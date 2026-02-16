Κάντερ: «Δεν θα δω από κοντά παιχνίδι του Παναθηναϊκού, μέχρι να φύγει ο Αταμάν, γιατί είναι φίλος του Ερντογάν»

Ο Ενές Κάντερ βρέθηκε στην Αθήνα και συγκεκριμένα στο Μεταξουργείο για να παρουσιάσει το βιβλίο του Στο όνομα της ελευθερίας» και η κουβέντα κατέληξε στο μπάσκετ με τον Παναθηναϊκό και τον Εργκίν Αταμάν «πρωταγωνιστούν».

Ο πρώην παίκτης του NBA δέχθηκε ερώτηση για το αν θα επισκεφτεί το Telekom Center για να δει από κοντά παιχνίδι του Παναθηναϊκού και τόνισε ότι όσο ο Αταμάν προπονεί τους πράσινους δεν πρόκειται να συμβεί κάτι τέτοιο.

Ο λόγος είναι η φιλία του Εργκίν Αταμάν με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με τον οποίο ο Ενές Κάντερ έχει χρόνια αντιπαράθεση και είναι ο λόγος που δεν επιστρέφει στην Τουρκία.

«Ξέρω ότι αυτό θα διχάσει τους Έλληνες οπαδούς. Απλά δεν θέλω οι οπαδοί του Ολυμπιακού να μας πετάξουν κάποιο μπουκάλι. Οπότε ναι, είμαι οπαδός του Παναθηναϊκού. Μερικοί άνθρωποι είναι θυμωμένοι, άλλοι είναι χαρούμενοι. Αλλά λόγω του πράσινου, λόγω των Σέλτικς, ακόμη και το λογότυπο μοιάζει πολύ με αυτό του Παναθηναϊκού.

Νομίζω ότι απλώς φαίνεται πολύ ωραίο. Αλλά δεν θα έρθω σε κανένα παιχνίδι μέχρι να φύγει αυτός ο Τούρκος προπονητής, γιατί είναι πολύ καλός φίλος του Ερντογάν και ταυτόχρονα κάνει πολύ κακή δουλειά. Παρακολουθώ τα παιχνίδια τους και νομίζω ότι πριν λίγες μέρες έχασαν από μία από τις χειρότερες ομάδες στην Ελλάδα, σωστά;

Και δυστυχώς, ακόμα και στη EuroLeague δεν τα πάνε και τόσο καλά. Οπότε μόλις απολύσουν αυτόν τον προπονητή, και άκουσα ότι υπάρχουν πολλές φήμες γι’ αυτό, θα ξεκινήσω να έρχομαι στα παιχνίδια», ανέφερε ο Τούρκος ακτιβιστής σχετικά με το αν θα παρακολουθήσει από κοντά παιχνίδι του Παναθηναϊκού.