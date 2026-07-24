Καραπαπάς για μετεγγραφές: «Ο Μεντιλίμπαρ δεν ήθελε Λιβάκοβιτς και Όσο, θα πάρουμε τερματοφύλακα και 8άρι»

Ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Κώστας Καραπαπάς, μίλησε στο περιθώριο του φιλικού αγώνα με την Αντβέρπ, για τις μετεγγραφές των Πειραιωτών και τις περιπτώσεις των Λιβάκοβιτς και Όσο.

Ο Κώστας Καραπαπάς επισήμανε ότι το ρόστερ του Ολυμπιακού είναι σχεδόν πλήρες και θα πρέπει να φύγουν παίκτες για να γίνουν πάνω από 2-3 μετεγγραφές, ενώ τόνισε ότι όλες οι κινήσεις των Πειραιωτών γίνονται σε συνεννόηση και με βάση τις επιθυμίες του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

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Οι δηλώσεις του Καραπαπά

“Προφανώς. Ακούσατε και τον προπονητή μας χθες να λέει ότι υπάρχει ευχαρίστηση για αυτά που έχουμε δει εδώ αυτές τις ημέρες από τους ποδοσφαιριστές μας.

Ο λόγος που εγώ ήθελα να μιλήσω είναι για να απευθυνθώ στον κόσμο του Ολυμπιακού. Ξέρετε, όπως και οι φίλαθλοί μας, έτσι και εγώ αντιλαμβάνομαι όσα γράφονται και όσα λέγονται. Διάφορες υπερβολές. Τώρα υπάρχει και μία καινούργια μόδα. Εσείς το ξέρετε καλύτερα που είστε εδώ στη βροχή και στο κρύο.

Υπάρχει μία μόδα ανθρώπων που κάθονται σε καναπέδες σε διάφορα στούντιο και κάνουν υψηλή κριτική για τις μεταγραφές, για τα ρόστερ των ομάδων. ‘Έχω την αίσθηση πως οι ίδιοι, η μόνη μεταγραφή που έχουν κάνει είναι από μία κασέτα TDK σε μία άλλη. Τραγούδια, κάτι άλλο δεν νομίζω να έχουν σε αντίληψη.

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Θέλω να πως εξής τώρα γιατί ακούγονται πάρα πολλά πράγματα. Για τις μεταγραφές, την ενίσχυση, το ποιος έρχεται, ποιος φεύγει. Αυτοί που γράφονται και δεν έρχονται είναι οι καλύτεροι παίκτες του κόσμου, ενώ αυτοί που έρχονται δεν κάνουν.

Εγώ λοιπόν θα πω το εξής. Έχουμε δεύτερο τερματοφύλακα τον Πόποβιτς. Τρίτο τερματοφύλακα φέραμε τον Στουρνάρα που είναι από την ακαδημία μας και ήταν ο καλύτερος τερματοφύλακας πέρυσι στη Β’ Εθνική. Τερματοφύλακας του Ηρακλή που τερμάτισε πρώτος αν δεν κάνω λάθος. Η τριάδα λοιπόν θα συμπληρωθεί με έναν πρώτο, πολύ καλό τερματοφύλακα και θα είμαστε πλήρεις.

Δεξιά ήρθε ένα παιδί από την Primera Division με γεμάτες χρονιές, ο Μαφέο. Ήταν στόχος επίσης μεγάλων ομάδων της Ευρώπης. Μαζί του στο δεξί άκρο υπάρχει και ο Ροντινέι και ήρθε και ο Σάλιακας.

Παύση εδώ γιατί ορισμένοι σχολίασαν την κίνηση του Σάλιακα. Είναι ένα παιδί που έρχεται από την ακαδημία μας, γηγενής Έλληνας ποδοσφαιριστής. Χρειαζόμασταν Έλληνες παίκτες και club trained όπως γνωρίζετε. Επίσης είναι ένα παιδί που έχει κάνει γεμάτες χρονιές στην Bundesliga ως βασικός.

Αν είχαμε πάρει έναν Αργεντινό, ή κάποιον Ιρλανδό, ή κάποιον Σουηδό δεν θα το έλεγε ποτέ κανείς αυτό. Ότι γιατί ήρθε ο τάδε παίκτης. Τώρα το λένε κάποιοι επειδή είναι Έλληνας και είναι από την ακαδημία μας.

Εγώ θα πω κάτι για τον κόσμο μας. Αυτό που θα πω είναι για να το καταλάβουν οι Ολυμπιακοί. Εγώ δεν ανακατεύομαι με τις μεταγραφές. Δεν είναι η θέση μου αυτή. Έχουμε ανθρώπους ειδικούς που κάνουν αυτό το πράγμα.

Αλλά επειδή αυτό το παιδί το ξέρω από μικρό. Από παιδάκι. Και επειδή και εσείς που είστε εδώ και γνωρίζετε τι αδυναμία έχω στην ακαδημία και στα μικρά μας. Ήμουν ο πρώτος που τον πήρε τηλέφωνο πριν από λίγο καιρό.

Όταν σήκωσε το τηλέφωνο, είχα να του μιλήσω δύο χρόνια, δεν είπε “κύριε Κώστα τι κάνετε;”, μου είπε “κύριε Κώστα, γυρίζω σπίτι;”. Τα υπόλοιπα νομίζω πως δεν έχουν σημασία. Είναι ένας πολύ καλός παίκτης, άρα λοιπόν η θέση του δεξιού μπακ ενισχύθηκε πάρα πάρα πολύ και με ελληνικό στοιχείο.

Αριστερό μπακ έχουμε τον Ορτέγκα και τον Μπρούνο. Είναι δύο παίκτες που έχουν πολλές προτάσεις από ομάδες της Ευρώπης και όχι μόνο. Ο Ορτέγκα, που τόσο έχει αμφισβητηθεί το παιδί, έχει πρόταση από τη Ρίβερ Πλέιτ, μία από τις δύο καλύτερες ομάδες της Αργεντινής, την οποία εμείς δεν δεχτήκαμε. Έχουμε προτάσεις και για τον Μπρούνο που δεν έχουμε δεχθεί. Αλλά αυτή είναι η θέση του αριστερού μπακ, είναι δύο πολύ καλοί ποδοσφαιριστές.

Στα σέντερ μπακ. Τα σέντερ μπακ μας είναι ο Ρέτσος, ο Πιρόλα, ο Σμαΐλοβιτς και ο Κάρμο. Αν εσείς θυμάστε καλύτερη τετράδα σέντερ μπακ… και να προσθέσετε και τον Κουτσίδη. Κάνει καταπληκτική προετοιμασία, είστε εδώ τον βλέπετε. Είναι μία πεντάδα από τις καλύτερες που είχαμε ποτέ, αν όχι η καλύτερη. Εγώ καλύτερη πρώτη τετράδα και έναν τόσο καλό νεαρό φέρελπι δεν θυμάμαι. Μπορεί να κάνω εγώ λάθος.

Στα χαφ δεν έχει φύγει κανείς. Κανείς Έσε δεν έχει φύγει, κανένας Μουζακίτης. Όλοι εδώ είναι και επίσης θα προστεθεί και ένα εξαιρετικό νούμερο 8 το οποίο προσπαθούμε τώρα να φέρουμε.

Στους μπροστά η ομάδα έχει ενισχυθεί με τον Ζότα. Ένα παιδί που από την πρώτη στιγμή δείχνει τι είναι. Μπορεί να παίξει όλες τις θέσεις πίσω από τον επιθετικό, αλλά και ως στράικερ. Έχουμε φέρει τον Ρόκα που ήταν στην εθνική ελπίδων της Ισπανίας. Δαπανήθηκε ένα τεράστιο ποσό σε ένα παιδί που είχε γεμάτες χρονιές στη La Liga.

Έχουμε τον Ζέλσον, ήρθε ο Φορτούνης, παίζει και ο Ροντινέι εκεί. Έχουμε πολλούς παίκτες. Έχουμε έξι παίκτες σε αυτές τις θέσεις των πλαγίων. Έχουμε και τον Αντρέ Λουίζ που απ’ ό,τι θυμάμαι δεν έχει φύγει ακόμη. Έχουμε τεράστιες προτάσεις και για αυτόν.

Στους στράικερ τώρα. Οι αντίπαλοί μας στην Ελλάδα έχουν ενάμιση στράικερ. Εμείς ξέρετε πόσους έχουμε; Τον Ελ Κααμπί, τον Ταρέμι, τον Γιάρεμτσουκ και τον Κλέιτον. Τέσσερις που θα μπορούσαν να είναι βασικοί σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Σίγουρα δεν θα είναι και οι τέσσερις εδώ, όταν αρχίσει η χρονιά γιατί αποκλείεται ποδοσφαιριστές όπως ο Ταρέμι και ο Γιάρεμτσουκ να δεχθούν να έχουν λιγότερο χρόνο συμμετοχής. Αυτό το καταλαβαίνουμε, είναι ποδοσφαιρικό.

Αυτό που θέλω να πω είναι ότι έχουμε μία ομάδα πολύ γεμάτη. Πολύ πιο γεμάτη από άλλες χρονιές και παρ’ όλα αυτά υπάρχει μία αίσθηση, μία συμπεριφορά… Μήπως δεν τα εξηγούμε καλά; Ακούω για παράδειγμα “πώς είναι δυνατόν να κάνουν πρόταση σε κάποιον που δεν θέλει ο προπονητής;”.

Θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι για να το μάθει όλος ο κόσμος. Όλοι οι φίλαθλοι, όχι μόνο του Ολυμπιακού. Και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ, οι μεγάλες ομάδες τουλάχιστον έχουν τμήματα σκάουτινγκ.

Αυτά τα τμήματα όλο τον χρόνο τι κάνουν; Κάθονται και τους εμφανίζουμε τον Μάιο; Όλο τον χρόνο δουλεύουν και έχουν παίκτες σε κάθε θέση με τα χαρακτηριστικά που θέλει ο προπονητής. Οι ομάδες λοιπόν, όταν έχουν μία πρόταση για παράδειγμα από την Ρίβερ Πλέιτ για τον Ορτέγκα, τι πρέπει να κάνουν; Πρέπει να βρουν τη διάδοχη λύση, να είναι έτοιμες.

Μιλάνε λοιπόν με άλλες ομάδες και ρωτάνε, “είναι διαθέσιμος ο τάδε ποδοσφαιριστής; Σε τι λεφτά;”. Στη συνέχεια λένε στον προπονητή, “σε περίπτωση που φύγει ο ένας έχουμε τον άλλον, σου κάνει;”.

Δεν υπάρχει περίπτωση να έρθει κάποιος, τουλάχιστον στον Ολυμπιακό, δεν ξέρω πώς δουλεύουν οι άλλες ομάδες, χωρίς να τον εγκρίνει ο κύριος Μεντιλίμπαρ. Λέμε για τερματοφύλακες στη θέση του Τζολάκη. Κάποιος γράφει από την Κροατία, θα έρθει ο Λιβάκοβιτς. Τι θα κάνουμε εμείς; Κάθε μέρα θα πρέπει να διαψεύδουμε 10 ονόματα; Δεν γίνεται αυτό.

Από εκεί και πέρα, αν ο προπονητής δεν θέλει να έρθει κάποιος, δεν θα έρθει. Θέλει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, θέλει ο τερματοφύλακάς του να παίζει άμεσα, δεν θέλει να κάνει build up. Έχει κάποια χαρακτηριστικά. Θέλει να είναι δυνατός σε όλους τους τομείς βασικά.

Δεν υπάρχει περίπτωση, το λέω και χαρακτηριστικά και συγκεκριμένα, δεν με νοιάζει. Τον Λιβάκοβιτς, δεν τον ενέκρινε ο κύριος Μεντιλίμπαρ. Θεωρεί ότι δεν κάνει. Τι να κάνουμε; Να τον πείσουμε ότι κάνει;

Εκείνος αποφασίζει, αν θέλουμε να σεβόμαστε τους ανθρώπους που παίρνουν τις αποφάσεις, πρέπει να το καταλάβει και ο κόσμος. Ότι γράφεται στην Πορτογαλία, στην Τσεχία, στη Σλοβακία, σε δύο ώρες είναι σε όλη την Ευρώπη. Έτσι δεν είναι; Κάνω κάπου λάθος;

Αυτήν τη στιγμή έχουμε δέκα χαφ στα σάιτ. Είναι δυνατόν να πάρουμε και τα δέκα; Όχι. Είναι δυνατόν να μιλάμε και με τα δέκα; Όχι. Εμείς, ο Ντάρκο, ο προπονητής, ξυπνάμε και διαβάζουμε ονόματα που δεν τα ξέρουμε καν. Δεν τα ξέρουμε καν.

Τι να κάνουμε; Να βγαίνουμε να λέμε το αυτονόητο; Πρέπει να βγούμε εμείς να πούμε ότι δεν θα έρθει ο Γκορέτσκα να παίξει στον Ολυμπιακό; Ο οποίος απέρριψε πρόταση 5 εκατ. τον χρόνο της Γιουβέντους και ζήταγε επτά συν δέκα εκατ. μπόνους;

Πώς θα γίνει; Δεν θα το πούμε ποτέ. Το αφήνουμε να κυλάει. Από την άλλη και ο κόσμος πρέπει να καταλάβει πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Εσείς το ξέρετε γιατί έχετε την αγωνία του ρεπορτάζ. Βλέπω ότι βγαίνετε στα σάιτ σας και “σταυρώνεστε” και σας κάνουν ερωτήσεις.

Γι’ αυτό βγαίνω και τα λέω και κάνω το λογύδριο και με συγχωρείτε για την έκφραση, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να πούμε αλήθεια. Η αλήθεια λοιπόν είναι πως αν κάποιος γράφει ένα όνομα στην Πορτογαλία και το βλέπετε στην Έλλαδα δεν φταίει ο Ολυμπιακός.

Ούτε ο Ολυμπιακός έχει πει πότε, και είστε μάρτυρες, ότι κοιτάμε αυτόν τον παίκτη. Έχουμε πει εμείς ποτέ κανένα όνομα; Ό,τι λοιπόν υπάρχει στον Τύπο είναι από ρεπορτάζ, ή από αναπαραγωγή. Αυτή είναι η αλήθεια.

Είτε εσείς που είστε εδώ και είστε δραστήριοι ρεπόρτερ, παίρνετε τηλέφωνα και ρωτάτε ποιον θέλει ο Ολυμπιακός και με ποιους ατζέντηδες μιλάει, ή κάπου μπαίνει κάτι και αναπαράγεται στον κόσμο.

Δεν θα απολογηθούμε γι’ αυτό. Εμείς παίρνουμε θέση μόνο για τις πραγματικές περιπτώσεις. Πήραμε θέση και κάναμε μία διαρροή, το είδατε, για τον Στάνιτς. Ήταν πραγματική περίπτωση, του μιλήσαμε και εμφανίστηκε ένας τύπος και ζητούσε δικά του λεφτά.

Αυτά εμείς δεν τα δεχόμαστε. Ούτε είμαστε μια ομάδα που εκβιάζεται και απειλείται. Είμαστε μία ομάδα που έχει έναν ιδιοκτήτη που είναι στο τοπ επίπεδο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Έχει ομάδα στην Premier League. Μην τρελαθούμε κιόλας. Δεν είμαστε και κάποιοι οι οποίοι δεν γνωρίζουμε.

Δεν είμαστε εδώ μετά από δεκαέξι χρόνια για να μας κάνει κριτική ο οποιοσδήποτε. Και σας ξαναλέω δεν μιλάω προσωπικά. Μιλάω ως παρατηρητής και επειδή είμαι ο άνθρωπος που θέλει να μιλάει στον κόσμο του Ολυμπιακού.

Να του λέει να στηρίξει την ομάδα. Να αφήσει αυτά που γράφονται γιατί δεν είναι όλα αλήθεια, δυστυχώς. Δεν φταίνε οι δημοσιογράφοι που αναπαράγουν κάτι. Σας κοιτάω στα μάτια και σας το λέω, αλλά αυτή είναι η αλήθεια.

Δηλαδή αν κάτσω εγώ τώρα και γράψω 30 χαφ, δεν θα πετύχω έναν; Να κάτσω να γράψω 30 χαφ που θέλει ο ΠΑΟΚ, πόσες πιθανότητες έχω; Δεν θα πετύχω κάποιον; Δεν είπα ότι γράφετε εσείς 30, αλλά θέλω να καταλάβετε τι λέω. Να καταλάβει ο κόσμος πως όποιος γράφεται δεν είναι σε διαπραγματεύσεις με τον Ολυμπιακό και μετά να πρέπει να απολογηθούμε γιατί δεν έγινε και να κυνηγάμε από πίσω τα σάιτ.

Δεν γίνεται αυτό, οπότε θέλω να είναι ξεκάθαρα δύο πράγματα. Πρώτον η ομάδα έχει ένα εξαιρετικό ρόστερ το οποίο θα ενισχυθεί κιόλας εκεί που πρέπει. Δηλαδή και στον τερματοφύλακα και στο νούμερο οκτώ και από εκεί και πέρα ότι αλλαγή γίνεται.

Θα γίνουν και αλλαγές προς τα έξω έτσι; Δεν γίνεται η ομάδα να έχει 26 και 28 παίκτες συν τους τερματοφύλακες. Δεν γίνεται αυτό, το καταλαβαίνετε. Πρέπει να αδειάσει η ομάδα. Να μπορεί ο προπονητής να κάνει την ευρωπαϊκή του λίστα. Να μην έχει γκρίνια, να είναι το γκρουπ ενωμένο. Έτσι δουλεύουν οι σωστές ομάδες. Αλλιώς θα παίρναμε όλοι 50 παίκτες και όπου μας βγει. Δεν γίνονται έτσι οι ομάδες στο ποδόσφαιρο.

Άρα λοιπόν όλοι μαζί, εμείς θέλουμε και τον κόσμο μαζί. Είναι πολύς ο δρόμος μέχρι τον Σεπτέμβριο. Σας τα είπε και ο προπονητής χθες. Κοιτάζουμε το πρώτο παιχνίδι τώρα που έχουμε το προκριματικό, με τους παίκτες που έχουμε και ίσως την προσθήκη τερματοφύλακα και χαφ και από εκεί και πέρα, όποιος φεύγει θα αλλάζει, ή δεν θα αλλάζει.

Θα το δούμε αυτό στην πορεία. Ό,τι αποφασίσει ο προπονητής μας. Από την άλλη πλευρά, σας ξαναλέω πως είναι τρελό να λέει κάποιος “είναι δυνατόν να μη θέλει ο Μεντιλίμπαρ τον Όσο;”. Ναι δε τον θέλει. Τι να κάνουμε; Δηλαδή εμάς δεν είναι άνθρωποί μας στη Σεβίλλη; Δεν είναι πρώην συνεργάτες μας στη Σεβίλλη;

Δεν ήταν εύκολο να σηκώσουμε ένα τηλέφωνο και να ρωτήσουμε αν κάνει; Είναι τώρα τεχνικός διευθυντής στη Σεβίλλη ο βοηθός του Κορδόν; Πόσο δύσκολο ήταν δηλαδή για τον Ντάρκο (σ.σ. Κοβάσεβιτς), για εμένα, να σηκώσουμε ένα τηλέφωνο και να ρωτήσουμε γι’ αυτόν.

Να ρωτήσουμε μετά τον προπονητή και να μας πει ότι τον είχε αυτόν τον παίκτη και δεν είναι αυτό που θέλει και θέλει κάτι άλλο. Αλλά πρώτα να φύγει ο Ορτέγκα. Έχουμε φτάσει στο σημείο να λέμε ότι δεν παίρνει αριστερό μπακ ενώ έχει δύο. Ποιος θα παίξει ρε παιδιά; Δεν πρέπει να φύγει κάποιος για να έρθει κάποιος άλλος;

Με συγχωρείτε που τα λέω έτσι από καρδιάς, αλλά νομίζω έτσι μπορεί να καταλάβει ο κόσμος. Για να μην τον τρελάνουμε κιόλας. Επίσης να πούμε και κάτι. Αφήστε τους παίκτες που έχουν έρθει να δείξουν. Να τους δούμε στο γήπεδο. Και ο Ρόκα που ήταν επιθυμία του κύριου Μεντιλίμπαρ και εμείς τον βλέπουμε μετά τις πρώτες προπονήσεις τι κάνει.

Ο Ζότα που είναι αποδεδειγμένα καλός παίκτης. Δεν θα πούμε εμείς τώρα αν είναι καλός ένας παίκτης που ήταν ο καλύτερος στο πορτογαλικό πρωτάθλημα. Δε θα τον κρίνουμε, ούτε θα τον βαφτίσουμε εμείς.

Εγώ νομίζω πως φτιάχνεται μια πολύ καλή ομάδα. Λίγη υπομονή από όλους με λιγότερα ονόματα. Ή ας τα γράφουμε, αλλά τουλάχιστον να μην ερχόμαστε εμείς να ακολουθάμε για να λέμε κάθε μέρα “αυτό δεν είναι έτσι”.”

Για τον τερματοφύλακα: “Έχουμε διάφορα ονόματα. Έχουμε θέσει τα ονόματα στον προπονητή μας. Θα διαλέξει μαζί με τον προπονητή τερματοφυλάκων. Ήδη έχει μία λίστα από τους scouts, εμείς έχουμε ήδη βρει τα νούμερα, τι χρειάζεται για καθέναν από αυτούς και κάποιος θα είναι η τελική επιλογή.

Για το αν ο παίκτης στη θέση 8 μπορεί να έρθει ως τα ματς με τη Ναϊμέγκεν: “Είμαστε σε συζητήσεις με ποδοσφαιριστές και πιστεύω ότι μπορεί να έχει έρθει. Δεν ξέρω όμως αν θα παίξει. Γιατί ο Μεντιλίμπαρ δεν είναι από τους προπονητές που το κάνουν αυτό. Μπορεί να παίξει την πρώτη μέρα, μπορεί στην προπόνηση να μην είναι έτοιμος και να μην έχει καταλάβει ακόμη πώς παίζουμε. Θα περιμένει κάποιες ημέρες. Δεν είναι απαραίτητο πως όποιος έρθει τώρα θα παίξει“.

Για τις βέβαιες κινήσεις της ομάδας: “Είναι σίγουρο πως θα πάρουμε έναν τερματοφύλακα και έναν στη θέση οκτώ. Αυτά είναι τα σίγουρα. Από εκεί και πέρα έχουμε πολλούς παίκτες που θέλουν να φύγουν. Όταν κάποιος φεύγει μπορεί να δημιουργηθεί ένα κενό. Μπορεί να έρθουν αύριο τρεις προτάσεις για τους εξτρέμ μας. Δεν πρέπει να πάρουμε;”

Για το αν με αυτούς κλείνει η λίστα μαζί και με παιδιά από την ακαδημία: “Είπες τη σωστή κουβέντα και το ξαναλέω γιατί έχω αυτή την ευαισθησία. Πόσοι από αυτούς που ασχολούνται με τους παίκτες που δεν έχουμε πάρει, ασχολήθηκαν με αυτά τα παιδιά;

Είναι ένας πιτσιρικάς από τον Ασπρόπυργο, βαμμένος Ολυμπιακός, ο οποίος ήρθε στην προετοιμασία και είναι λες και παίζει 10 χρόνια στην πρώτη ομάδα. Είναι 18 χρονών παιδάκι. Αυτό δεν συγκινεί τον μέσο φίλαθλο; Τον συγκινούν μόνο τα ονόματα που γράφονται;

Αν ο Φίλης, λεγόταν Φιλίνιο και ήταν Βραζιλιάνος και τον είχαμε φέρει εμείς 18 χρονών, θα λέγανε “πω πω τι παικταρά έχουμε φέρει;”. Αυτή είναι η αλήθεια. Κάποια στιγμή πρέπει να λέμε στον κόσμο την αλήθεια.

Υπάρχουν άλλοι που είναι καθηγητές μυστήριοι. Τα ξέρουν όλα χωρίς να έχουν δει ποτέ μια προπόνηση των παιδιών αυτών. Αλλά έχουν άποψη. Δεν γίνεται έτσι, πρέπει να το καταλάβουμε“.