Απίστευτες εικόνες πριν την έναρξη της αναμέτρησης Χαλ – Μπέρμιγχαμ για την Τσάμπιονσιπ, αφού χρειάστηκε να κόψουν τα δοκάρια για να αρχίσει το ματς.

Στην μέτρηση πριν αρχίσει το παιχνίδι, φάνηκε ότι η εστία ήταν λίγο μεγαλύτερη από το κανονικό και έτσι οι υπεύθυνοι του γηπέδου αναγκάστηκαν να βγάλουν τα δοκάρια, να τα κόψουν και να τα κολλήσουν ξανά.

Το Χαλ – Μπέρμιγχαμ ξεκίνησε έτσι με σχεδόν μισή ώρα καθυστέρηση, ενώ έπρεπε να ρυθμιστεί από την αρχή και η τεχνολογία για το Goal Line Technology.

Hull City vs Birmingham City has been delayed because the goals are too big 🥅



They are currently being sawed 2 inches smaller 🤣 pic.twitter.com/fMMoQOdoyE