Ο Βαγγέλης Μαρινάκης στο Μονακό για την κλήρωση του Ολυμπιακού στη League Phase του Europa League

Ο Ολυμπιακός θα μάθεις τους αντιπάλους του στη League Phase του Europa League και ο Βαγγέλης Μαρινάκης δεν θα μπορούσε να λείπει από το Μονακό, όπου θα γίνει η κλήρωση της διοργάνωσης.

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης βρίσκεται ήδη στο Πριγκιπάτο μαζί με τους συνεργάτες του και κατά την παραμονή του εκεί λόγω της κλήρωσης του Ολυμπιακού για την τελική φάση του Europa League θα πραγματοποιήσει και μία σειρά συναντήσεων.

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Η κλήρωση του Ολυμπιακού, αλλά και του ΟΦΗ, για την τελική φάση του Europa League θα πραγματοποιηθεί σήμερα (28/08/26) στις 14:00, με τις δύο ομάδες να μαθαίνουν τους οκτώ αντιπάλους τους στην προσπάθειά τους να προκριθούν στα νοκ άουτ της διοργάνωσης.

Αυτή δεν θα είναι η πρώτη φορά που ο Βαγγέλης Μαρινάκης θα βρεθεί σε ευρωπαϊκή κλήρωση του Ολυμπιακού, καθώς είχε κάνει και πέρυσι κάτι αντίστοιχο, με τη μοναδική διαφορά να είναι ότι οι Πειραιώτες συμμετείχαν στη League Phase του Champions League.