Καϊράτ Αλμάτι – Ολυμπιακός: Η τελευταία προπόνηση των Πειραιωτών πριν το ματς του Champions League

Αντιμέτωπος με την Καϊράτ Αλμάτι θα βρεθεί ο Ολυμπιακός την Τρίτη (09.12.2025, 17:30, Newsit.gr) στην Αστάνα του Καζακστάν, για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League, ψάχνοντας τη νίκη που θα τον κρατήσει ζωντανό, στο παιχνίδι της πρόκρισης στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Μια ημέρα πριν, οι παίκτες του Ολυμπιακού πάτησαν στον συνθετικό αγωνιστικό χώρο του “Astana Arena” και πραγματοποίησαν την τελευταία τους προπόνηση.

Στο Καζακστάν αυτή τη περίοδο η θερμοκρασία φτάνει έως και τους -20 βαθμούς Κελσίου, δημιουργώντας ένα παγωμένο περιβάλλον. Το θετικό για τον Ολυμπιακό είναι ότι η “Astana Arena” όπου και θα πραγματοποιηθεί το μεγάλο ματς, είναι ένα κλειστό θερμαινόμενο γήπεδο

Η αποστολή του Ολυμπιακού: Μπότης, Κουρακλής, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ροντινέι, Μπρούνο, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Ποντένσε, Πνευμονίδης, Μουζακίτης, Ελ Κααμπί, Γιάρεμτσουκ, Ταρέμι.