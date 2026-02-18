Καραμπάγκ – Νιούκαστλ 1-6: Την «ποδοπάτησε» με Γκόρντον και έκανε άλμα πρόκρισης στους «16» του Champions League

Η Νιούκαστλ δεν επέτρεψε στην Καραμπάγκ να την απειλήσει ούτε στιγμή, πέρασε σαν… σίφουνας από Αζερμπαϊτζάν, την διέλυσε με 6-1 και μόνο με “αυτοκτονία” στη ρεβάνς θα χάσει το “εισιτήριο” για τους “16” του Champions League. “Διαστημικό” ματς από τον Γκόρντον, που σημείωσε 4 γκολ και έγραψε ιστορία στις “καρακάξες”, ανεβαίνοντας στην κορυφή των σκόρερ της ομάδας στη διοργάνωση!

Στα 130” από την έναρξη του αγώνα, η Νιούκαστλ κατάφερε να ανοίξει το σκορ. Μετά από κάθετη του Μπερν, ο Γκόρντον βρέθηκε σε θέση βολής, σούταρε μέσα από τη μεγάλη περιοχή της Καραμπάγκ και έκανε το 0-1. Ο Άγγλος επιθετικός έφτασε τα 7 γκολ σε μια χρονιά με τους φιλοξενούμενους και “έσπασε” το σχετικό ρεκόρ ου θρυλικού, Άλαν Σίρερ.

Η Νιούκαστλ κατάφερε να απλοποιήσει τα πράγματα στη συνέχεια, αφού στο 8′ έφτασε στο 0-2. Ο Τρίπιερ εκτέλεσε ένα κόρνερ το σουτ του Τονάλι κόντραρε και γύρισε στον συμπαίκτη του, ο οποίος έβγαλε τη σέντρα και βρήκε στο δεύτερο δοκάρι τον Τιαό, που με κοντινή κεφαλιά διπλασίασε τα τέρματα της αγγλικής ομάδας.

Ένα λεπτό πριν τη συμπλήρωση του 15λέπτου, η Γκόρντον έχασε μοναδική ευκαιρία για τρίτο γκολ, με τον Κοχάλσκι να βγαίνει νικητής σε τετ-α-τετ. Ανάλογη κατάληξη είχε και το τετ-α-τετ του Μπαρνς στο 24′, αλλά και το νέο του Γκόρντον (27′).

Η Νιούκαστλ συνέχισε να χάνει ευκαιρίες για γκολ μέσα σε λίγα λεπτά ανέβασε το δείκτη του σκορ στο 0-4. Στο 29′ ένα σουτ του Γουίλοκ βρήκε στο χέρι του Ματέους Σίλβα, ο διαιτητής τσέκαρε τη φάση με onfield review μετά από προτροπή του VAR, έδωσε πέναλτι και ο Γκόρντον έκανε το 0-3. Δυο λεπτά μετά, ο Άγγλος επιθετικός ξεπέρασε τον πορτιέρε της Καραμπάγκ και έφτασε τα εννέα γκολ στο φετινό Champions League.

Το 0-5 του πρώτου ημιχρόνου διαμορφώθηκε στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεών του. Ο Κοχάλσκι ανέτρεψε τον Γκόρντον, ο διαιτητής έδωσε πέναλτι και ο Γκόρντον έφτασε τα τέσσερα γκολ.

Χωρίς να έχει τίποτα να χάσει, η Καραμπάγκ μπήκε επιθετικά στην επανάληψη και στο 55′ μείωσε σε 5-1 με τον Τζαφαργκουλίγεβ, ένα γκολ που αρχικά ακυρώθηκε για οφσάιντ και επικυρώθηκε από το VAR. Οι γηπεδούχοι πίεσαν για να φτάσουν και σε άλλο γκολ, δημιούργησαν ευκαιρίες, αλλά η Νιούκαστλ ήταν αυτή που έφτασε στο 6-1 με το γκολ του Μέρφι στο 72′ (η μπάλα στο μακρινό του σουτ βρήκε και σε αντίπαλο).

Στο 89′ ο πορτιέρε της Καραμπάγκ έκανε δυο σωτήριες επεμβάσεις στην ίδια φάση, κρατώντας το 1-6.