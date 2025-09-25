Καλοσκάμης: «Όταν έβαλα το γκολ ανατρίχιασα»

Ο Δημήτρης Καλοσκάμης ξεκίνησε στη βασική ενδεκάδα της ΑΕΚ στον αγώνα Κυπέλλου με τον Παναιτωλικό και έκλεψε τις εντυπώσεις.

Ο Δημήτρης Καλοσκάμης σημείωσε ένα γκολ και μοίρασε μία ασίστ, όντας ο MVP του αγώνα της ΑΕΚ με τον Παναιτωλικό στην Opap Arena, ο οποίος ολοκληρώθηκε με την Ένωση να επικρατεί με 2-1.

«Είναι σημαντικό ότι ο προπονητής μας είχε ζητήσει να βγάλουμε αντίδραση και στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν πολύ καλοί και βγάλαμε αυτή την αντίδραση. Μετά όμως “κάτσαμε” και αυτό δεν πρέπει να γίνεται, πρέπει από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό να κυριαρχούμε στο παιχνίδι. Το σημαντικό είναι ότι νικήσαμε και πάμε παρακάτω», δήλωσε ο πολυτιμότερος παίκτης του αγώνα.

Αναφερόμενος στο πώς έζησε τις στιγμές αφότου σκόραρε για πρώτη φορά με τα κιτρινόμαυρα, απάντησε χαρακτηριστικά:

«Ανατρίχιασα, για να πω την αλήθεια, εκείνη τη στιγμή. Ήταν πολύ ωραίο συναίσθημα και ελπίζω να επαναληφθεί πολλές φορές ακόμα».