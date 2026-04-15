Ολυμπιακός: Νοκ άουτ Τζόουνς και Μόρις με Αρμάνι Μιλάνο, επιστρέφουν Φουρνιέ και Νιλικίνα

Οι δύο Αμερικανοί δεν θα αγωνιστούν ούτε στο τελευταίο παιχνίδι της κανονικής περιόδου της Euroleague
Ο Ταϊρίκ Τζόουνς
Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Αρμάνι Μιλάνο (16/4, 21:15) στο ΣΕΦ για την τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου της Euroleague.

Με νίκη ο Ολυμπιακός θα κατακτήσει την πρώτη θέση στη regural season της Euroleague, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να μην υπολογίζει ούτε σ’ αυτό το παιχνίδι στις υπηρεσίες των Ταϊρίκ Τζόουνς και Μόντε Μόρις.

Ο Αμερικανός σέντερ δεν έχει ξεπεράσει ακόμα το πρόβλημα τραυματισμού του, ενώ ο Αμερικανός γκαρντ έκανε μόνο ατομικές προπονήσεις το τελευταίο διάστημα.

Αντίθετα, διαθέσιμοι θα είναι οι Φουρνιέ και Νιλικίνα, που είχαν ταλαιπωρηθεί από γαστρεντερίτιδα τις τελευταίες μέρες.

