Αθλητικά

Κληρώσεις Europa και Conference League: Ολυμπιακός, ΟΦΗ και Παναθηναϊκός μαθαίνουν αντιπάλους στις League Phase

Η κλήρωση του Europa League θα γίνει σήμερα (28/08/26) στις 14:00, ενώ αυτή του Conference League στις 15:00
Οι παίκτες του Ολυμπιακού
Οι παίκτες του Ολυμπιακού πανηγυρίζουν κόντρα στον Ατρόμητο/ (ΕΒΕΛΥΝ ΓΑΝΤΖΟΥΛΑ / EUROKINISSI)
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Ο Ολυμπιακός και ΟΦΗ μαθαίνουν σήμερα (28/08/26) αντιπάλους στη League Phase του Europa League, καθώς θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση της διοργάνωσης στις 14:00. Κάτι αντίστοιχο θα συμβεί και για τον Παναθηναϊκό, που στις 15:00 θα μάθει τις έξι ομάδες που θα αντιμετωπίσει στο Conference League.

Η κλήρωση του Europa League, όπου ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό και τον ΟΦΗ προηγείται αυτής του Conference League, την οποία θα παρακολουθήσουν με αγωνία οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού. Και οι δύο διαδικασίες θα μεταδοθούν από το Cosmote Sport 1, ενώ θα υπάρχει και live ενημέρωση από το Newsit.gr.

Το αναλυτικό πρόγραμμα των δύο League Phase θα ανακοινωθεί είτε το Σάββατο, είτε την Κυριακή.

Ο Ολυμπιακός είναι στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας του Europa League και ο ΟΦΗ στο τέταρτο και τελευταίο. Ο Παναθηναϊκός είναι στο δεύτερο από τα έξι POT.

Τα τέσσερα pot του Europa League

POT 1

  • Λεβερκούζεν
  • Μπενφίκα
  • Γιουβέντους
  • Μίλαν
  • Λιόν
  • Άλκμααρ
  • Ολυμπιακός
  • Ρεάλ Σοσιεδάδ
  • Μαρσέιγ

POT 2

  • Φερεντσβάρος
  • Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ
  • Ερυθρός Αστέρας
  • Ντινάμο Ζάγκρεμπ
  • Σάλτσμπουργκ
  • Σέλτικ
  • Σπάρτα Πράγας
  • Ρεν
  • Άντερλεχτ

POT 3

  • Στουρμ Γκρατς
  • Λεχ Πόζναν
  • Κρίσταλ Πάλας
  • Μπόρνμουθ
  • Σάντερλαντ
  • Τσέλιε
  • Γιαγκελόνια
  • Θέλτα
  • Χόφενχαϊμ

POT 4

  • Μπεσίκτας
  • Τορεένσε
  • Χάποελ Μπερ Σεβά
  • Ναϊμέγκεν
  • Ομόνοια
  • Αραράτ
  • ΟΦΗ
  • Λίλεστρομ
  • Λέφσκι Σόφιας

Αναλυτικά το πρόγραμμα της League Phase του Europa League

1η αγωνιστική: 16-17 Σεπτεμβρίου 2026

2η αγωνιστική: 15 Οκτωβρίου 2026

3η αγωνιστική: 22 Οκτωβρίου 2026

4η αγωνιστική: 5 Νοεμβρίου 2026

5η αγωνιστική: 26 Νοεμβρίου 2026

6η αγωνιστική: 10 Δεκεμβρίου 2026

7η αγωνιστική: 21 Ιανουαρίου 2027

8η αγωνιστική: 28 Ιανουαρίου 2027

Τα γκρουπ δυναμικότητας του Conference League

1ο γκρουπ

  • Αταλάντα (Ιταλία) 84.000
  • Μπράγκα (Πορτογαλία) 63.750
  • Άγιαξ (Ολλανδία) 58.250
  • Φράιμπουργκ (Γερμανία) 56.500
  • Μονακό (Γαλλία) 56.000
  • Κοπεγχάγη (Δανία) 54.375

2ο γκρουπ

  • Μίντιλαντ (Δανία) 48.250 
  • Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 46.500
  • Γάνδη (Βέλγιο) 39.000
  • Παναθηναϊκός (ΕΛΛΑΔΑ) 29.250
  • Πάφος (Κύπρος) 24.125
  • Μπράιτον (Αγγλία) 23.903

3ο γκρουπ

  • Λουγκάνο (Ελβετία) 21.250
  • Χετάφε (Ισπανία) 19.409
  • Κουόπιο (Φινλανδία) 14.000
  • Τβέντε (Ολλανδία) 13.585
  • Λίνκολν (Γιβραλτάρ) 13.500
  • Μπόρατς (Βοσνία) 13.125

4ο γκρουπ

  • Σιντ Τρούιντεν (Βέλγιο) 12.450
  • Μπραν Μπέργκεν (Νορβηγία) 12.250
  • Χαρτς (Σκωτία) 11.500
  • Καϊράτ Αλμάτι (Καζακστάν) 11.000
  • Τράμπζονσπορ (Τουρκία) 11.000
  • Ρίγα (Λετονία) 10.500

5ο γκρουπ

  • Χάιντουκ (Κροατία) 10.000
  • Γιάμπλονετς (Τσεχία) 9.705
  • Νόρτζελαντ (Δανία) 8.421
  • Άαρχους (Δανία) 8.421
  • Ίντερ Ντ’ Εσκάλδες (Ανδόρα) 7.500
  • Κραϊόβα (Ρουμανία) 7.000

6ο γκρουπ

  • Τουν (Ελβετία) 6.940
  • ΤΣΣΚΑ Σόφιας (Βουλγαρία) 6.500
  • Κάουνο Ζαλγκρίς (Λιθουανία) 6.000
  • Μιάλμπι (Σουηδία) 5.925
  • Ιμπέρια (Γεωργία) 5.000
  • Εγνάτια (Αλβανία) 4.500

Οι ημερομηνίες της League Phase του Conference League

1η αγωνιστική: 15 Οκτωβρίου 2026

2η αγωνιστική: 22 Οκτωβρίου 2026

3η αγωνιστική: 5 Νοεμβρίου 2026

4η αγωνιστική: 26 Νοεμβρίου 2026

5η αγωνιστική: 10 Δεκεμβρίου 2026

6η αγωνιστική: 17 Δεκεμβρίου 2026

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