Ολυμπιακός – Μάκαμπι Τελ Αβίβ 77-72: Με κορυφαίους τους Ντόρσεϊ και Εντιάι κατέκτησαν το τουρνουά της Κύπρου οι Πειραιώτες

Ο Ολυμπιακός εμφάνισε καλή εικόνα σε ένα ακόμη φιλικό παιχνίδι και νίκησε με 77-72 τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, για να φθάσει στην κατάκτηση του τροπαίου, στο φιλικό τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης» της Κύπρου.

Μετά τον Ερυθρό Αστέρα, ο Ολυμπιακός “λύγισε” και τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στην Κύπρο, παρά το γεγονός ότι είχε εκτός τον Παπανικολάου, έχασε με τραυματισμό τον Μιλουτίνοφ και “μοίρασε” το χρόνο στους υπόλοιπους παίκτες.

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Ο Ντόρσεϊ που επέστρεψε στη 12άδα του Ολυμπιακού ήταν πρωταγωνιστής για την ομάδα του Μπαρτζώκα με 13 πόντους και 4 ασίστ, αλλά κορυφαίος του αγώνα ήταν ο Εντιάι με 14 πόντους, τρία κλεψίματα και μία τάπα.

Ο Κόλσον με 17 πόντους και ο Σόρκιν με 14 πόντους, “πάλεψαν” για τους Ισραηλινούς, με τον Ολυμπιακό να φθάνει όμως στο τέλος στη νίκη και να κατακτά το τρόπαιο του φιλικού τουρνουά της Κύπρου.

Τα δεκάλεπτα: 10-22, 35-35, 57-60, 77-72

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Τα στατιστικά των παικτών

Ολυμπιακός (Μπαρτζώκας): Γουορντ 12 (5/5 δίποντα, 2/2 βολές, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 3 κλεψίματα), Μοντέρο 3 (1 τρίποντο, 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα, 3 λάθη), Βεζένκοφ 8 (2/5 δίποντα, 1/6 τρίποντα, 1/2 βολές, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Μιλουτίνοφ, Φουρνιέ 5 (1/4 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 2 λάθη), Μίλερ-ΜακΙντάιρ 5 (1/4 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 4 ασίστ, 3 λάθη), Ντόρσεϊ 13 (1/2 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 2/4 βολές, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 λάθη), Εντιάι 14 (4/5 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 3/6 βολές, 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 κλεψίματα, 1 τάπα), Καραγιαννίδης 4, Τζόσεφ 3 (1 τρίποντο, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Χολ 10 (4/4 δίποντα, 2/2 βολές, 7 ριμπάουντ)

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Κάτας): Χορντ 2, Σόρκιν 14 (5/7 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 1/2 βολές, 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Γουάλας 7 (2/5 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 1/2 βολές, 4 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 3 κλεψίματα, 4 λάθη), Κόλσον 17 (3/6 δίποντα, 2/7 τρίποντα, 5/5 βολές, 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Λούντμπεργκ 9 (3/3 δίποντα, 0/4 τρίποντα, 3/3 βολές, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 3 κλεψίματα), Μπέικοτ 1, Ρέιμαν 8 (2), Ντιμπαρτολομέο, Λιφ 6 (3/3 δίποντα), Χάντερ