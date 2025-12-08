Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Καϊράτ Αλμάτι – Ολυμπιακός: Η τελευταία προπόνηση των Πειραιωτών πριν το ματς του Champions League

Οι ερυθρόλευκοι πάτησαν το συνθετικό χορτάρι της “Astana Arena”
ΦΩΤΟ Eurokinissi
ΦΩΤΟ Eurokinissi

Αντιμέτωπος με την Καϊράτ Αλμάτι θα βρεθεί ο Ολυμπιακός την Τρίτη (09.12.2025, 17:30, Newsit.gr) στην Αστάνα του Καζακστάν, για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League, ψάχνοντας τη νίκη που θα τον κρατήσει ζωντανό, στο παιχνίδι της πρόκρισης στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Μια ημέρα πριν, οι παίκτες του Ολυμπιακού πάτησαν στον συνθετικό αγωνιστικό χώρο του “Astana Arena” και πραγματοποίησαν την τελευταία τους προπόνηση.

Στο Καζακστάν αυτή τη περίοδο η θερμοκρασία φτάνει έως και τους -20 βαθμούς Κελσίου, δημιουργώντας ένα παγωμένο περιβάλλον. Το θετικό για τον Ολυμπιακό είναι ότι η “Astana Arena” όπου και θα πραγματοποιηθεί το μεγάλο ματς, είναι ένα κλειστό θερμαινόμενο γήπεδο

Η αποστολή του Ολυμπιακού: Μπότης, Κουρακλής, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ροντινέι, Μπρούνο, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Ποντένσε, Πνευμονίδης, Μουζακίτης, Ελ Κααμπί, Γιάρεμτσουκ, Ταρέμι.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
196
92
86
80
70
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo