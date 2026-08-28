Αθλητικά

Μίλαν – Βενέτσια 2-0: Ο Γκονζάλο Ράμος υπέγραψε τη νίκη των ροσονέρι

"Δύο στα δύο" για τους Μιλανέζους στη φετινή Serie A
REUTERS
REUTERS/Daniele Mascolo
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Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο έχει ξεκινήσει στη φετινή Serie A η Μίλαν. Η ομάδα του Ρούμπεν Αμορίμ επικράτησε εντός έδρας της Βενέτσια με 2-0 και έκανε το “δύο στα δύο” στο πρωτάθλημα.

Η Μίλαν ζορίστηκε αρκετά απέναντι στη Βενέτσια, αλλά κατάφερε να πάρει τους τρεις βαθμούς.

Ο Σαλεμάκερς πέρασε ως αλλαγή στο 59′ και δέκα λεπτά αργότερα μοίρασε ασίστ στον Γκονζάλο Ράμος, ο οποίος με το γκολ του “λύτρωσε” την ομάδα του Αμορίμ.

Η νίκη για τη Μίλαν κλείδωσε στο 89′ όταν ο Καλάλ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του.

Οι ενδεκάδες των δύο ομάδων:

Μίλαν (Αμορίμ): Μενιάν, Χίλα (87′ Γκάμπια), Ντε Βίντερ, Πάβλοβιτς, Τσουκουέζε, Μούσα, Μόντριτς (74΄Τζασάρι), Μπαρτεζάκι (87′ Εστουπινιάν), Λόφτους-Τσικ (59′ Σαλεμάκερς), Σισέ (59′ Ραμπιό), Ράμος

Βενέτσια (Στρόπα): Στάνκοβιτς, Φράνιτς (45′ Χαλάλ), Μπέλα-Κότσαπ, Σιντιέν, Χαπς, Μπάσιτς, Μπούσιο, Πέρες (80′ Ραχμάνι), Ενό, Άνταμς, Γεμπόα (80′ Λόμπερμπαχ)

Το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής

Μίλαν – Βενέτσια 1-0
Φιορεντίνα – Φροζινόνε 29/08 19:30
Μόντσα – Ουντινέζε 29/08 19:30
Σασουόλο – Τορίνο 29/08 19:30
Γιουβέντους – Πάρμα 29/08 21:45
Νάπολι – Κόμο 30/08 19:30
Κάλιαρι – Ίντερ 30/08 21:45
Λάτσιο – Τζένοα 30/08 21:45
Λέτσε – Ρόμα 31/08 19:30
Αταλάντα – Μπολόνια 31/08 21:45

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