Κέντρικ Ναν: Η σπόντα του γκαρντ του Παναθηναϊκού για το βραβείο MVP του μήνα που δεν πήρε στην Euroleague

Ο Κέντρικ Ναν δεν πήρε το βραβείο του MVP για τους μήνες Μάρτιο – Απρίλιο, παρότι συγκέντρωσε περισσότερους βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης της Euroleague από τον Έντι Ταβάρες.

Η Εuroleague ανακοίνωσε ότι το βραβείο του MVP για τους μήνες Μάρτιο – Απρίλιο πήγε στα χέρια του Έντι Ταβάρες της Ρεάλ Μαδρίτης, ο οποίος είχε κατά μέσο όρο 16,7 πόντους, 7,1 ριμπάουντ, 0,9 μπλοκ και 21,3 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

Ένας οπαδός σχολίασε την ανάρτηση της Euroleague, γράφοντας: «Θέλω να ξέρω γιατί ο Κέντρικ Ναν δεν έλαβε αυτή την τιμή, έχοντας υψηλότερο PIR κατά έξι μονάδες από τον Ταβάρες για αυτούς τους δύο μήνες. Μπορείς να λάβεις το MVP του μήνα μόνο μία φορά μέσα στη σεζόν;».

