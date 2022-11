Ο Τζορντ Μπάλντοκ σκόραρε μετά από εννέα μήνες και πέτυχε το νικητήριο γκολ στο Κάρντιφ – Σέφιλντ Γιουνάιτεντ (0-1) για την Championship της Αγγλίας.

Η Σέφιλντ Γιουνάιτεντ έφυγε με τη νίκη από την έδρα της Κάρντιφ (1-0), με το γκολ του Τζόρτζ Μπάλντοκ να… χαρίζει στις «λεπίδες» το τρίτο τους σερί εκτός έδρας “τρίποντο”.

Ο διεθνής μπακ με την Εθνική Ελλάδας αγωνίστηκε ως δεξί φουλ μπακ στο 3-5-2 των φιλοξενούμενων και βρήκε δίχτυα στο 64′ με πλασέ από πολύ δύσκολη γωνία, μέσα από τη μεγάλη περιοχή.

Με τη νίκη της αυτή -στο ματς για την 21η αγωνιστική της Championship, η Σέφιλντ Γιουνάιτεντ ανέβηκε στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, με παιχνίδι περισσότερο -όμως- από την ισόβαθμη (38 β.) Μπέρνλι και από την 3η Μπλάκμπερν (στο -2 από την κορυφή).

Λίγο μετά το τέλος του αγώνα, στον επίσημο λογαριασμό της Σέφιλντ στο Twitter ανέβηκε ποστάρισμα «λατρείας» για τον Μπάλντοκ, γραμμένο στα ελληνικά!

George Baldock, he’s a Bladesman through and through. pic.twitter.com/qlxwKtjZtN