Κληρώσεις Europa και Conference League: Ολυμπιακός, ΟΦΗ και Παναθηναϊκός μαθαίνουν αντιπάλους στις League Phase

Ο Ολυμπιακός και ΟΦΗ μαθαίνουν σήμερα (28/08/26) αντιπάλους στη League Phase του Europa League, καθώς θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση της διοργάνωσης στις 14:00. Κάτι αντίστοιχο θα συμβεί και για τον Παναθηναϊκό, που στις 15:00 θα μάθει τις έξι ομάδες που θα αντιμετωπίσει στο Conference League.
Η κλήρωση του Europa League, όπου ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό και τον ΟΦΗ προηγείται αυτής του Conference League, την οποία θα παρακολουθήσουν με αγωνία οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού. Και οι δύο διαδικασίες θα μεταδοθούν από το Cosmote Sport 1, ενώ θα υπάρχει και live ενημέρωση από το Newsit.gr.
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Το αναλυτικό πρόγραμμα των δύο League Phase θα ανακοινωθεί είτε το Σάββατο, είτε την Κυριακή.
Ο Ολυμπιακός είναι στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας του Europa League και ο ΟΦΗ στο τέταρτο και τελευταίο. Ο Παναθηναϊκός είναι στο δεύτερο από τα έξι POT.
Τα τέσσερα pot του Europa League
POT 1
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- Λεβερκούζεν
- Μπενφίκα
- Γιουβέντους
- Μίλαν
- Λιόν
- Άλκμααρ
- Ολυμπιακός
- Ρεάλ Σοσιεδάδ
- Μαρσέιγ
POT 2
- Φερεντσβάρος
- Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ
- Ερυθρός Αστέρας
- Ντινάμο Ζάγκρεμπ
- Σάλτσμπουργκ
- Σέλτικ
- Σπάρτα Πράγας
- Ρεν
- Άντερλεχτ
POT 3
- Στουρμ Γκρατς
- Λεχ Πόζναν
- Κρίσταλ Πάλας
- Μπόρνμουθ
- Σάντερλαντ
- Τσέλιε
- Γιαγκελόνια
- Θέλτα
- Χόφενχαϊμ
POT 4
- Μπεσίκτας
- Τορεένσε
- Χάποελ Μπερ Σεβά
- Ναϊμέγκεν
- Ομόνοια
- Αραράτ
- ΟΦΗ
- Λίλεστρομ
- Λέφσκι Σόφιας
Αναλυτικά το πρόγραμμα της League Phase του Europa League
1η αγωνιστική: 16-17 Σεπτεμβρίου 2026
2η αγωνιστική: 15 Οκτωβρίου 2026
3η αγωνιστική: 22 Οκτωβρίου 2026
4η αγωνιστική: 5 Νοεμβρίου 2026
5η αγωνιστική: 26 Νοεμβρίου 2026
6η αγωνιστική: 10 Δεκεμβρίου 2026
7η αγωνιστική: 21 Ιανουαρίου 2027
8η αγωνιστική: 28 Ιανουαρίου 2027
Τα γκρουπ δυναμικότητας του Conference League
1ο γκρουπ
- Αταλάντα (Ιταλία) 84.000
- Μπράγκα (Πορτογαλία) 63.750
- Άγιαξ (Ολλανδία) 58.250
- Φράιμπουργκ (Γερμανία) 56.500
- Μονακό (Γαλλία) 56.000
- Κοπεγχάγη (Δανία) 54.375
2ο γκρουπ
- Μίντιλαντ (Δανία) 48.250
- Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 46.500
- Γάνδη (Βέλγιο) 39.000
- Παναθηναϊκός (ΕΛΛΑΔΑ) 29.250
- Πάφος (Κύπρος) 24.125
- Μπράιτον (Αγγλία) 23.903
3ο γκρουπ
- Λουγκάνο (Ελβετία) 21.250
- Χετάφε (Ισπανία) 19.409
- Κουόπιο (Φινλανδία) 14.000
- Τβέντε (Ολλανδία) 13.585
- Λίνκολν (Γιβραλτάρ) 13.500
- Μπόρατς (Βοσνία) 13.125
4ο γκρουπ
- Σιντ Τρούιντεν (Βέλγιο) 12.450
- Μπραν Μπέργκεν (Νορβηγία) 12.250
- Χαρτς (Σκωτία) 11.500
- Καϊράτ Αλμάτι (Καζακστάν) 11.000
- Τράμπζονσπορ (Τουρκία) 11.000
- Ρίγα (Λετονία) 10.500
5ο γκρουπ
- Χάιντουκ (Κροατία) 10.000
- Γιάμπλονετς (Τσεχία) 9.705
- Νόρτζελαντ (Δανία) 8.421
- Άαρχους (Δανία) 8.421
- Ίντερ Ντ’ Εσκάλδες (Ανδόρα) 7.500
- Κραϊόβα (Ρουμανία) 7.000
6ο γκρουπ
- Τουν (Ελβετία) 6.940
- ΤΣΣΚΑ Σόφιας (Βουλγαρία) 6.500
- Κάουνο Ζαλγκρίς (Λιθουανία) 6.000
- Μιάλμπι (Σουηδία) 5.925
- Ιμπέρια (Γεωργία) 5.000
- Εγνάτια (Αλβανία) 4.500
Οι ημερομηνίες της League Phase του Conference League
1η αγωνιστική: 15 Οκτωβρίου 2026
2η αγωνιστική: 22 Οκτωβρίου 2026
3η αγωνιστική: 5 Νοεμβρίου 2026
4η αγωνιστική: 26 Νοεμβρίου 2026
5η αγωνιστική: 10 Δεκεμβρίου 2026
6η αγωνιστική: 17 Δεκεμβρίου 2026