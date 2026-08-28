Αθλητικά

Εμμανουήλ Καραλής και Μίλτος Τεντόγλου διασκέδασαν μαζί στη Ζυρίχη μετά τις τρομερές επιδόσεις τους στο Diamond League

Οι δύο κορυφαίοι Έλληνες αθλητές του στίβου είναι πολύ καλοί φίλοι και δεν χάνουν ευκαιρία να περάσουν χρόνο μαζί
Ο Εμμανούηλ Καραλής με τον Μίλτο Τεντόγλου
Ο Εμμανούηλ Καραλής με τον Μίλτο Τεντόγλου στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της Ρώμης/ (ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ο Εμμανουήλ Καραλής έκανε πανελλήνιο ρεκόρ στο Diamond League της Ζυρίχης και ο Μίλτος Τεντόγλου ακόμα μία επιβλητική νίκη και οι δύο τους αποφάσισαν να το γιορτάσουν ανεβάζοντας μάλιστα και φωτογραφία μαζί στα social media.

Το πανελλήνιο ρεκόρ του Εμμανουήλ Καραλή γιορτάστηκε με ποτό στη Ζυρίχη, παρέα με τον Μίλτο Τεντόγλου με τους δύο πολύ καλούς φίλους να απολαμβάνουν τις στιγμές μετά τους αγώνες τους μαζί σε ευχάριστο κλίμα.

Ο Μίλτος Τεντόγλου είχε και αυτός λόγο να γιορτάσει, καθώς με άλμα στα 8.45μ πήρε τη νίκη και όπως φαίνεται από τη φωτογραφία απόλαυσε την μπύρα του μαζί με τον κορυφαίο Έλληνα επικοντιστή, ο οποίος διάλεξε να πιει το ποτό του μετά το πανελλήνιο ρεκόρ μαζί με έναν καλό του φίλο.

Ο Τεντόγλου παρέα με τον Καραλή στη Ζυρίχη

Οι δύο Έλληνες πρωταθλητές θα δώσουν ξανά το «παρών» στον μεγάλο τελικό του Diamond League στις Βρυξέλλες, στις 4 και 5 Σεπτεμβρίου.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
225
109
69
65
60
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo