Ισπανία – Κύπρος 91-47: Οι Ισπανοί διέλυσαν τους Κύπριους και ετοιμάζονται για την επόμενη φάση του Eurobasket 2025

Η Ισπανία συνέτριψε την Κύπρο με 91-47 για την τρίτη αγωνιστική του τρίτου ομίλου του Eurobasket 2025 και βελτίωσε το ρεκόρ της στο 2-1. Στο 0-3 οι Κύπριοι, οι οποίοι δεν μπορούν να φανούν ιδιαίτερα ανταγωνιστικοί σε κανένα παιχνίδι.

Μετά την αναπάντεχη ήττα από τη Γεωργία στην πρεμιέρα, η Ισπανία έβγαλε αντίδραση και πανηγύρισε δύο σερί επιβλητικές νίκες κόντρα στις αδύναμες Βοσνία και Κύπρο, “κλειδώνοντας” ουσιαστικά την παρουσίαση της στο νοκ άουτ φάση του Eurobasket 2025.

Τα δύσκολα αρχίζουν τώρα για τους Ισπανούς, οι οποίοι θα αντιμετωπίσουν στη συνέχεια την Ιταλία και την Ελλάδα, με στόχο το καλύτερο πλασάρισμα στον όμιλο.

Όσον αφορά τον αγώνα με την Κύπρο, δεν χρήζει ιδιαίτερης ανάλυσης, με τη διαφορά δυναμικότητας των δύο ομάδων να είναι τεράστια και το αποτέλεσμα να έχει κριθεί από την πρώτη περίοδο.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 19-9, 41-17, 70-29, 91-47.

ΙΣΠΑΝΙΑ (Σκαριόλο): Πουέρτο 8 (1), Ντε Λαρέα 3 (5 ασίστ), Πραντίγια 4 (6 ριμπάουντ), Σεν-Σουπερί 9 (1 τρίποντο, 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Λόπεθ-Αροστέγι 2, Αλδάμα 8 (1/4 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 7 ριμπάουντ), Μπριθουέλα 8 (2), Μπίλι Ερνανγκόμεθ 19 (7/8 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 2/6 βολές, 8 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Γιούστα 12 (4/5 τρίποντα), Χουάντσο Ερνανγκόμεθ 9 (2/5 τρίποντα, 3/5 βολές, 4 ριμπάουντ), Πάρα 5 (1), Σίμα 4.

ΚΥΠΡΟΣ (Λειβαδιώτης): Λοϊζίδης, Σιμιτζής (0/3 τρίποντα), Πασσιαλής 4, Μιχαήλ 2, Ηλιάδης 7 (1), Χριστοδούλου 9 (3/3 δίποντα, 1/2 τρίποντα), Γιουνγκ 2, Γιανναράς, Κουμής, Τίγκας 2 (1/8 σουτ), Γουίλις 16 (5/6 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 6 ριμπάουντ), Στυλιανού 5 (1).

Τα ομαδικά στατιστικά της Ισπανίας: 18/30 δίποντα, 14/35 τρίποντα, 13/22 βολές, 46 ριμπάουντ (34 αμυντικά – 12 επιθετικά), 29 ασίστ, 11 κλεψίματα, 1 μπλοκ, 11 λάθη, 7 φάουλ.

Τα ομαδικά στατιστικά της Κύπρου: 16/34 δίποντα, 5/21 τρίποντα, 0/2 βολές, 24 ριμπάουντ (23 αμυντικά – 1 επιθετικό), 11 ασίστ, 5 κλεψίματα, 1 μπλοκ, 18 λάθη, 19 φάουλ.