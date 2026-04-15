Σοκ με Εκιτικέ στη Λίβερπουλ: Ρήξη αχίλλειου τένοντα και 9 μήνες εκτός δράσης

Χειρότερα δεν θα μπορούσαν να ήταν τα νέα στη Λίβερπουλ και την Εθνική Γαλλίας από τον τραυματισμό του Ούγκο Εκιτικέ.

Ο διεθνής Γάλλος επιθετικός τραυματίστηκε σοβαρά στο παιχνίδι της Λίβερπουλ με την Παρί Σεν Ζερμέν στο Άνφιλντ για τα προημιτελικά του Champions League.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συγκεκριμένα, ο Ούγκο Εκιτικέ αποχώρησε με φορείο στο 28ο λεπτό του αγώνα και τα νέα είναι εξαιρετικά δυσάρεστα για τον ίδιο, τη Λίβερπουλ, αλλά και την εθνική Γαλλίας, καθώς θα χάσει και το ταξίδι των «τρικολόρ» σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό για το Μουντιάλ του καλοκαιριού.

Ο νεαρός επιθετικός υποβλήθηκε στις απαραίτητες εξετάσεις, οι οποίες έδειξαν πως υπέστη ρήξη αχίλλειου τένοντα και θα μείνει εκτός δράσης για εννέα μήνες.

Αυτό σημαίνει ότι όχι μόνο θα χάσει το Μουντιάλ, αλλά και μεγάλο μέρος της επόμενης σεζόν στην Premier League.