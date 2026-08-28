Μπάγερν Μονάχου – Στουτγκάρδη 5-1: Eκκωφαντική πρεμιέρα στην Bundesliga για την πρωταθλήτρια

Εντυπωσιακό ξεκίνημα στη νέα Bundesliga για την Μπάγερν Μονάχου. Οι πρωταθλητές Γερμανίας διέλυσαν εντός έδρας τη Στουτγκάρδη με 5-1.

Η Μπάγερν Μονάχου προηγήθηκε με γκολ του Ουπαμεκανό στο 21′, η Στουτγκάρδη έκανε το λάθος να αντιδράσει και ισοφάρισε με τον Βανιομάν στο 52′, για να ακολουθήσει βαυαρική καταιγίδα.

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Ο Ολίσε έκανε το 2-1 στο 55′, στο 57′ έγινε το 3-1 με αυτογκόλ του σκόρερ της Στουτγκάρδης, ενώ στο 82′ ήρθε το 4-1 από τον Πάβλοβιτς.

Το τελικό 5-1 διαμόρφωσε ο Ντίας στις καθυστερήσεις του αγώνα.

Η Μπάγερν Μονάχου φρόντισε να δείξει από πολύ νωρίς τις άγριες διαθέσεις της και στη φετινή σεζόν, ισοπεδώνοντας την Στουτγκάρδη.

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Οι ενδεκάδες:

Μπάγερν (Κομπανί) : Νόιερ, Λάιμερ, Ουπαμεκανό, Κιμ (84′ Τα), Ντέιβις (74′ Στάνισιτς), Κίμιχ, Πάβλοβιτς (84′ Μπίσοφ), Ολίσε, Μπράουν (61′ Σαϊμπαρί), Ντίας, Κέιν (84′ Καρλ).

Στουτγκάρδη (Ένες) : Μπρέντλοου, Χέντρικς, Σαμπό (74′ Ελ Κανούς), Γιελτς, Μίτελσταντ, Στίλερ (88′ Αντρές), Πρόμελ, Βανιομάν, Ούνταβ (74′ Στεργίου), Τόμας ( 62′ Λέβελινγκ), Πεϊτσίνοβιτς (63′ Πετσίνοβιτς).

Το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής

Μπάγερν Μονάχου – Στουτγκάρδη 5-1

Έλβερσμπεργκ – Λεβερκούζεν (29/08, 16:30)

Λειψία – Γκλάντμπαχ (29/08, 16:30)

Μάιντζ – Πάντερμπορν (29/08, 16:30)

Ουνιόν Βερολίου – Άιντραχτ (29/08, 16:30)

Κολωνία – Χόφενχαϊμ (29/08, 16:30)

Ντόρτμουντ – Αμβούργο (29/08, 19:30)

Φράιμπουργκ – Βέρντερ Βρέμης (30/08, 16:30)

Άουγκσμπουργκ – Σάλκε (30/08, 18:30)