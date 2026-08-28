Κληρώσεις Europa και Conference League: Ολυμπιακός, ΟΦΗ και Παναθηναϊκός μαθαίνουν αντιπάλους στις League Phase

Ο Ολυμπιακός και ΟΦΗ μαθαίνουν σήμερα (28/08/26) αντιπάλους στη League Phase του Europa League, καθώς θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση της διοργάνωσης στις 14:00. Κάτι αντίστοιχο θα συμβεί και για τον Παναθηναϊκό, που στις 15:00 θα μάθει τις έξι ομάδες που θα αντιμετωπίσει στο Conference League.

Η κλήρωση του Europa League, όπου ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό και τον ΟΦΗ προηγείται αυτής του Conference League, την οποία θα παρακολουθήσουν με αγωνία οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού. Και οι δύο διαδικασίες θα μεταδοθούν από το Cosmote Sport 1, ενώ θα υπάρχει και live ενημέρωση από το Newsit.gr.

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Το αναλυτικό πρόγραμμα των δύο League Phase θα ανακοινωθεί είτε το Σάββατο, είτε την Κυριακή.

Ο Ολυμπιακός είναι στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας του Europa League και ο ΟΦΗ στο τέταρτο και τελευταίο. Ο Παναθηναϊκός είναι στο δεύτερο από τα έξι POT.

Τα τέσσερα pot του Europa League

POT 1

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Λεβερκούζεν

Μπενφίκα

Γιουβέντους

Μίλαν

Λιόν

Άλκμααρ

Ολυμπιακός

Ρεάλ Σοσιεδάδ

Μαρσέιγ

POT 2

Φερεντσβάρος

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ

Ερυθρός Αστέρας

Ντινάμο Ζάγκρεμπ

Σάλτσμπουργκ

Σέλτικ

Σπάρτα Πράγας

Ρεν

Άντερλεχτ

POT 3

Στουρμ Γκρατς

Λεχ Πόζναν

Κρίσταλ Πάλας

Μπόρνμουθ

Σάντερλαντ

Τσέλιε

Γιαγκελόνια

Θέλτα

Χόφενχαϊμ

POT 4

Μπεσίκτας

Τορεένσε

Χάποελ Μπερ Σεβά

Ναϊμέγκεν

Ομόνοια

Αραράτ

ΟΦΗ

Λίλεστρομ

Λέφσκι Σόφιας

Αναλυτικά το πρόγραμμα της League Phase του Europa League

1η αγωνιστική: 16-17 Σεπτεμβρίου 2026

2η αγωνιστική: 15 Οκτωβρίου 2026

3η αγωνιστική: 22 Οκτωβρίου 2026

4η αγωνιστική: 5 Νοεμβρίου 2026

5η αγωνιστική: 26 Νοεμβρίου 2026

6η αγωνιστική: 10 Δεκεμβρίου 2026

7η αγωνιστική: 21 Ιανουαρίου 2027

8η αγωνιστική: 28 Ιανουαρίου 2027

Τα γκρουπ δυναμικότητας του Conference League

1ο γκρουπ

Αταλάντα (Ιταλία) 84.000

Μπράγκα (Πορτογαλία) 63.750

Άγιαξ (Ολλανδία) 58.250

Φράιμπουργκ (Γερμανία) 56.500

Μονακό (Γαλλία) 56.000

Κοπεγχάγη (Δανία) 54.375

2ο γκρουπ

Μίντιλαντ (Δανία) 48.250

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 46.500

Γάνδη (Βέλγιο) 39.000

Παναθηναϊκός (ΕΛΛΑΔΑ) 29.250

Πάφος (Κύπρος) 24.125

Μπράιτον (Αγγλία) 23.903

3ο γκρουπ

Λουγκάνο (Ελβετία) 21.250

Χετάφε (Ισπανία) 19.409

Κουόπιο (Φινλανδία) 14.000

Τβέντε (Ολλανδία) 13.585

Λίνκολν (Γιβραλτάρ) 13.500

Μπόρατς (Βοσνία) 13.125

4ο γκρουπ

Σιντ Τρούιντεν (Βέλγιο) 12.450

Μπραν Μπέργκεν (Νορβηγία) 12.250

Χαρτς (Σκωτία) 11.500

Καϊράτ Αλμάτι (Καζακστάν) 11.000

Τράμπζονσπορ (Τουρκία) 11.000

Ρίγα (Λετονία) 10.500

5ο γκρουπ

Χάιντουκ (Κροατία) 10.000

Γιάμπλονετς (Τσεχία) 9.705

Νόρτζελαντ (Δανία) 8.421

Άαρχους (Δανία) 8.421

Ίντερ Ντ’ Εσκάλδες (Ανδόρα) 7.500

Κραϊόβα (Ρουμανία) 7.000

6ο γκρουπ

Τουν (Ελβετία) 6.940

ΤΣΣΚΑ Σόφιας (Βουλγαρία) 6.500

Κάουνο Ζαλγκρίς (Λιθουανία) 6.000

Μιάλμπι (Σουηδία) 5.925

Ιμπέρια (Γεωργία) 5.000

Εγνάτια (Αλβανία) 4.500

Οι ημερομηνίες της League Phase του Conference League

1η αγωνιστική: 15 Οκτωβρίου 2026

2η αγωνιστική: 22 Οκτωβρίου 2026

3η αγωνιστική: 5 Νοεμβρίου 2026

4η αγωνιστική: 26 Νοεμβρίου 2026

5η αγωνιστική: 10 Δεκεμβρίου 2026

6η αγωνιστική: 17 Δεκεμβρίου 2026