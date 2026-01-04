Αθλητικά

Ίντερ – Μπολόνια 3-1: Άνετη νίκη και κορυφή για τους «νερατζούρι»

Βασικός με ασίστ ο Λυκογιάννης για τους φιλοξενούμενους
Ο Λαουτάρο Μαρτίνες της Ίντερ
Ο Λαουτάρο Μαρτίνες της Ίντερ/ REUTERS/Daniele Mascolo

Η Ίντερ πήρε άνετη νίκη με 3-1 κόντρα στην Μπολόνια και πάτησε στην κορυφή της Serie A, μετά την 18η αγωιστική.

Ο Ζιελίνσκι έδωσε το πρώτο χτύπημα στην Μπολόνια στο «Τζουζέπε Μεάτσα» στο 39′ και έβαλε την Ίντερ μπροστά στο σκορ. Ο Μαρτίνες στο 48′ «καθάρισε» την υπόθεση νίκη για τους Μιλανέζους και ο Τουράμ έκανε το 3-0 για να δώσει διαστάσεις θριάμβου στη νίκη της Ίντερ.

Η Μπολόνια μείωσε το σκορ στο 83′ μετά από γκολ του Κάστρο μετά από ασίστ του Λυκογιάννη από εκτέλεση φάουλ. Το σκορ έμεινε 3-1 μέχρι το τέλος και η Ίντερ πανηγύρισε το τρίποντο και την επιστροφή στην κορυφή της Serie A με 39 βαθμούς. Οι φιλοξενούμενοι είναι στην 7η θέση του ιταλικού πρωταθλήματος με 26 βαθμούς. 

