Απαγόρευση μετεγγραφών στον ΑΠΟΕΛ από την FIFA λόγω Ελ Αραμπί

Σημαντικό πρόβλημα στον ΑΠΟΕΛ, που αφορά τη μετεγγραφική του ενίσχυση, βάζει ο Γιουσέφ Ελ Αραμπί, ο οποίος κατέθεσε κατέθεσε προσφυγή για τα δεδουλευμένα του από την κυπριακή ομάδα.

Ο ΑΠΟΕΛ φαίνεται πως χρωστάει στον Γιουσέφ Ελ Αραμπί ένα σημαντικό ποσό, της τάξης των 355.000 ευρώ, με την FIFA να επιβάλει ban μετεγγραφών στους “γαλαζοκίτρινους”.

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Από τον ΑΠΟΕΛ, πάντως, εκφράζουν τη βεβαιότητα ότι η οφειλή θα καλυφθεί άμεσα και ως εκ τούτου θα προχωρήσει κανονικά ο μετεγγραφικός σχεδιασμός της ομάδας.

Θυμίζουμε ότι στον ΑΠΟΕΛ είναι τεχνικός διευθυντής ο Ζήσης Βρύζας και προπονητής ο Νίκος Παπαδόπουλος, ενώ ο Γιουσούφ Ελ Αραμπί -μετά την παρουσία του στη Ναντ- αγωνίζεται πλέον στη Μαρκό.