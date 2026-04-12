Ιστορική πρόκριση της Εθνικής χάντμπολ γυναικών στο Euro 2026

Την πρόκρισή της σε τελική φάση ευρωπαϊκού πρωταθλήματος για πρώτη φορά στην ιστορία της πανηγύρισε η εθνική ομάδα χάντμπολ των γυναικών.
Η εθνική χάντμπολ γυναικών ηττήθηκε από την Αυστρία με 38-16 στην πόλη Λιτζ, αλλά το συγκρότημα του Μενέλαου Δανήλου πήρε το «εισιτήριο» για το Euro 2026 ως μια από τις τέσσερις καλύτερες τρίτες όλων των ομίλων.
Η γαλανόλευκη προκρίνεται για πρώτη φορά στην ιστορία της σε τελική φάση μεγάλης διοργάνωσης, καθώς είχε αποκτήσει ως διοργανώτρια το δικαίωμα να μετάσχει στο τουρνουά χάντμπολ των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας.
Η ειδική βαθμολογία των τρίτων ομάδων στους έξι ομίλους (σε 4 παιχνίδια)
Οι τέσσερις πρώτες ομάδες προκρίθηκαν στην τελική φάση:
1. Ισλανδία 2 (-15) -4ος όμιλος-
2. Ουκρανία 0 (-39) -5ος όμιλος-
3. Βόρεια Μακεδονία 0 (-41) -3ος όμιλος-
4. Ελλάδα 0 (-51) -6ος όμιλος-
5. Φινλανδία 0 (-62) -1ος όμιλος-
6. Ιταλία 0 (-69) -2ος όμιλος-
Η τελευταία αγωνιστική
Γαλλία-Φινλανδία 39-16
Ελβετία-Ιταλία 38-19
Σλοβενία-Βόρεια Μακεδονία 27-18
Ισλανδία-Πορτογαλία 32-24
Σερβία-Ουκρανία 30-21