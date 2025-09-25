Ηρακλής – Ηλιούπολη 1-0: Ξεκίνημα με νίκη για τον Γηραιό στο Κύπελλο Ελλάδας – Η βαθμολογία μετά την ολοκλήρωση της 2ης αγωνιστικής

Το απόγευμα της Τετάρτης (25.09.2025) ολοκληρώθηκε η 2η αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, με τον Ηρακλή να επικρατεί στο Καυτατζόγλειο της Ηλιούπολης (1-0) στο πρώτο του ματς στη φετινή διοργάνωση.

Θυμίζουμε ότι ο Ηρακλής έκανε σήμερα την αγωνιστική του πρεμιέρα στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, αφού το ματς -της προηγούμενης εβδομάδας- με τον Ολυμπιακό δεν πραγματοποιήθηκε, λόγω του αγώνα του Ολυμπιακού στο Champions League.

Το τέρμα που έκρινε το ματς, πέτυχε ο Ντοβεντάν με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι στο 35′, μετά από αντικανονικό μαρκάρισμα που δέχθηκε ο ίδιος από τον Καρανίκα.

Για τους φιλοξενούμενους αυτή ήταν η δεύτερη ήττα σε ισάριθμα ματς στο Κύπελλο, καθώς είχε προηγηθεί η εντός έδρας ήττα από τον Βόλο (1-3).

Τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής

Καβάλα – Κηφισιά 1-1

Άρης – Μαρκό 1-0

Athens Kallithea – ΟΦΗ 0-1

Βόλος – Ατρόμητος 1-1

Ελλάς Σύρου – Αιγάλεω 3-0

Αστέρας Τρίπολης AKTOR – Ολυμπιακός 2-1

ΑΕΚ – Παναιτωλικός 2-1

ΑΕΛ Novibet – Λεβαδειακός 1-2

Ηρακλής – Ηλιούπολη 1-0

Η βαθμολογία

1.Λεβαδειακός 6 (6-2)

2. ΟΦΗ 6 (4-0)

3. ΑΕΚ 6 (3-1)

4. Άρης 6 (2-0)

5. Ατρόμητος 4 (5-3)

6.Βόλος 4 (4-2)

7. Ελλάς Σύρου 3 (5-4)

8.Ολυμπιακός 3 (2-1) *

9.Παναθηναϊκός 3 (1-0) *

10.Ηρακλής 3 (1-0) *

11.Κηφισιά 2 (2-2)

12.ΑΕΛ Novibet 1 (2-3)

13. Aστέρας AKTOR 1 (2-3)

14. Μαρκό 1 (2-3)*

15. Καβάλα 1 (1-4)*

16. Παναιτωλικός 0 (1-3)

17. Athens Kallithea 0 (0-2)

18. Ηλιούπολη 0 (1-4)

19. ΠΑΟΚ 0 (1-4) *

20.Αιγάλεω 0 (0-4)

* Έχουν πάρει αναβολή τα Ολυμπιακός – Ηρακλής, Καβάλα – Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ – Μαρκό

Τα εννέα παιχνίδια της 3ης αγωνιστικής στη League Phase

Ολυμπιακός – Βόλος

Ατρόμητος – Παναθηναϊκός

Ηλιούπολη – ΑΕΚ

ΠΑΟΚ – ΑΕΛ Novibet

Αιγάλεω – Άρης

ΟΦΗ – Ηρακλής

Παναιτωλικός – Ελλάς Σύρου

Κηφισιά – Athens Kallithea

Λεβαδειακός – Αστέρας Τρίπολης