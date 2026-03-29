Αθλητικά

Ιγκόρ Τούντορ και Τότεναμ πήραν «διαζύγιο» μετά από έξι εβδομάδες συνεργασίας

Ο Κροάτης τεχνικός δεν μπόρεσε να βάλει τους “σπερς” σε πορεία παραμονής στην Premier League
Σε αναζήτηση νέου προπονητή βρίσκεται και επίσημα η Τότεναμ, αφού από το μεσημέρι της Κυριακής (29.03.2026) ολοκληρώθηκε πρόωρα η συνεργασία της με τον Ιγκόρ Τούντορ.

Ένα “διαζύγιο” που δεν αποτελεί έκπληξη, λόγω της πορείας της ομάδας στην Premier League. Τότεναμ και Ιγκόρ Τούντορ, καθώς οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην από κοινού λύση της συνεργασίας τους μόλις έξι εβδομάδες μετά την έναρξη της συνεργασίας τους.

Ο Κροάτης προπονητής αντικατέστησε τον τόμας Φρανκ, με σκοπό να οδηγήσει την ομάδα μακριά από τη ζώνη του υποβιβασμού. Ο πρώην προπονητής του ΠΑΟΚ πρόλαβε να βρεθεί στον πάγκο της Τότεναμ σε επτά παιχνίδια, καταγράφοντας μόλις μία νίκη, πέντε ήττες και μία ισοπαλία με απολογισμό τερμάτων 9-20!

Μετά από 31 αγωνιστικές στην Premier League, η Τότεναμ βρίσκεται στο +1 από τη ζώνη του υποβιβασμού!

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
215
112
102
57
53
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo