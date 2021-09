Η Μπαρτσελόνα έμεινε στο 0-0 στην έδρα της Καντίθ και είχε μία ακόμη απώλεια βαθμών, την τίτη μετά από πέντε αγώνες στο φετινό πρωτάθλημα Ισπανίας.

Οι “μπλαουγκράνα” δεν κατάφεραν να σκοράρουν για ένα ακόμη ματς, μένοντας και με 10 παίκτες μετά την αποβολή του Ντε Γιονγκ στο 65′ και ο Ρόναλντ Κούμαν φαίνεται ότι δύσκολα θα παραμείνει για πολύ ακόμη στον πάγκο της ομάδας. Ο Ολλανδός τεχνικός αποβλήθηκε μάλιστα στο τέλος του αγώνα για διαμαρτυρίες, την ώρα που στα social media, οι φίλοι της Μπαρτσελόνα τον… αποχαιρετούν από την ομάδα τους.

Η Μαρτσελόνα έχει “πέσει” πια στην 7η θέση και εννιά ολόκληρους βαθμούς από την κορυφή και τη Ρεάλ Μαδρίτης, παρότι βρισκόμαστε στην αρχή του πρωταθλήματος.

Ronald Koeman has a 60% win rate as Barcelona manager – the lowest since Frank Rijkaard in 2008 😖 What now for Barcelona and Koeman? 🤔 pic.twitter.com/o0CVdsdieT

❗ [LATEST NEWS]



Agreement between FC Barcelona and Ronald Koeman to end his contract as manager of the first team. Thank you for everything, Ronaldo. Best of luck in the future. pic.twitter.com/AIp1n3x3Ci