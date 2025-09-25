Ηρακλής – Ηλιούπολη 1-0: Ξεκίνημα με νίκη για τον Γηραιό στο Κύπελλο Ελλάδας – Η βαθμολογία μετά την ολοκλήρωση της 2ης αγωνιστικής

Το απόγευμα της Τετάρτης (25.09.2025) ολοκληρώθηκε η 2η αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, με τον Ηρακλή να επικρατεί στο Καυτατζόγλειο της Ηλιούπολης (1-0) στο πρώτο του ματς στη φετινή διοργάνωση.
Θυμίζουμε ότι ο Ηρακλής έκανε σήμερα την αγωνιστική του πρεμιέρα στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, αφού το ματς -της προηγούμενης εβδομάδας- με τον Ολυμπιακό δεν πραγματοποιήθηκε, λόγω του αγώνα του Ολυμπιακού στο Champions League.
Το τέρμα που έκρινε το ματς, πέτυχε ο Ντοβεντάν με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι στο 35′, μετά από αντικανονικό μαρκάρισμα που δέχθηκε ο ίδιος από τον Καρανίκα.
Για τους φιλοξενούμενους αυτή ήταν η δεύτερη ήττα σε ισάριθμα ματς στο Κύπελλο, καθώς είχε προηγηθεί η εντός έδρας ήττα από τον Βόλο (1-3).
Τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής
Καβάλα – Κηφισιά 1-1
Άρης – Μαρκό 1-0
Athens Kallithea – ΟΦΗ 0-1
Βόλος – Ατρόμητος 1-1
Ελλάς Σύρου – Αιγάλεω 3-0
Αστέρας Τρίπολης AKTOR – Ολυμπιακός 2-1
ΑΕΚ – Παναιτωλικός 2-1
ΑΕΛ Novibet – Λεβαδειακός 1-2
Ηρακλής – Ηλιούπολη 1-0
Η βαθμολογία
1.Λεβαδειακός 6 (6-2)
2. ΟΦΗ 6 (4-0)
3. ΑΕΚ 6 (3-1)
4. Άρης 6 (2-0)
5. Ατρόμητος 4 (5-3)
6.Βόλος 4 (4-2)
7. Ελλάς Σύρου 3 (5-4)
8.Ολυμπιακός 3 (2-1) *
9.Παναθηναϊκός 3 (1-0) *
10.Ηρακλής 3 (1-0) *
11.Κηφισιά 2 (2-2)
12.ΑΕΛ Novibet 1 (2-3)
13. Aστέρας AKTOR 1 (2-3)
14. Μαρκό 1 (2-3)*
15. Καβάλα 1 (1-4)*
16. Παναιτωλικός 0 (1-3)
17. Athens Kallithea 0 (0-2)
18. Ηλιούπολη 0 (1-4)
19. ΠΑΟΚ 0 (1-4) *
20.Αιγάλεω 0 (0-4)
* Έχουν πάρει αναβολή τα Ολυμπιακός – Ηρακλής, Καβάλα – Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ – Μαρκό
Τα εννέα παιχνίδια της 3ης αγωνιστικής στη League Phase
Ολυμπιακός – Βόλος
Ατρόμητος – Παναθηναϊκός
Ηλιούπολη – ΑΕΚ
ΠΑΟΚ – ΑΕΛ Novibet
Αιγάλεω – Άρης
ΟΦΗ – Ηρακλής
Παναιτωλικός – Ελλάς Σύρου
Κηφισιά – Athens Kallithea
Λεβαδειακός – Αστέρας Τρίπολης