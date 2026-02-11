Ηλιόπουλος για Μάκελι: Ο Ολλανδός διαιτητής ήταν red flag, αλλά τον άφησαν να διαιτητεύσει το ΑΕΚ – Ολυμπιακός

Ο Μάριος Ηλιόπουλος βρέθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (11/2/2026) στα γραφεία της ΕΠΟ για την εκδίκαση της πειθαρχικής δίωξης που άσκησε ο ποδοσφαιρικός εισαγγελέας κατά της ΠΑΕ ΑΕΚ και του ίδιου, σχετικά με τα όσα δήλωσε μετά το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Στα γραφεία της ΕΠΟ, ο Μάριος Ηλιόπουλος βρέθηκε συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του, Χάρη Γρηγορίου. Ο διοικητικός ηγέτης της ΠΑΕ ΑΕΚ παραδέχθηκε ότι έκανε τις δηλώσεις, ξεκαθαρίζοντας ότι θα είναι “χείμαρρος αλήθειας με στοιχεία”.

Στον Μάριο Ηλιόπουλο είχε ασκηθεί πειθαρχική δίωξη από τον ποδοσφαιρικό εισαγγελέα, Κωνσταντίνο Σπυρόπουλο, σύμφωνα με το άρθρο του πειθαρχικού κώδικα για δημόσιες δυσμενείς κρίσεις, εξύβριση και δυσφήμιση ποδοσφαιρικών αρχών και οργάνων, που προβλέπει πρόστιμο από 10.000 έως 40.000 ευρώ για τις δηλώσεις που έκανε μετά το ντέρμπι ΑΕΚ – Ολυμπιακός.

Όσα δήλωσε ο Μάριος Ηλιόπουλος στην εκδίκαση

“Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι θα είμαι χείμαρρος αλήθειας, με στοιχεία, αλλά με περιοριστή. Όχι για να περιοριστεί η αλήθεια, αλλά γιατί διαφορετικά θα μπορούσαμε να μιλάμε για μέρες. Θα βάλω περιοριστή. Κάποιοι στη γραμματεία της ΕΠΟ, που έκαναν τη διάκριση να καλέσουν εμένα με τόσα περιστατικά που έχουν συμβεί, θα καταλάβουν και εκτός αίθουσας το σφάλμα τους, γιατί η αλήθεια θα φανεί.

Από πέρσι που ανέλαβα την ΑΕΚ, για την οποία ζω και αναπνέω, στις στεναχώριες και στις χαρές, είναι δεδομένο ότι πρόκειται για μια ομάδα με σπάνια ιστορία. Πρεσβεύω το ευ αγωνίζεσθαι. Δεν θα κάνω εκπτώσεις στις αρχές και στον αξιακό μου κώδικα”.

Ο δικαστής του είπε ότι θα κάνει ερωτήσεις και ο Μάριος Ηλιόπουλος ζήτησε σεβασμό για να πει αυτά που θέλει: “Ο εγκαλούμενος στο δικαστήριο είναι το πρόσωπο με τον μεγαλύτερο σεβασμό. Πρέπει να μου απευθύνετε τον σεβασμό που μου αναλογεί. Θα πω αυτά που θέλω εγώ. Με ρωτήσατε, αλλά θα με αφήσετε να μιλήσω και θα μου αποδώσετε τον σεβασμό που έχει το πρόσωπο με τον μεγαλύτερο σεβασμό”.

Για την ερώτησή του στον δημοσιογράφο: “Δεν είμαι διοικητικός ηγέτης μιας ομάδας και δεν μπορώ να ρωτάω ό,τι θέλω; Ο δημοσιογράφος γιατί ρωτάει ό,τι θέλει; Εγώ ρωτάω και λέω: είδατε κάποιο πέναλτι-μαϊμού; Δεν αναφερόμουν μόνο στον συγκεκριμένο αγώνα. Οι δηλώσεις αυτές είναι γενικές. Μιλάω και για το παρασκήνιο. Είναι μια τοποθέτηση που εμπεριέχει όλο το κομμάτι, όχι μόνο για τον συγκεκριμένο αγώνα. Αναφέρομαι σε “μαϊμού” πέναλτι που δίνονται σε αγώνες.

Εγώ θα συνεχίσω να λέω αυτά που θέλω να πω. Δεν κάνουμε ανάκριση εδώ. Υπάρχει ένας εγκαλούμενος που πρέπει να τον σεβαστείτε. Δεν πρέπει να δείχνετε ασέβεια προς τον εγκαλούμενο”.

Για το αν έχει έρθει ξανά σε δικαστήριο: “Έχω ξαναέρθει εδώ, σε μία από τις ντροπές του ελληνικού ποδοσφαίρου, τότε που ο Λουτσέσκου τιμωρήθηκε με 75 ημέρες. Έχω υποχρέωση να είμαι εδώ σήμερα; Όχι, δεν έχω. Άφησα τις δουλειιές μου για να βρεθώ εδώ και εσείς προσπαθείτε να μου επιβάλετε τι θα απαντήσω. Έχετε δει άλλον πρόεδρο του Big 4 να έρχεται εδώ;”

Για την υπόθεση Μάκελι: “Ο κ. Μάκελι, πριν από τρία χρόνια, αυτοπροτάθηκε στον τότε αρχιδιαιτητή κ. Μπένετ. Ένας διαιτητής που, από το πουθενά, εξέφρασε την επιθυμία να διαιτητεύσει το ΟΣΦΠ–ΠΑΟΚ. Πρόκειται για σκάνδαλο. Έχουμε όλα τα στοιχεία”.

Κατατέθηκε από τον δικηγόρο το μήνυμα που απέστειλε ο Ηλιόπουλος στον Γκαγκάτση μέσω WhatsApp, πριν από το ντέρμπι, σχετικά με τον ορισμό του Μάκελι. Ο δικηγόρος της ΑΕΚ, Χάρης Γρηγορίου, σχολίασε:

“Έχουμε καταγγελία του τότε CEO, Μάκη Γκαγκάτση, καθώς και δήλωση του προέδρου του ΠΑΟΚ, Σαββίδη, και ζητούμε έρευνα για τον διαιτητή που αυτοπροτάθηκε για το Ολυμπιακός–ΠΑΟΚ. Έγινε συζήτηση με τον κ. Λανουά, ο οποίος διευκρίνισε ότι θα μιλήσει μαζί του και ότι το παιχνίδι θα είναι 50-50. Το ίδιο φέρεται να είπε και ο Γκαγκάτσης στον Λυσάνδρου, καθώς και ο ίδιος ο διαιτητής πριν από τον αγώνα.

Στη συνέχεια πήρε το λόγο ξανά ο Μάριος Ηλιόπουλος:

“Όλοι μιλούν για “μακελειό”, με 21 επίμαχες φάσεις. Υπήρχε, λοιπόν, υποχρέωση από τον τότε αντιπρόεδρο του ΠΑΟΚ και νυν πρόεδρο της ΕΠΟ να επισημάνει ότι ο συγκεκριμένος διαιτητής αποτελούσε red flag. Παρ’ όλα αυτά, του επετράπη να διαιτητεύσει στο ΑΕΚ–Ολυμπιακός”.

Ο Κώδικας και οι κανονισμοί λένε ότι το VAR επεμβαίνει μόνο όταν η φάση είναι ξεκάθαρη, απολύτως ξεκάθαρη. Το συγκεκριμένο πέναλτι μόνο ξεκάθαρο δεν ήταν. Δεν το λέω εγώ, το λένε οι κανονισμοί. Δεν δικαιούταν το VAR να καλέσει τον διαιτητή για επανεξέταση σε ένα τόσο αμφισβητούμενο πέναλτι.

Έπρεπε να διαπιστώσει ότι η φάση δεν ήταν καταφανής και, από τη στιγμή που δεν ήταν ξεκάθαρη, όφειλε (ο Μάκελι) να πει ότι κακώς τον κάλεσε το VAR.

Πριν από κάποιους μήνες, ο κ. Γκαγκάτσης, κατά τη διάρκεια του αγώνα της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ στη Φιλαδέλφεια, επιχείρησε να λειτουργήσει ως φυσικός δικαστής και να καταγγείλει αβάσιμα πράγματα, χωρίς να ακούσει παρατηρητές ή να δει εκθέσεις. Προσπάθησε να ρίξει φωτιά με ζητήματα που προβοκάρανε την ΑΕΚ και αυτό το αποκαλώ ντροπή. Θα σας αναφέρω ενδεικτικά 30 ντροπές”.

Για τις καταγγελίες στον Λανουά: “Καταγγείλαμε τον κ. Λανουά στην Επιτροπή Δεοντολογίας, όταν αποχώρησε από το γήπεδο ισχυριζόμενος ότι δήθεν προπηλακίστηκε. Και εδώ και τόσους μήνες υπάρχει σιωπή. Και η ΕΠΟ, που έχει υποχρέωση να προωθήσει τη διαδικασία, επίσης κωφεύει. Έχουμε καταθέσει και αγωγή κατά του κ. Γκαγκάτση, ύψους 800.000 ευρώ.

Επειδή, λοιπόν, υπάρχει προσπάθεια από τον καταγγέλλοντα να μετατραπώ εγώ σε εγκαλούμενο, αυτό για μένα είναι εκτός λογικής. Η ΕΠΟ κινεί διαδικασία μέσω του εισαγγελέα για να βρεθώ σήμερα εδώ”.

Στην επισήμανση της δικαστή ότι “δεν έχει γίνει κάποια προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση (να πάει στον εισαγγελέα)”, απάντησε: “Πρέπει να μαζέψουμε ένα δωμάτιο χαρτιά”.

Εγώ είμαι εδώ από το ’25, έναν χρόνο. Να πάω στον εισαγγελέα από τον πρώτο μήνα; Δεν είμαι εδώ 10 χρόνια. Ήδη έχουν συγκεντρωθεί παραπάνω από αρκετά στοιχεία.

Επειδή υπάρχει προσπάθεια από την ΕΠΟ, από καταγγέλλοντες, να μετατραπώ εγώ σε εγκαλούμενο, έχω κάτι να μοιραστώ. Ο πατέρας του νυν προέδρου, που έχει εκτίσει ποινή φυλάκισης και δικάζεται στην υπόθεση της “κάρτας υγείας”, δεν είναι ντροπή οι μάρτυρες κατηγορίας να μετατρέπονται, όπως λέει ο Τύπος, σε μάρτυρες υπεράσπισης;”

Στη συνέχεια ο Μάριος Ηλιόπουλος κατέθεσε τα σχετικά έγγραφα.

“Ό,τι σας πω ότι είναι ντροπή, δεν αποτελεί δική μου κρίση· τα γράφει ο Τύπος. Αναφέρομαι και στην Εκτελεστική Γραμματεία της ΕΠΟ, που παραπέμπει τις δικές μου δηλώσεις, ενώ υπάρχουν τόσες άλλες. Μετά το Άρης–ΟΣΦΠ, υπήρξαν δηλώσεις από πλευράς Ολυμπιακού ότι “ο διαιτητής ήθελε να χάσει ο Ολυμπιακός.

Δεν κλήθηκε ποτέ κανείς γι’ αυτό. Δεν με ενοχλεί· μου δόθηκε βήμα να πω κάποια πράγματα και βλέπω ότι υπάρχει και δημοσιογραφικό ενδιαφέρον. Δεν μπορούν, όμως, να υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά και να διαπομπεύονται διαιτητές από άλλες μεγάλες ομάδες χωρίς να καλείται κανείς”.

Στη συνέχεια πρόσθεσε:

“Πάμε στο πρόσφατο της Παναγιώτας. Δεν είναι ντροπή να εμφανίζονται δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι κάποιος “Γιαννάκης” κινείται στην Παναγιώτα της ΕΠΣ, με στόχο –όπως γράφεται– να ρίξουν την ΕΠΟ και να θέσουν υπό τον έλεγχό τους την Ομοσπονδία; Και να γράφεται συχνά ότι εξωδιοικητικός παράγοντας, πρώην της ΑΕΚ, παίρνει τηλέφωνα διαιτητές και τους λέει να βγάζουν κάρτες στην ΑΕΚ;”

Ζήτησε, μάλιστα, να προβληθεί σχετικό βίντεο, ώστε να το δουν και οι δημοσιογράφοι.

“Είναι μικρό πράγμα να επιχειρούν κάποιοι, μέσω των ΕΠΣ, να ανατρέψουν τη διοίκηση της ΕΠΟ;

Να πω και για τον κ. Σπάθα. Βρέθηκε εκεί ένα τρίο, μαζί με τον κ. Παναγιώτου και τον κ. Παπαδόπουλο. Υποτίθεται ότι ο κ. Σπάθας είναι ο δίκαιος κριτής. Την ίδια ώρα, όμως, βρίσκεται δίπλα στον Ολυμπιακό, με παράγοντες των ΕΠΣ – ο νοών νοείτω. Επειδή έμαθα αυτή την ιστορία, μπήκα και τους είπα: “Τι μαζευτήκατε εδώ να κάνετε; Να σας φωτίσει ο Θεός να πορευτείτε με το ευ αγωνίζεσθαι”. Άλλη μία ντροπή.

Έχουμε τον κ. Καραπαπά, ο οποίος παρακολουθεί το VAR σαν να είναι βοηθός του διαιτητή, σε απόσταση αναπνοής, εξετάζοντας τη φάση του επίμαχου πέναλτι, χωρίς –όπως καταγγέλλεται– να διαθέτει διαπίστευση, ενώ βρίσκεται και στον πάγκο.

Δεν είναι ντροπή να βρίσκεται κάποιος στο γήπεδο χωρίς διαπίστευση, να κάθεται στον πάγκο και να είναι σε τόσο κοντινή απόσταση από τη διαδικασία; Και να μην υπάρχει καμία αναφορά γι’ αυτό σε έκθεση παρατηρητή;”

Για το περιστατικό στο Μοσχάτο, ανέφερε: “Η ΕΠΟ δεν εξέδωσε ούτε μία ανακοίνωση. Επειδή πρόκειται για γυναικείο ποδόσφαιρο το υποτιμάμε; Δεν έχει σημασία; Μιλάμε για την περσινή νταμπλούχο ομάδα”.

Για την υπόθεση Ρότα – Κοϊτά, είπε: “Έφαγαν ξύλο στη φυσούνα στο Καραϊσκάκη. Βρέθηκαν εκείνοι που χτύπησαν τους παίκτες, η εισαγγελία ανακοίνωσε ποιοι είναι. Αυτό δεν είναι ντροπή;”

Για φθορές σε περιουσία, σημείωσε: “Στον Πειραιά, μετά το 0-0 στο Ολυμπιακός–Αστέρας, υπήρξαν φθορές στην ιδιοκτησία του προπονητή. Δεν είναι κι αυτό ντροπή;”

Για συνεδρίαση της Super League, ανέφερε: “Σε συνεδρίαση της Super League, ο νυν πρόεδρος μού δήλωσε: “Κάνω ό,τι θέλω γιατί είμαι δικτάτορας”. Δήλωσε ο ίδιος τον εαυτό του δικτάτορα. Κανείς από αυτούς δεν έχει έρθει εδώ· εμένα κάνουν εγκαλούμενο”.

Για το επεισόδιο με τον Λουτσέσκου: “Τα έχουμε πει. Χτυπήθηκαν δύο παιδιά της ΑΕΚ στο γήπεδο”.

Στη συνέχεια πρόσθεσε: “Η δολοφονία οπαδού της ΑΕΚ στη Χαλκίδα; Ντροπή. Η δολοφονία Λυγγερίδη; Η υπόθεση Κοριόπολις; Δεν είναι μεγάλες ντροπές; Αν αναλύσουμε μόνο ένα από αυτά, θα χρειαζόμαστε εβδομάδες.

Πρέπει να είσαι θαρραλέος άνθρωπος και να ζητάς και συγγνώμη. Αν σας έφερα σε έναν εκνευρισμό, δεν μπορεί να είμαι καταγγέλλων και να μετατρέπομαι σε εγκαλούμενο. Όλα υπάρχουν: έγγραφα, φωτογραφίες, δημοσιεύματα. Κάποιοι προσπαθούν να με φιμώσουν.

Δεν γίνεται να υπάρχουν βιαιοπραγίες εναντίον διαιτητών, να τους καίνε φούρνους, να τους φτύνουν. Να δέρνουν τον ελίτ διαιτητή Μάσα στη φυσούνα του Καραϊσκάκη. Υπάρχουν πολλαπλά παραδείγματα, για να μην πω χιλιάδες. Όσοι καταγγέλλουν διαιτησίες δεν έχουν στοιχεία”.

“Πόσο ντροπή είναι να πετάς μια φούστα στο κεφάλι του προέδρου της ΕΠΟ; Να πιάνονται στα χέρια μέσα στο γήπεδο και να κατεβαίνουν παντελόνια, με αποτέλεσμα να βρίσκεται κάποιος ημίγυμνος, όπως ο κ. Καραπαπάς;

Καλό θα ήταν όσοι προσπαθούν να με φιμώσουν να μην “ξύνονται στην γκλίτσα” και να μην ανοίγουν πληγές. Όσο με προκαλούν, θα υπάρχουν χιλιάδες δημοσιεύματα που θα γυρίζουν επάνω τους”.

Από την πλευρά του, ο νομικός της ΠΑΕ ΑΕΚ, κ. Αλεξίου, ξεκαθάρισε ότι δεν προκύπτει δυσμενής κρίση, αλλά αξιολογική κρίση σε ζητήματα διαιτησίας, η οποία, μάλιστα, δεν διατυπώθηκε με άμεση δήλωση.

Ο κ. Αλεξίου εξήγησε ότι δεν υπάρχει ευθεία τοποθέτηση του κ. Ηλιόπουλου για τη διαιτησία. Πρόκειται για διάλογο με δημοσιογράφο, κατά τον οποίο ο κ. Ηλιόπουλος αντιστρέφει την ερώτηση. Από τη συνομιλία προκύπτει αξιολογική κρίση και όχι προσωπική επίθεση, ενώ η αναφορά περί “ντροπής” αφορά συνολικά την κατάσταση στο ελληνικό ποδόσφαιρο και όχι συγκεκριμένο πρόσωπο.

Τέλος, ο Μάριος Ηλιόπουλος ολοκλήρωσε λέγοντας: “Θέλω να σας ευχαριστήσω που με ακούσατε με μεγάλη προσοχή. Έχει τη σημασία του. Την επόμενη φορά που θα βρεθώ ως εγκαλούμενος -γιατί, όπως φαίνεται, υπάρχουν κι άλλοι “Γιαννάκηδες”- θα μιλήσουμε και για εκείνους”.