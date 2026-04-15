Αθλητικά

Σοκ με Εκιτικέ στη Λίβερπουλ: Ρήξη αχίλλειου τένοντα και 9 μήνες εκτός δράσης

Ο Γάλλος επιθετικός χάνει και το Μουντιάλ του καλοκαιριού
Ο Εκιτικέ
Reuters/Lee Smith

Χειρότερα δεν θα μπορούσαν να ήταν τα νέα στη Λίβερπουλ και την Εθνική Γαλλίας από τον τραυματισμό του Ούγκο Εκιτικέ.

Ο διεθνής Γάλλος επιθετικός τραυματίστηκε σοβαρά στο παιχνίδι της Λίβερπουλ με την Παρί Σεν Ζερμέν στο Άνφιλντ για τα προημιτελικά του Champions League.

Συγκεκριμένα, ο Ούγκο Εκιτικέ αποχώρησε με φορείο στο 28ο λεπτό του αγώνα και τα νέα είναι εξαιρετικά δυσάρεστα για τον ίδιο, τη Λίβερπουλ, αλλά και την εθνική Γαλλίας, καθώς θα χάσει και το ταξίδι των «τρικολόρ» σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό για το Μουντιάλ του καλοκαιριού.

Ο νεαρός επιθετικός υποβλήθηκε στις απαραίτητες εξετάσεις, οι οποίες έδειξαν πως υπέστη ρήξη αχίλλειου τένοντα και θα μείνει εκτός δράσης για εννέα μήνες.

Αυτό σημαίνει ότι όχι μόνο θα χάσει το Μουντιάλ, αλλά και μεγάλο μέρος της επόμενης σεζόν στην Premier League.

