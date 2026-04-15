Ματίας Αλμέιδα: «Αυτό είναι προδοσία, δεν μπορούν να με κοιτάξουν στα μάτια»

Ο Ματίας Αλμέιδα απολύθηκε από τη Σεβίλλη, με τον πρώην προπονητή της ΑΕΚ να χαρακτηρίζει ως μια μεγάλη προδοσία την απομάκρυνσή του από τον πάγκο της ισπανικής ομάδας.

Η Σεβίλλη πραγματοποιεί κάκιστη πορεία στο ισπανικό πρωτάθλημα, δίνοντας μάχη για την παραμονή στην κατηγορία, με τον Ματίας Αλμέιδα να απομακρύνεται από τον πάγκο της ομάδας.

Ο Αργεντινός προπονητής δεν έφυγε με τον καλύτερο τρόπο από την ισπανική ομάδα, κάνοντας λόγο για προδοσία.

«Αυτό με τη Σεβίλλη είναι η πρώτη φορά που μου συμβαίνει. Πάντα είχα μακροχρόνια πρότζεκτ. Εδώ ήταν διαφορετικά, γιατί μία μέρα πριν μου πουν ότι πρέπει να φύγω, μου έλεγαν ότι θα μείνω μέχρι το τέλος. Αυτή η προδοσία στο ποδόσφαιρο είναι κάτι που δεν μπορώ να δεχτώ. Πονάει. Και λέω μέσα μου: “Αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν πλέον να με κοιτάξουν στα μάτια”», ήταν αρχικά οι δηλώσεις του πρώην τεχνικού της ΑΕΚ σε εκπομπή του Youtube και συνέχισε την… επίθεσή του.

«Μην έρχεσαι να μου λες ότι θα μείνω, αν μετά σκοπεύεις να με διώξεις. Πες μου “δεν ξέρω αν θα μείνεις”, ώστε να ξέρω κι εγώ. Αλλιώς πρόκειται για διπροσωπία. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι οι παίκτες δεν παίρνουν αποφάσεις. Και όταν η διοίκηση παρακάμπτει τον προπονητή για να ρωτήσει το ρόστερ ‘πώς βλέπετε τον προπονητή;’, εκεί ήδη είσαι τελειωμένος.. γιατί δίνεις εξουσία σε αυτούς που θα έπρεπε να ακολουθούν εντολές», ανέφερε.

Ο Ματίας Αλμέιδα σχολίασε και το γεγονός ότι στην Σεβίλλη τα τελευταία τέσσερα χρόνια έχουν περάσει εννέα προπονητές και τρεις αθλητικοί διευθυντές.

«Δεν νομίζω ότι χάνουν τον ύπνο τους. Υπάρχουν άνθρωποι εκεί που δεν τους ενδιαφέρει αυτό», κατέληξε.