Ιστορική εμφάνιση Λούκα Ντόντσιτς στο Μπουλς – Λέικερς: Τα αποτελέσματα της βραδιάς στο NBA

Με τον Λούκα Ντόντσιτς να πραγματοποιεί μία μυθική εμφάνιση, οι Λέικερς πέρασαν από το Σικάγο, επικρατώντας των Μπουλς με 129-118.

Ο Λούκα Ντόντσιτς οδήγησε τους Λέικερς στο διπλό, καταγράφοντας μια ιστορική επίδοση. Συγκεκριμένα, ο Σλοβένος σούπερ σταρ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση, έχοντας 46 πόντους, 7 ριμπάουντ και 11 ασίστ και έγινε ο δεύτερος παίκτης στην ιστορία των Λέικερς που έχει 45+ πόντους, 10+ ασίστ, και 5+ τρίποντα σε έναν αγώνα, μετά τον αείμνηστο Κόμπε Μπράιαντ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το συγκλονιστικό της υπόθεσης είναι ότι το ρεκόρ του Λούκα Ντόντσιτς σημειώθηκε ανήμερα της μαύρης επετείου του θανάτου του θρύλου των Λέικερς.

Αυτή ήταν η δεύτερη σερί νίκη για την ομάδα του Λος Άντζελες, η οποία βρίσκεται στο 28-17 και δίνει μεγάλη μάχη για το πλεονέκτημα έδρας στα πλέι οφ της Δύσης.

Τα αποτελέσματα του NBA

Ατλάντα Χοκς – Ιντιάνα Πέισερς 132-116

Σάρλοτ Χόρνετς – Φιλαδέλφεια 76ερς 130-93

Κλίβελαντ Καβαλίερς – Ορλάντο Μάτζικ 114-98

Μπόστον Σέλτικς – Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς 102-94

Σικάγο Μπουλς – Λος Άντζελες Λέικερς 118-129

Χιούστον Ρόκετς – Μέμφις Γκρίζλις 108-99

Μινεσότα Τίμπεργουλβς – Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς 108-83