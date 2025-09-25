Αθλητικά

Καλοσκάμης: «Όταν έβαλα το γκολ ανατρίχιασα»

Ο νεαρός Έλληνας μεσοεπιθετικός αναδείχθηκε MVP του αγώνα ΑΕΚ - Παναιτωλικός
ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 2025-2026
ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 2025-2026 / ΑΕΚ - ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Ο Δημήτρης Καλοσκάμης ξεκίνησε στη βασική ενδεκάδα της ΑΕΚ στον αγώνα Κυπέλλου με τον Παναιτωλικό και έκλεψε τις εντυπώσεις.

Ο Δημήτρης Καλοσκάμης σημείωσε ένα γκολ και μοίρασε μία ασίστ, όντας ο MVP του αγώνα της ΑΕΚ με τον Παναιτωλικό στην Opap Arena, ο οποίος ολοκληρώθηκε με την Ένωση να επικρατεί με 2-1.

«Είναι σημαντικό ότι ο προπονητής μας είχε ζητήσει να βγάλουμε αντίδραση και στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν πολύ καλοί και βγάλαμε αυτή την αντίδραση. Μετά όμως “κάτσαμε” και αυτό δεν πρέπει να γίνεται, πρέπει από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό να κυριαρχούμε στο παιχνίδι. Το σημαντικό είναι ότι νικήσαμε και πάμε παρακάτω», δήλωσε ο πολυτιμότερος παίκτης του αγώνα.

Αναφερόμενος στο πώς έζησε τις στιγμές αφότου σκόραρε για πρώτη φορά με τα κιτρινόμαυρα, απάντησε χαρακτηριστικά:

«Ανατρίχιασα, για να πω την αλήθεια, εκείνη τη στιγμή. Ήταν πολύ ωραίο συναίσθημα και ελπίζω να επαναληφθεί πολλές φορές ακόμα».

