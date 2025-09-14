Κηφισιά – Παναθηναϊκός: Το «τριφύλλι» ψάχνει την πρώτη του φετινή νίκη στη Super League

Επιστροφή στο… δράση στη Super League και ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Κηφισιά (18:00, Newsit.gr, Cosmote Sport 1HD), για την 3η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Ο Παναθηναϊκός προέρχεται από εντός έδρας γκέλα με τον Λεβαδειακό (1-1) και ξέρει πως μια νέα απώλεια βαθμών, θα του βάλει σημαντικό εμπόδιο, στην προσπάθειά του για να κατακτήσει τη φετινή Super League.

Θυμίζουμε ότι ο Παναθηναϊκός έχει δώσει μόνο 1 αγώνα στο πρωτάθλημα, μιας και η πρεμιέρα του -με τον ΟΦΗ- είχε αναβληθεί, μετά από αίτημα του «τριφυλλιού», λόγω των ευρωπαϊκών του υποχρεώσεων, στα προκριματικά του Europa League. Αυτό σημαίνει ότι κόντρα στην Κηφισιά ψάχνει το πρώτο του «τρίποντο» στο πρωτάθλημα!

Η Κηφισιά έχει επίσης ένα βαθμό, μετά την ισοπαλία που πήρε στην έδρα της ΑΕΛ (1-1), για τη 2η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Την περασμένη σεζόν, οι «πράσινοι» είχαν μια νίκη (εκτός έδρας) και μια ισοπαλία, κόντρα στην άλλη αθηναϊκή ομάδα

Η Super League όρισε το Κηφισιά – Παναθηναϊκός να διεξαχθεί Πανθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου, εξαιτίας της αδυναμίας της γηπεδούχου ΠΑΕ να εξασφαλίσει γήπεδο εντός του Λεκανοπεδίου της Αττικής.

Είναι γνωστό ότι η Κηφισιά έχει ζητήσει τη χρήση του ΟΑΚΑ για τις υποχρεώσεις της σε πρωτάθλημα και Κύπελλο. Το Ζηρίνειο δεν πληροί τις προϋποθέσεις για την κορυφαία κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, ενώ το γήπεδο της Καισαριανής που είχε χρησιμοποιήσει στο πρόσφατο παρελθόν, δεν ήταν διαθέσιμο.

Ο Παναθηναϊκός, όμως, δεν έδωσε τη συναίνεσή του για τη χρήση του ΟΑΚΑ κι έτσι η λύση δόθηκε από τον Αχιλλέα Μπέο, με το Στάδιο του Βόλου.

Στα του αγώνα, ο Παναθηναϊκός θα έχει δυο σημαντικές απουσίες, στην επιθετική του γραμμή. Ο Ρουί Βιτόρια δεν πήρε στην αποστολή τον Τετέ ο οποίος δεν ξεπέρασε τις ενοχλήσεις που ένιωθε στους προσαγωγούς, ενώ άφησε εκτός και τον Πελίστρι, καθώς είχε ενοχλήσεις στον δικέφαλο με αποτέλεσμα και αυτός να είναι εκτός.

Απ’ την άλλη, ο προπονητής της Κηφισιάς, Σεμπάστιαν Λέτο, είδε τον Ξενόπουλο να αφήνει πίσω του τις ενοχλήσεις που τον ταλαιπωρούσαν το προηγούμενο διάστημα και να είναι ετοιμοπόλεμος για το ματς της Κυριακής.

Η ΚΕΔ ανακοίνωσε πως την αναμέτρηση του Πανθεσσαλικού θα σφυρίξει ο διαιτητής, Δημήτρης Κατοίκος. Βοηθοί του θα είναι οι Τσολακίδης και Παγουρτζής, ενώ στο VAR ορίστηκε ο Φωτιάς και στο AVAR η Αντωνίου.