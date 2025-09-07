Ιταλία – Σλοβενία 77-84: Ο διαστημικός Λούκα Ντόντσιτς έστειλε τους Σλοβένους στα προημιτελικά του Eurobasket 2025

Ο Λούκα Ντόντσιτς μοιάζει να είναι υπερβολικά μόνος στη φετινή Σλοβενία, ωστόσο το γεγονός αυτό δεν τον εμπόδισε να στείλει την ομάδα του στα προημιτελικά του Eurobasket.

Πραγματοποιώντας ακόμα μία ασύλληπτη εμφάνιση, ο Λούκα Ντόντσιτς ισοπέδωσε την Ιταλία με 42 πόντους και οδήγησε τη Σλοβενία στη νίκη (84-77) πρόκριση στα προημιτελικά του Eurobasket, όπου περιμένει η πανίσχυρη Γερμανία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Σλοβένος σούπερ σταρ είχε ακόμα 10 ριμπάουντ, με τον Πρέπελιτς να είναι ο μοναδικός συμπαίκτης του που κατάφερε να είναι διψήφιος με 11 πόντους.

Imagine waking up knowing you’ll have to guard Luka Doncic.



Luka has 22 in the first quarter.#EuroBasket | #MakeYourMark pic.twitter.com/3rfC6HlQ4r — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 7, 2025

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από πλευράς Ιταλίας, η οποία ήταν θεωρητικά το φαβορί στην αναμέτρηση, διασώθηκε μόνο ο Φοντέκιο με 22 πόντους.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 11-29, 40-50, 56-72, 77-84.

ΙΤΑΛΙΑ (Ποτσέκο): Γκαλινάρι 10 (1), Μέλι 8 (2/2 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 4 κλεψίματα), Φοντέκιο 22 (4/10 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 3 λάθη, 3 κλεψίματα), Τόμπσον, Ρίτσι, Σπανιόλο 2, Νιανγκ 12 (6 ριμπάουντ), Σπίσου 6 (2/5 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 2 λάθη), Ντιουφ 8, Παγιόλα 9 (2/4 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 4 λάθη).

ΣΛΟΒΕΝΙΑ (Σέκουλιτς): Κραμπέλι 4 (4 ριμπάουντ), Νίκολιτς 7 (1/7 τρίποντα), Πρέπελιτς 11 (3/7 τρίποντα), Μούριτς 6 (5 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Ράντοβιτς 2, Χρόβατ 5 (1/4 τρίποντα, 4 λάθη), Όμιτς 7 (7 ριμπάουντ), Στέργκαρ, Ντόντσιτς 42 (6/8 δίποντα, 5/11 τρίποντα, 15/16 βολές, 10 ριμπάουντ, 4 λάθη, 3 κλεψίματα).

Τα ομαδικά στατιστικά της Ιταλίας: 14/25 δίποντα, 11/30 τρίποντα, 16/23 βολές, 32 ριμπάουντ (23 αμυντικά – 9 επιθετικά), 24 ασίστ, 24 φάουλ, 16 λάθη, 9 κλεψίματα.

Τα ομαδικά στατιστικά της Σλοβενίας: 15/28 δίποντα, 12/36 τρίποντα, 18/22 βολές, 40 ριμπάουντ (25 αμυντικά – 15 επιθετικά), 12 ασίστ, 22 φάουλ, 15 λάθη, 7 κλεψίματα.