Ο Μόντο Ντουπλάντις αποθέωσε τον Εμμανουήλ Καραλή: «Με πίεσε πολύ, είναι τρελός ο ανταγωνισμός μας»

Ο Εμμανουήλ Καραλής έχει βαλθεί να τρελάνει όλη την Ελλάδα με τις ασύλληπτες επιδόσεις του τον τελευταίο καιρό. Στο Diamond League της Ζυρίχης έκανε άλμα στα 6.20μ για να κάνει νέο πανελλήνιο ρεκόρ και να αναγκάσει τον Μόντο Ντουπλάντις να τον αποθεώσει.

Ο Ντουπλάντις ένιωσε ξανά την ανάσα του Εμμανουήλ Καραλή, που πέρασε με χαρακτηριστική άνεση τα 6.20μ, όμως για μία ακόμα φορά είχε τον τρόπο να κερδίσει, περνώντας επίσης άνετα τα 6.25μ.

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Σε ερώτηση για το αν ένιωσε πίεση μετά το άλμα του Καραλή απάντησε: «Εννοείται! Ο Μανόλο πήδηξε τρομερά, έφτασε στα 6,20μ. και έπρεπε να απαντήσω με τον καλύτερο τρόπο που μπορούσα. Είμαι πολύ χαρούμενος που πέρασα τα 6,25μ. και να πάρω τη νίκη στον κορυφαίο αγώνα που έχει γίνει ποτέ».

Για τους μελλοντικούς αγώνες των δύο: «Περιμένω πως θα υπάρχουν πυροτεχνήματα και στους επόμενους αγώνες μας, όπως και τις τελευταίες εβδομάδες. Είναι τρελό ο ανταγωνισμός μας. Πηδάει φοβερά το τελευταίο διάστημα και πρέπει να κάνω το καλύτερό μου και όπως βλέπω θα χρειάζεται να κάνω άλματα πάνω από 6,20μ. για να νικάω πλέον. Αλλά φαίνεται πως αυτό είναι το επίπεδο πλέον και είναι πολύ διασκεδαστικό».

Ο καλύτερος αγώνας στην ιστορία του αθλήματος με Καραλή και Ντουπλάντις να «χορεύουν» στους αιθέρες

Μία στροφή πριν την ολοκλήρωση της σεζόν, οι Μόντο Ντουπλάντις και Εμμανουήλ Καραλής χάρισαν στο κοινό της Ζυρίχης μία απίθανη μάχη που έβγαλε και πάλι νικητή τον Σουηδό, με τον Έλληνα πρωταθλητή, όμως, να αποθεώνεται για το πανελλήνιο ρεκόρ που έκανε.

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Ο Καραλής πέρασε τα 6.20μ και έβαλε πολύ δύσκολα στον φίλο και αντίπαλό του, Ντουπλάντις, ο οποίος παραδέχθηκε στις δηλώσεις του ότι πλέον νιώθει μεγάλη πίεση στους αγώνες, κάτι που βέβαια τον κάνει καλύτερο.

Ο Σουηδός κέρδισε με άλμα στα 6.25μ στο Diamond League της Ζυρίχης και το πανηγύρισε έξαλλα, όμως ξέρει ότι πλέον για να κερδίζει δεν αρκείται σε άλματα πάνω από τα 6.10μ, αλλά θα πρέπει να προσεγγίζει το παγκόσμιο ρεκόρ, εξαιτίας του απίθανου «Μανόλο» που διαπρέπει στους τελευταίους αγώνες.

Ο Καραλής έζησε για πρώτη φορά σε αγώνα την εμπειρία να προσπαθεί να σπάσει το παγκόσμιο ρεκόρ. Μπορεί να μην κατάφερε να περάσει τα 6.32μ, όμως ήταν εκεί και οι τρεις προσπάθειές του έδειξαν ότι μπορεί να το κάνει στο μέλλον και αυτό είναι κάτι που γνωρίζει καλά ο Ντουπλάντις, ο οποίος είναι ο κορυφαίος αθλητής όλων των εποχών στο άλμα επί κοντώ.