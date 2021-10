Δεν το χωράει ο ανθρώπινος νους. Ο 38χρονος Σαντιάγκο Οτέρο βρέθηκε νεκρός στο μπάνιο του, με την “Sun” να φέρνει στο φως τις τραγικές λεπτομέρειες…

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η εφημερίδα «Sun» ο Σαντιάγκο Οτέρο βρέθηκε νεκρός από τη σύζυγό του στη Μαδρίτη, με το άψυχο σώμα του να βρίσκεται μέσα στη μπανιέρα, έχοντας δίπλα το κινητό του τηλέφωνο.

Η αστυνομία πιστεύει πως ο Σαντιάγκο Οτέρο (πατέρας δυο παιδιών) έπαθε ηλεκτροπληξία, επειδή το κινητό του έπεσε μέσα στην μπανιέρα, τη στιγμή που το φόρτιζε.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο 38χρονος ήταν νεκρός για περίπου 10 ώρες, δηλαδή λίγο αφού η σύζυγος του έφυγε από το σπίτι, για να ξεκινήσει τη βάρδια της. Μάλιστα, υπάρχουν αναφορές πως ο άτυχος Σαντιάγο Οτέρο είχε ένα σημάδι από έγκαυμα στο στήθος, από το κινητό του.

Ο Οτέρο ήταν παλαίμαχος ποδοσφαιριστής. Παίζοντας ως επιθετικός αγωνίστηκε για μια σεζόν στην ομάδα νέων της Ρεάλ Οβιέδο, καθώς και στην ομάδα της πατρίδας του και σε άλλες ομάδες της Γαλικίας.

Former footballer found dead in bath in freak phone accident https://t.co/hwiI0IBOng