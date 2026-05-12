Παναθηναϊκός: Ο Πελίστρι πήρε ειδική άδεια και ταξίδεψε στην Ουρουγουάη ενόψει του Μουντιάλ

Ο Ουρουγουανός ταλαιπωρείται από θλάση και δεν είναι σε θέση να αγωνιστεί στα δύο τελευταία ματς της Super League
Ο Πελίστρι
Ο Πελίστρι στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό/ (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
Ο Φακούντο Πελίστρι ταλαιπωρείται από μία θλάση πρώτου βαθμού στον προσαγωγό και δεν είναι σε θέση να αγωνιστεί στα δύο τελευταία ματς του Παναθηναϊκού, γι’ αυτό ζήτησε και πήρε ειδική άδεια για να ταξιδέψει στην Ουρουγουάη ενόψει του Μουντιάλ.

Ο Παναθηναϊκός άφησε τον Πελίστρι να κάνει πρόωρα το ταξίδι του στην Ουρουγουάη, σύμφωνα με πηγή της πατρίδας του, και να ενσωματωθεί πρώτος στο ρόστερ του Μαρσέλο Μπιέλδα για το Μουντιάλ, που θα διεξαχθεί στις ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό.

Ο εξτρέμ του «τριφυλλιού» έχει 39 συμμετοχές με τη σελέστε με 2 γκολ και 9 ασίστ. Η Ουρουγουάη θα αντιμετωπίσει στον όμιλο του Μουντιάλ την Ισπανία, το Πράσινο Ακρωτήρι και τη Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δώνη.

Οι πράσινοι έχουν ακόμα να αντιμετωπίσουν τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης» (13/05/26, 19:30) και τον ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο (17/05/26, 19:30).

