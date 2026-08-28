Ισπανία – Πορτογαλία 89-95: Οι Πορτογάλοι έριξαν βόμβα στον όμιλο της Εθνικής Ελλάδας μπάσκετ

Τη νίκη της αγωνιστικής στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου πανηγύρισε η Πορτογαλία, η οποία έκανε το απόλυτο “μπαμ”, νικώντας εκτός έδρας την Ισπανία με 95-89.

Η αναπάντεχη νίκη της Πορτογαλίας έκανε ακόμα πιο δύσκολο το έργο της Εθνικής Ελλάδας μπάσκετ, η οποία βρίσκεται στον πάτο της βαθμολογίας του ομίλου της με ρεκόρ 3-4.

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Νιμίας Κέτα (16 πόντοι, 9 ριμπάουντ), Ρούμπεν Πρέι (15 πόντοι), Τραβάντε Γουίλιαμς (22 πόντοι, 4 ριμπάουντ) και Ντιόγκο Βεντούρα (19 πόντοι, 4 ριμπάουντ) έκαναν απίθανα πράγματα για τους Πορτογάλους.

Άλβαρο Κάρντενας (18 πόντοι, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ σε 23 λεπτά), Νταρίο Μπριθουέλα (19 πόντοι, 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Τζόελ Πάρα (17 πόντοι, 6/6 δίποντα, 1/6 τρίποντα, 2/4 βολές) ήταν οι τρεις που ξεχώρισαν από την Ισπανία.

Στους 3 πόντους (1/1 τρίποντο) έμεινε ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ σε 21:52.

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Οι Πορτογάλοι ανέβηκαν στο 4-3 και διεκδικούν με μεγάλες αξιώσεις την πρόκριση, την ώρα που η Ισπανία υποχώρησε στο 5-2, αλλά είχε περιθώρια για στραβοπάτημα.

Τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής

Γεωργία – Μαυροβούνιο 101-74

Ουκρανία – Ελλάδα 82-76

Ισπανία – Πορτογαλία 89-85

Η βαθμολογία του ομίλου

Ισπανία 5-2

Ουκρανία 5-2

Γεωργία 4-3

Πορτογαλία 4-3

Μαυροβούνιο 4-3

Ελλάδα 3-4

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της Εθνικής ως το τέλος

1η αγωνιστική: Ουκρανία – Ελλάδα 82-76

2η αγωνιστική: Ελλάδα – Ισπανία (31/8,19:00)

3η αγωνιστική: Ελλάδα – Γεωργία (26/11)

4η αγωνιστική: Ισπανία – Ελλάδα (29/11)

5η αγωνιστική: Ελλάδα – Ουκρανία (26/2)

6η αγωνιστική: Γεωργία – Ελλάδα (1/3)