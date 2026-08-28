Εμμανουήλ Καραλής και Μίλτος Τεντόγλου διασκέδασαν μαζί στη Ζυρίχη μετά τις τρομερές επιδόσεις τους στο Diamond League

Ο Εμμανουήλ Καραλής έκανε πανελλήνιο ρεκόρ στο Diamond League της Ζυρίχης και ο Μίλτος Τεντόγλου ακόμα μία επιβλητική νίκη και οι δύο τους αποφάσισαν να το γιορτάσουν ανεβάζοντας μάλιστα και φωτογραφία μαζί στα social media.

Το πανελλήνιο ρεκόρ του Εμμανουήλ Καραλή γιορτάστηκε με ποτό στη Ζυρίχη, παρέα με τον Μίλτο Τεντόγλου με τους δύο πολύ καλούς φίλους να απολαμβάνουν τις στιγμές μετά τους αγώνες τους μαζί σε ευχάριστο κλίμα.

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Ο Μίλτος Τεντόγλου είχε και αυτός λόγο να γιορτάσει, καθώς με άλμα στα 8.45μ πήρε τη νίκη και όπως φαίνεται από τη φωτογραφία απόλαυσε την μπύρα του μαζί με τον κορυφαίο Έλληνα επικοντιστή, ο οποίος διάλεξε να πιει το ποτό του μετά το πανελλήνιο ρεκόρ μαζί με έναν καλό του φίλο.