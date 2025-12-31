Ιτούδης εκτός εαυτού: Το απίθανο ξέσπασμα του Έλληνα προπονητή σε παίκτη του στη Χάποελ Τελ Αβίβ

Ποιος είδε τον Δημήτρη Ιτούδη και δεν τον φοβήθηκε στα τελευταία λεπτά του αγώνα της Χάποελ Τελ Αβίβ με τη Ζαλγκίρις για την 19η αγωνιστική της Euroleague.

Ο Αντόνιο Μπλέικνι “προκάλεσε” τον Δημήτρη Ιτούδη με την άμυνα που δεν… έπαιζε πάνω στον Γουίλιαμς Γκος στα τελευταία κρίσιμα λεπτά του αγώνα της Χάποελ Τελ Αβίβ με τη Ζαλγκίρις.

Με τους Λιθουανούς να έχουν ξεκάθαρο προβάδισμα νίκης, ο Έλληνας προπονητής φώναζε συνέχεια στον παίκτη της ομάδας του να πλησιάσει πιο κοντά στον αντίπαλό του. Τελικά, δέχθηκε τεχνική ποινή, παρά το γεγονός ότι τα… είχε με τον παίκτη της ομάδας του.

ITOUDIS GETS A TECHNICAL FOR LOSING IT AT HIS OWN PLAYER



Coach Itoudis loses his cool on the sideline, taking a technical foul after getting frustrated with Antonio Blakeney for not defending closely enough on his opponent pic.twitter.com/hOK8y2wAcX — SKWEEK (@skweektv) December 30, 2025

Οι Ισραηλινοί έχασαν, μάλιστα, ένα “κυκλωμένο” παιχνίδι και έτσι έχασαν τη μοναξιά της κορυφής στην Euroleague.