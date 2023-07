Ο Ιωάννης Παπαπέτρου αποτελεί παρελθόν από την Παρτιζάν, με τον σύλλογο του Βελιγραδίου να αποχαιρετά τον Έλληνα παίκτη μέσω social media.

Ο Παπαπέτρου εδώ και καιρό βρισκόταν εκτός πλάνων, με τον ίδιο να επιθυμεί να επιστρέψει στη χώρα μας και τον Παναθηναϊκό.

Κάπως έτσι οι δυο πλευρές αποφάσισαν να πάρουν ξεχωριστούς δρόμους, με την Παρτιζάν να ευχαριστεί τον 29χρονο παίκτη για την προσφορά του στην ομάδα, ενώ δεν παρέλειψε να του ευχηθεί για την συνέχεια της καριέρας του.

Jani, thank you for everything! We wish you all the best in your future career!



