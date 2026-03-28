Καλαμάτα – Ηρακλής: Η απονομή του τροπαίου στη «μαύρη θύελλα» και οι έξαλλοι πανηγυρισμοί στον τελικό του Super Cup της Super League 2

Η Καλαμάτα επικράτησε με 1-0 του Ηρακλή στο Super Cup της Super League 2 και πανηγύρισε την κατάκτηση του τίτλου στη δεύτερη διοργάνωση του θεσμού, μέσα σε αποθέωση από τους οπαδούς της.

Χιλιάδες οπαδοί της Καλαμάτας ταξίδεψαν στην Αθήνα για να στηρίξουν την ομάδα τους στο παιχνίδι με τον Ηρακλή για το Super Cup της Super League 2 και την είδαν να σηκώνει το τρόπαιο στο ΟΑΚΑ, όντας πλέον υπερπρωταθλήτρια της δεύτερης κατηγορίας του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Ο αρχηγός της Καλαμάτας, Γιώργος Παμλίδης και ο μεγαλομέτοχος και πρόεδρος της ΠΑΕ, Γιώργος Πρασσάς έδωσαν το… σύνθημα με την κούπα στο Super Cup και ολοκλήρωσαν με νέο “πάρτι” τη σεζόν, μετά την άνοδό τους στη Super League 1.

Το χειροκρότημα κέρδισαν όμως και οι παίκτες του Ηρακλή από τους οπαδούς της δικής τους ομάδας, αφού παρά την ήττα, όλοι μαζί ετοιμάζονται πλέον για τη δική τους επιστροφή στη Super League.

Καλαμάτα και Ηρακλής κατέκτησαν τα δύο “εισιτήρια” της Super League 2 για την άνοδο στην πρώτη κατηγορία.