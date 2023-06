Ο Καρίμ Μπενζεμά εμφανίζεται έτοιμος να ολοκληρώσει τη μετεγγραφή του στην Αλ Ιτιχάντ της Σαουδικής Αραβίας και ήδη ξεκίνησε η ανταλλαγή εγγράφων.

Σύμφωνα με κορυφαίο ρεπόρτερ επί των μετεγγραφών, ο Μπενζεμά έχει ήδη ξεκινήσει να υπογράφει το νέο του συμβόλαιο με την Αλ Ιτιχάντ, ώστε να ολοκληρωθεί η μετεγγραφή του στην ομάδα της Σαουδικής Αραβίας.

Ο Γάλλος επιθετικός, που έμεινε ελεύθερος από τη Ρεάλ Μαδρίτης, έχει συμφωνήσει με τους Σαουδάραβες, για συμβόλαιο διετούς διάρκειας, με συνολικές απολαβές της τάξης των 200 εκατομμυρίων ευρώ.

🚨🇸🇦 Karim Benzema has signed main part of docs to become new Al Ittihad player joining the Saudi league — here we go!



Understand contract will be valid until 2025 but will also include option for further season.



Karim will say goodbye to Madrid fans then travel to Saudi. pic.twitter.com/OCzwszv2OL