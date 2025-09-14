Συμβαίνει τώρα:
Κηφισιά – Παναθηναϊκός 3-2 Τελικό: Ήττα σοκ στις καθυστερήσεις για τους «πράσινους»

Στο Πανθεσσαλικό διεξάγεται η αναμέτρηση των δυο ομάδων της Αθήνας
Στιγμιότυπο μετά το γκολ της Κηφισιάς (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
Στιγμιότυπο μετά το γκολ της Κηφισιάς (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Κηφισιά. Το «τριφύλλι» προέρχεται από εντός έδρας γκέλα με τον Λεβαδειακό (1-1) στο μοναδικό ματς που έχει δώσει τη φετινή Super League. Η ομάδα των Βορείων Προαστίων έχει επίσης ένα βαθμό, μετά την ισοπαλία που πήρε στην έδρα της ΑΕΛ (1-1), έχοντας όμως δώσει δυο ματς. Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί Πανθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου, εξαιτίας της αδυναμίας της γηπεδούχου ΠΑΕ να εξασφαλίσει γήπεδο εντός του Λεκανοπεδίου της Αττικής.

20:01 | 14.09.2025
Καλό σας βράδυ από το Newsit.gr
20:00 | 14.09.2025

Ο Παναθηναϊκός γνώρισε ταπεινωτική ήττα από την Κηφισιά και έμεινε με 1 βαθμό σε δύο αγώνες στο ξεκίνημα της Super League! Σπουδαία πρώτη νίκη για τους νεοφώτιστους!

20:00 | 14.09.2025
Τέλος στο ματς!
19:56 | 14.09.2025
Ο Τετέι αστόχησε στο τετ-α-τετ, αλλά ο Σόουζα ήρθε σαν "τρέιλερ" και πέτυχε το 3-2 για την Κηφισιά!
19:53 | 14.09.2025
Τρίτο γκολ η Κηφισιά!
19:49 | 14.09.2025
6 λεπτά
οι καθυστερήσεις στο ματς!
19:48 | 14.09.2025
85'

Τελευταίο πεντάλεπτο στην κανονική διάρκεια με τον Παναθηναϊκό να έχει πλέον και τους Ντέσερς και Πάντοβιτς.

19:45 | 14.09.2025

Ο Παναθηναϊκός δεν μπόρεσε να καθαρίσει το ματς και πλέον θα έχουμε "θρίλερ" στα τελευταία λεπτά

19:44 | 14.09.2025
79'
Νέα φοβερή ενέργεια του Τετέι για το γκολ του Παντελίδη με πλασέ από κοντά!
19:37 | 14.09.2025
Γκολ για την Κηφισιά!
19:36 | 14.09.2025
Το δεύτερο γκολ του Παναθηναϊκού!
19:29 | 14.09.2025
71'
Χαμένη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό!

Ο Σάντσες έβαλε την προβολή μετά από εκτέλεση φάουλ, αλλά δεν κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα

19:18 | 14.09.2025
Το χαμένο τετ-α-τετ του Μαντσίνι νωρίτερα!
19:18 | 14.09.2025

Ο Ραμίρες έχασε την μπάλα μέσα από τα χέρια του και ο Σφιβντέρσκι πέτυχε από τύχη το γκολ

19:15 | 14.09.2025
53'

Αδιανόητο λάθος του Ραμίρες, με την μπάλα να χτυπάει στον Σφιντέρσκι και να καταλήγει στα δίχτυα.

19:14 | 14.09.2025
Γκολ για τον Παναθηναϊκό!
19:13 | 14.09.2025
50'
Τεράστια ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό!

Ο Μαντσίνι βγήκε σε θέση τετ-α-τετ, αλλά πλάσαρε σύριζα από το κάθετο δοκάρι της Κηφισιάς

19:08 | 14.09.2025
49'
Ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό!

Ο Μαντσίνι έκανε το πλασέ με το αριστερό, αλλά χωρίς δύναμη στα χέρια του τερματοφύλακα της Κηφισιάς

19:08 | 14.09.2025
Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο!
18:50 | 14.09.2025

Ο Παναθηναϊκός αιφνιδιάστηκε στο ξεκίνημα του αγώνα και η Κηφισιά προηγήθηκε με τον Τετέι, αλλά ένα πέναλτι του Σφιντέρσκι ισοφάρισε το ματς. Ακολούθησαν χαμένες ευκαιρίες και για τις δύο ομάδες, με το σκορ να παραμένει στο 1-1 στο ημίχρονο.

18:49 | 14.09.2025
Ημίχρονο στο Πανθεσσαλικό Στάδιο!
18:47 | 14.09.2025

2 λεπτά οι καθυστερήσεις στο πρώτο μέρος

18:43 | 14.09.2025

Χωρίς ευκαιρία τα τελευταία λεπτά του ημιχρόνου

18:42 | 14.09.2025
Το γκολ του Παναθηναϊκού!
18:40 | 14.09.2025
Το γκολ της Κηφισιάς!
18:36 | 14.09.2025
37'

Ο Μαντσίνι αστόχησε σε τετ-α-τετ αλλά υποδείχθηκε και σε θέση οφσάιντ

18:32 | 14.09.2025
33'

Κόντραρε το σουτ του Τζούρισιτς για τον Παναθηναϊκό

18:31 | 14.09.2025

Δύσκολο σουτ του Αντονίσε για την Κηφισιά, με τον Ντραγκόφσκι να μπλοκάρει εύκολα την μπάλα

18:25 | 14.09.2025

Η εκτέλεση του πέναλτι από τον Σφιντέρσκι!

SUPERLEAGUE 2025-2026 / ΚΗΦΙΣΙΑ - ΠΑΟ (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
18:19 | 14.09.2025
22'
Νέα ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό!

Ο Τζούρισιτς έκανε το διαγώνιο σουτ μετά από αντεπίθεση, αλλά έστειλε την μπάλα λίγο άουτ...

18:19 | 14.09.2025
18'
Χαμένη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό!

Ο Μαντσίνι προσπάθησε με δύσκολη προβολή να σκοράρει, αλλά έστειλε την μπάλα άουτ

18:15 | 14.09.2025
Εύστοχος ο Σφιντέρσκι για το Κηφισιά - Παναθηναϊκός 1-1
18:15 | 14.09.2025
Το έδωσε ο διαιτητής!
18:15 | 14.09.2025
13'
Ο Τζούρισιτς "τσίμπησε" την μπάλα και δέχθηκε κλωτσιά για πέναλτι!
18:14 | 14.09.2025
Στο VAR ο διαιτητής για πέναλτι υπέρ του Παναθηναϊκού!
18:14 | 14.09.2025
Ο Τετέι πανηγυρίζει για την Κηφισιά (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
18:09 | 14.09.2025
7'
Ο Τετέι μπήκε ανενόχλητος στην περιοχή από δεξιά και με υπέροχο τελείωμα έκανε το 1-0 για την Κηφισιά στο ματς!
18:07 | 14.09.2025
Γκολ η Κηφισιά!
18:06 | 14.09.2025
5'
Χαμένη ευκαιρία για την Κηφισιά

Ο Τετέι έκανε ωραία ενέργεια και πάσα, αλλά η προβολή του Πόμπο από κοντά έστειλε την μπάλα πάνω από τα δοκάρια.

18:01 | 14.09.2025
Ξεκίνησε το ματς!
17:59 | 14.09.2025

Όλα έτοιμα για να αρχίσει το παιχνίδι

17:58 | 14.09.2025

Θυμίζουμε ότι ο αγώνας γίνεται στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, αφού δεν έχει βρεθεί λύση για την έδρα της Κηφισιάς

17:57 | 14.09.2025

Τώρα βγαίνουν στον αγωνισιτκό χώρο οι δύο ομάδες

17:56 | 14.09.2025

Διαιτητής του αγώνα είναι ο Κατοίκος με τους Φωτιά και Αντωνίου στο VAR

17:55 | 14.09.2025
Στον πάγκο για τις δύο ομάδες:


Κηφισία: Ξενόπουλος, Μποτία, Πέτκοφ, Τζίμας, Έμπο, Ρουκουνάκης, Ντίας, Εσκιβέλ, Κωνσταντακόπουλος, Μούσιολικ, Χριστόπουλος, Σμπώκος

Παναθηναϊκός: Λαφόν, Σιώπης, Ζαρουρί, Ίνγκασον, Τσέριν, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Ντέσερς, Κότσαρης, Πάντοβιτς

17:52 | 14.09.2025
Η ενδεκάδα της Κηφισιάς

Ραμίρεζ, Σιμόν, Πόκορνι, Ούγκο Σόουζα, Χουχούμης, Πέρεθ, Βιγιαφάνιες, Πόμπο, Παντελίδης, Αντόνισε, Τετέι

17:51 | 14.09.2025
Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού

Ντραγκόφσκι, Καλάμπρια, Τουμπά, Πάλμερ Μπράουν, Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια, Σάντσες, Μπακασέτας, Τζούρισιτς, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι

17:51 | 14.09.2025

Οι "πράσινοι" έχουν όμως και σημαντικές απουσίες στο ματς, με τους Τετέ και Πελίστρι εκτός και τον Μαντσίνι να παίρνει θέση στην ενδεκάδα.

17:49 | 14.09.2025

Ο Παναθηναϊκός έκανε όμως γκέλα με ισοπαλία κόντρα στον Λεβαδειακό την προηγούμενη αγωνιστική, ενώ η Κηφισιά πήρε τον πρώτο της βαθμό κόντρα στην ΑΕΛ.

17:47 | 14.09.2025

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το Κηφισιά - Παναθηναϊκός για την τρίτη αγωνιστική της Super League, με τους "πράσινους" να έχουν και ένα ματς λιγότερο από την πρεμιέρα του πρωταθλήματος.

17:47 | 14.09.2025
Καλησπέρα σας από το New2sit.gr
