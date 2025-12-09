Καϊράτ – Ολυμπιακός: Οι σκέψεις του Μεντιλίμπαρ για την ενδεκάδα των Πειραιωτών στο παιχνίδι του Champions League

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Καϊράτ Αλμάτι στην Αστάνα για την 6η αγωνιστική του Champions League και θα ψάξει την πρώτη του νίκη στη διοργάνωση, η οποία θα τον κρατήσει ζωντανό στη μάχη της πρόκρισης.

Στην 33η θέση του Champions League βρίσκεται ο Ολυμπιακός με 2 βαθμούς και χρειάζεται να μαζέψει πολλούς βαθμούς στους τρεις αγώνες που απομένουν. Η ομάδα του Μεντιλίμπαρ θέλει να κάνει την αρχή κόντρα στην Καϊράτ Αλμάτι, έχοντας εκτός δράσης τον αρχηγό του, Παναγιώτη Ρέτσο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Ισπανός προπονητής σκέφτεται να ξεκινήσει με τον Τζολάκη κάτω από τα δοκάρια, με Μπιανκόν και Πιρόλα να είναι πιθανότατα οι δύο κεντρικοί του αμυντικοί. Ροντινέι και Ορτέγκα θα είναι τα δύο πλάγια μπακ, με τον Κοστίνια να διεκδικεί τη θέση του Βραζιλιάνου στο δεξί άκρο της άμυνας.

Στο κέντρο ο Έσε είναι αμετακίνητος, με Μουζακίτη και Γκαρθία να είναι οι υποψήφιοι για τη θέση δίπλα στον Αργεντινό. Ο Τσικίνιο θα είναι μπροστά από τα δύο ανασταλτικά χαφ των Πειραιωτών. Στα άκρα της επίθεσης θα βρίσκονται οι Μάρτινς και Ποντένσε, μια μία μικρή πιθανότητα να αγωνιστεί ο Στρεφέτσα, αντί ενός εξ αυτών. Στην κορυφή της επίθεσης δε θα είναι άλλος πέρα από τον Ελ Κααμπί.

Η αποστολή του Ολυμπιακού: Μπότης, Κουρακλής, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ροντινέι, Μπρούνο, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Ποντένσε, Πνευμονίδης, Μουζακίτης, Ελ Κααμπί, Γιάρεμτσουκ, Ταρέμι.