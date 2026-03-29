Ιγκόρ Τούντορ και Τότεναμ πήραν «διαζύγιο» μετά από έξι εβδομάδες συνεργασίας

Σε αναζήτηση νέου προπονητή βρίσκεται και επίσημα η Τότεναμ, αφού από το μεσημέρι της Κυριακής (29.03.2026) ολοκληρώθηκε πρόωρα η συνεργασία της με τον Ιγκόρ Τούντορ.

Ένα “διαζύγιο” που δεν αποτελεί έκπληξη, λόγω της πορείας της ομάδας στην Premier League. Τότεναμ και Ιγκόρ Τούντορ, καθώς οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην από κοινού λύση της συνεργασίας τους μόλις έξι εβδομάδες μετά την έναρξη της συνεργασίας τους.

Ο Κροάτης προπονητής αντικατέστησε τον τόμας Φρανκ, με σκοπό να οδηγήσει την ομάδα μακριά από τη ζώνη του υποβιβασμού. Ο πρώην προπονητής του ΠΑΟΚ πρόλαβε να βρεθεί στον πάγκο της Τότεναμ σε επτά παιχνίδια, καταγράφοντας μόλις μία νίκη, πέντε ήττες και μία ισοπαλία με απολογισμό τερμάτων 9-20!

We can confirm that it has been mutually agreed for Head Coach Igor Tudor to leave the Club with immediate effect.



Tomislav Rogic and Riccardo Ragnacci have also left their respective roles of Goalkeeping Coach and Physical Coach.



We thank Igor, Tomislav and Riccardo for their… pic.twitter.com/I6HUdLdewL — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) March 29, 2026

Μετά από 31 αγωνιστικές στην Premier League, η Τότεναμ βρίσκεται στο +1 από τη ζώνη του υποβιβασμού!