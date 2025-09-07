Αθλητικά

Ιταλία – Σλοβενία 77-84: Ο διαστημικός Λούκα Ντόντσιτς έστειλε τους Σλοβένους στα προημιτελικά του Eurobasket 2025

Με Γερμανία στους "8" η παρέα του Λούκα Ντόντσιτς
Ο Λούκα Ντόντσιτς μοιάζει να είναι υπερβολικά μόνος στη φετινή Σλοβενία, ωστόσο το γεγονός αυτό δεν τον εμπόδισε να στείλει την ομάδα του στα προημιτελικά του Eurobasket.

Πραγματοποιώντας ακόμα μία ασύλληπτη εμφάνιση, ο Λούκα Ντόντσιτς ισοπέδωσε την Ιταλία με 42 πόντους και οδήγησε τη Σλοβενία στη νίκη (84-77) πρόκριση στα προημιτελικά του Eurobasket, όπου περιμένει η πανίσχυρη Γερμανία.

Ο Σλοβένος σούπερ σταρ είχε ακόμα 10 ριμπάουντ, με τον Πρέπελιτς να είναι ο μοναδικός συμπαίκτης του που κατάφερε να είναι διψήφιος με 11 πόντους.

Από πλευράς Ιταλίας, η οποία ήταν θεωρητικά το φαβορί στην αναμέτρηση, διασώθηκε μόνο ο Φοντέκιο με 22 πόντους.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 11-29, 40-50, 56-72, 77-84.

ΙΤΑΛΙΑ (Ποτσέκο): Γκαλινάρι 10 (1), Μέλι 8 (2/2 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 4 κλεψίματα), Φοντέκιο 22 (4/10 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 3 λάθη, 3 κλεψίματα), Τόμπσον, Ρίτσι, Σπανιόλο 2, Νιανγκ 12 (6 ριμπάουντ), Σπίσου 6 (2/5 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 2 λάθη), Ντιουφ 8, Παγιόλα 9 (2/4 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 4 λάθη).

ΣΛΟΒΕΝΙΑ (Σέκουλιτς): Κραμπέλι 4 (4 ριμπάουντ), Νίκολιτς 7 (1/7 τρίποντα), Πρέπελιτς 11 (3/7 τρίποντα), Μούριτς 6 (5 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Ράντοβιτς 2, Χρόβατ 5 (1/4 τρίποντα, 4 λάθη), Όμιτς 7 (7 ριμπάουντ), Στέργκαρ, Ντόντσιτς 42 (6/8 δίποντα, 5/11 τρίποντα, 15/16 βολές, 10 ριμπάουντ, 4 λάθη, 3 κλεψίματα).

Τα ομαδικά στατιστικά της Ιταλίας: 14/25 δίποντα, 11/30 τρίποντα, 16/23 βολές, 32 ριμπάουντ (23 αμυντικά – 9 επιθετικά), 24 ασίστ, 24 φάουλ, 16 λάθη, 9 κλεψίματα.

Τα ομαδικά στατιστικά της Σλοβενίας: 15/28 δίποντα, 12/36 τρίποντα, 18/22 βολές, 40 ριμπάουντ (25 αμυντικά – 15 επιθετικά), 12 ασίστ, 22 φάουλ, 15 λάθη, 7 κλεψίματα.

