Κηφισιά – Παναθηναϊκός 3-2 Τελικό: Ήττα σοκ στις καθυστερήσεις για τους «πράσινους»

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Κηφισιά. Το «τριφύλλι» προέρχεται από εντός έδρας γκέλα με τον Λεβαδειακό (1-1) στο μοναδικό ματς που έχει δώσει τη φετινή Super League. Η ομάδα των Βορείων Προαστίων έχει επίσης ένα βαθμό, μετά την ισοπαλία που πήρε στην έδρα της ΑΕΛ (1-1), έχοντας όμως δώσει δυο ματς. Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί Πανθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου, εξαιτίας της αδυναμίας της γηπεδούχου ΠΑΕ να εξασφαλίσει γήπεδο εντός του Λεκανοπεδίου της Αττικής.