Αθλητικά

Απαγόρευση μετεγγραφών στον ΑΠΟΕΛ από την FIFA λόγω Ελ Αραμπί

Η προσφυγή που έχει καταθέσει ο Μαροκινος επιθετικός έφερε το συγκεκριμένο “μπλοκάρισμα' στην κυπριακή ομάδα
ΦΩΤΟ EPA
ΦΩΤΟ EPA/CHARA SAVVIDOU
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Σημαντικό πρόβλημα στον ΑΠΟΕΛ, που αφορά τη μετεγγραφική του ενίσχυση, βάζει ο Γιουσέφ Ελ Αραμπί, ο οποίος κατέθεσε κατέθεσε προσφυγή για τα δεδουλευμένα του από την κυπριακή ομάδα.

Ο ΑΠΟΕΛ φαίνεται πως χρωστάει στον Γιουσέφ Ελ Αραμπί ένα σημαντικό ποσό, της τάξης των 355.000 ευρώ, με την FIFA να επιβάλει ban μετεγγραφών στους “γαλαζοκίτρινους”.

Από τον ΑΠΟΕΛ, πάντως, εκφράζουν τη βεβαιότητα ότι η οφειλή θα καλυφθεί άμεσα και ως εκ τούτου θα προχωρήσει κανονικά ο μετεγγραφικός σχεδιασμός της ομάδας.

Θυμίζουμε ότι στον ΑΠΟΕΛ είναι τεχνικός διευθυντής ο Ζήσης Βρύζας και προπονητής ο Νίκος Παπαδόπουλος, ενώ ο Γιουσούφ Ελ Αραμπί -μετά την παρουσία του στη Ναντ- αγωνίζεται πλέον στη Μαρκό.

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Αθλητικά
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