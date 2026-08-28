Κρίσταλ Πάλας – Μάντσεστερ Σίτι 1-4: Οι Πολίτες έκαναν το 2/2 με Χάλαντ και Τσερκί

Το “δύο στα δύο” στην Premier League έκανε η Μάντσεστερ Σίτι. Οι Πολίτες πέρασαν από την έδρα της Κρίσταλ Πάλας, επικρατώντας με 3-1 για τη 2η αγωνιστική του κορυφαίου πρωταθλήματος στον κόσμο.

Η ομάδα του Έντζο Μαρέσκα είχε δύσκολο έργο στην έδρα της Κρίσταλ Πάλας, ωστόσο πέρασε αλώβητη, χάρη στους Τσερκί και Χάλαντ. Η Μάντσεστερ Σίτι προηγήθηκε με τον Νορβηγό επιθετικό στο 17′.

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Ο Τσερκί έκανε το 0-2 στο 54′, με τους γηπεδούχους να μπαίνουν ξανά στο παιχνίδι δύο λεπτά αργότερα με το αυτογκόλ (1-2) του Ντοναρούμα.

Ο Τσερκί φρόντισε με το δεύτερο προσωπικό του γκολ να γράψει το 3-1 στο 59′, με το τελικό 1-4 να το διαμορφώνει και πάλι ο Χάλαντ στο 84΄.

Το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής της Premier League

Κρίσταλ Πάλας – Μάντσεστερ Σίτι 1-4 (17′ Χάλαντ, 54′ Τσερκί, 56′ Ντοναρούμα αυτογκόλ, 59′ Τσερκί, 84΄ Χάλαντ)

Λίβερπουλ – Νότιγχαμ 29/08 17:00

Μπόρνμουθ – Έβερτον 29/08 17:00

Κόβεντρι – Χαλ 29/08 17:00

Τότεναμ – Νιουκάστλ 29/08 19:30

Τσέλσι – Μπράιτον 30/08 16:00

Λιντς – Μπρέντφορντ 30/08 16:00

Σάντερλαντ – Φούλαμ 30/08 16:00

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Ίπσουιτς 30/08 18:30

Άστον Βίλα – Άρσεναλ 31/08 22:00