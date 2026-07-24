Ο Μάριο Χεζόνια κλείνει στους Κλίβελαντ Καβαλίερς και επιστρέφει στο NBA

Η απόφαση του Λεμπρόν Τζέιμς να υπογράψει στους Φιλαδέλφεια Σίξερς, φαίνεται ότι άνοιξε το δρόμο και για την επιστροφή του Μάριο Χεζόνια στο NBA, για λογαριασμό των Κλίβελαντ Καβαλίερς.

Ο Λεμπρόν Τζέιμς αποφάσισε τελικά να μη φορέσει ξανά τη φανέλα των Κλίβελαντ Καβαλίερς και έτσι το… μίνιμουμ συμβόλαιο των “ιπποτών” αναμένεται να καταλήξει στον Μάριο Χεζόνια, ο οποίος και ήθελε να φύγει από τη Ρεάλ Μαδρίτης και να αγωνιστεί ξανά στο NBA.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με το Basketball Sphere, οι Καβαλίερς περίμεναν την κατάληξη της υπόθεσης του “Βασιλιά” για να προχωρήσει το μετεγγραφικό τους σχεδιασμό, αλλά μετά την… απώλειά του από τους Φιλαδέλφεια Σίξερς, μπορούν να “τρέξουν” την ενίσχυση του ρόστερ τους, με τον Κροάτη φόργουορντ να παίρνει τη… δεύτερη ευκαιρία του στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Το γεγονός μοιάζει να προκύπτει και από μία αινιγματική ανάρτηση του ατζέντη του Χεζόνια, ο οποίος και έγραψε στο Χ τα εξής: “Η Δημοκρατία του Ντουμπρόβνικ (σ.σ. πόλη της Κροατίας) και οι πολίτες της ήταν πάντα γνωστοί για την εμπορική τους νοοτροπία. Πέρασαν αιώνες, τα πράγματα άλλαξαν, και τώρα έχει αποκτήσει, κατά κάποιον τρόπο, νοοτροπία ιπποτών”.