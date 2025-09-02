Ιταλία – Ισπανία 76-63: Επέστρεψε από την «κόλαση», πήρε τη νίκη και κοιτάζει ακόμα και κορυφή στον όμιλο της Ελλάδας

Μετά από ένα απίστευτο ματς που έμεινε άποντη για περίπου 8 λεπτά, η Ιταλία έφερε… τούμπα το ντέρμπι με την Ισπανία, επικράτησε με 67-63 και έχει ελπίδες ακόμα και για την πρώτη θέση στον όμιλο της Ελλάδας, στο Eurobasket. Η “ρόχα” θα καίγεται την τελευταία αγωνιστική κόντρα στην εθνική, αφού κινδυνεύει να μείνουν εκτός συνέχειας!

Οι πρωταθλητές Ευρώπης, Ισπανοί έδωσαν μια τρομερή “μάχη” κόντρα στην ψυχωμένη Ιταλία, αλλά ηττήθηκαν και πλέον μπήκαν σε μπελάδες ακόμη και για την υπόθεση πρόκριση!

Οι “ατζούρι” στηρίχθηκαν στις πρωτοβουλίες των Ντιούφ (14π.) και Νιάνγκ (10π., 10ρ.) απέναντι στη “ρόχα” που τα περίμενε όλα από τους Αλντάμα (19π.) και Ντε Λαρέα (15π.).

“Τελικός” για την ομάδα του Σκαριόλο απέναντι στην Εθνική Ελλάδας με τη γαλανόλευκη να έχει την ευκαιρία να πετάξει εκτός τουρνουά την κάτοχο του τροπαίου αν την κερδίσει και να πάρει την πρώτη θέση στον όμιλο!

Εύκολο έργο για την Ιταλία την επόμενη αγωνιστική απέναντι στην Κύπρο, την στιγμή που η Ισπανία θα ξέρει κόντρα στην Εθνική αν η μοίρα της θα έχει κριθεί από το Βοσνία-Γεωργία.

Το ματς…

Το ματς ήταν καταστροφικό για την Ιταλία. Η ομάδα του Ποτζέκο είχε απελπιστική αστοχία και έκανε περίπου 8 λεπτά για να πετύχει τους πρώτους της πόντους, οι οποίοι ήρθαν από τον Νιάνγκ. Η Ισπανία είδε την αντίπαλό της να έχει τεράστιο πρόβλημα στο σκοράρισμα, έφτασε σε ένα 0-13, αλλά δεν κατάφερε να το εκμεταλλευτεί, αφού ολοκλήρωσε το πρώτο δεκάλεπτο προηγούμενη μόλις με 8 πόντους (10-18) με τους Ντε Λαρέα και Αλδάμα να ξεχωρίζουν.

Η Ιταλία έδειξε να “ξυπνάει” στο δεύτερο δεκάλεπτο, με τον Νιάνγκ να της δίνει “ενέργεια” σε άμυνα και επίθεση. Η Ισπανία είχε ένα “νεκρό” διάστημα στην επίθεσή της, δέχθηκε την ισοφάριση (25-25) αλλά κατάφερε να κρατήσει την ψυχραιμία της και να πάει στην ανάπαυλα προηγούμενη με έξι πόντους (30-36).

Η Ισπανία κράτησε το προβάδισμα στο σκορ στην τρίτη περίοδο, παρά την άνοδο της Ιταλίας (ο Ρίτσι ανέλαβε δράση στο σκοράρισμα). Το 3ο φάουλ του Φοντέκιο, όμως, έβαλε.. δύσκολα στους “ατζούρι”, αλλά ο ηγέτης της ομάδας έμεινε για λίγο εκτός και επέστρεψε για να κάνει το 37-41. Έστω και δύσκολα, η “ρόχα” κράτησε το προβάδισμα στο ματς, βλέποντας παράλληλα τους αντιπάλους της να… γεμίζουν με φάουλ.

Προς το τέλος της περιόδου, οι “γείτονες” τροφοδότησαν τον Ντιούφ, ο οποίος γέμισε τις δυο ρακέτες και με σερί πόντους έφερε τη διαφορά στον πόντο (44-45). Το τρίποντο του Πρόσιντα έφερε για δεύτερη φορά το ματς στα ίσα (47-47), ενώ το καλάθι του Νιάνγκ έδωσε στην Ιταλία το πρώτο της προβάδισμα στο ματς (49-47) στο φινάλε του 3ου δεκαλέπτου.

Ο Σεν Σουπερί έδωσε και πάλι στην Ισπανία το προβάδισμα, με την έναρξη της τελευταίας περιόδου (49-50), αλλά ο Ντιούφ είχε απάντηση (51-50). Η Ιταλία έφτασε μέχρι το +5 (55-50) αλλά είδε τον κορυφαίο της παίκτη, τον Νιάνγκ να γυρίζει τον αστράγαλό του, να σηκώνεται και να γίνεται αναγκαστική αλλαγή. Με έμμεσο τρίποντο (καλάθι και βολή) ο Αλδάμα έφερε το ματς στο καλάθι (57-55).

Οι δυο ομάδες πήγαν μαζί στο τελευταίο δεκάλεπτο στο σκορ, με την Ιταλία να έχει βραχεία κεφαλή και να βλέπει τον Φοντέκιο να παίρνει προσπάθειες, φάουλ και βολές. Πέντε σερί πόντοι του Αλδάμα, έφεραν το ματς στο 62-62, 1:54 πριν τη λήξη. Η βολή του Ντε Λαρέα της έδωσε και πάλι το προβάδισμα (62-63). ο Σπίσου όμως κέρδισε φάουλ, έδωσε και πάλι το προβάδισμα στην Ιταλία (64-63) κέρδισε και αντιαθλητικό από τον Πάρα και έκανε το 66-63.

Tα δεκάλεπτα: 27-24, 41-44, 60-55, 67-63

ΙΤΑΛΙΑ (Ποτσέκο): Γκαλινάρι 2, Μέλι (0/5 σουτ), Φοντέκιο 8 (2/11 σουτ, 9 ριμπάουντ), Τόμσον 7 (1), Ρίτσι 11 (2 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα), Πρόσιντα 3 (1), Νιάνγκ 10 (5/6 δίποντα, 10 ριμπάουντ, 2 μπλοκ), Σπίσου 7 (1 τρίποντο, 4 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Ντιουφ 14 (6/7 δίποντα, 2/5 βολές, 8 ριμπάουντ), Παγιόλα 2

ΙΣΠΑΝΙΑ (Σκαριόλο): Πουέρτο 9 (2), Ντε Λαρέα 15 (4/6 τρίποντα, 3/6 βολές, 7 ριμπάουντ), Πραντίγια 2, Σεν-Σουπερί 7 (1), Λόπεθ-Αροστέγι, Αλδάμα 19 (4/7 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 5/6 βολές, 10 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Μπριθουέλα 7 (1/6 τρίποντα), Μπίλι Ερνανγκόμεθ 1, Γιούστα 2, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ (0/4 τρίποντα), Πάρα 1 (0/5 σουτ)

Τα ομαδικά στατιστικά της Ιταλίας: 16/37 δίποντα, 7/29 τρίποντα, 14/19 βολές, 50 ριμπάουντ (12 αμυντικά – 38 επιθετικά), 12 ασίστ, 5 κλεψίματα, 4 μπλοκ, 8 λάθη, 27 φάουλ

Τα ομαδικά στατιστικά της Ισπανίας: 10/24 δίποντα, 10/38 τρίποντα, 13/22 βολές, 44 ριμπάουντ (33 αμυντικά – 11 επιθετικά), 13 ασίστ, 4 κλεψίματα, 3 μπλοκ, 10 λάθη, 20 φάουλ