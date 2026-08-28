Ουκρανία – Ελλάδα: Για το πρώτο βήμα πρόκρισης στο Mundobasket η «επίσημη αγαπημένη» στη Ρίγα

Η Εθνική μπάσκετ αντιμετωπίζει την Ουκρανία στη Ρίγα της Λετονίας (28/08/26, 19:00, Newsit.gr, ΕΡΤ2 Σπορ) με μοναδικό στόχο τη νίκη για να ξεκινήσει με το δεξί την προσπάθειά της στη δεύτερη προκριματική φάση του Mundobasket.

Οι δύο τραγικές ήττες με Ρουμανία και Πορτογαλία στον προηγούμενο προκριματικό γύρο έχουν βάλει σε μπελάδες την Εθνική μπάσκετ, η οποία έχει ρεκόρ 3-3 και θέλει ενάντια στην Ουκρανία να πάρει τη νίκη που θα τη βάλει σε τροχιά πρόκρισης στο Mundobasket. Από το νέο όμιλο με Ισπανία, Ουκρανία, Πορτογαλία, Μαυροβούνιο και Γεωργία, θα προκριθούν στα τελικά της διοργάνωσης οι τρεις πρώτες ομάδες.

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Η ομάδα του Σπανούλη μπορεί να έκανε δύο νίκες στα φιλικά προετοιμασίας με Πολωνία και Κύπρο, όμως δεν έπεισε με την εικόνα της και για να πάρει τη νίκη στη Ρίγα θα πρέπει να παρουσιαστεί σαφώς καλύτερη για να αρχίσει να εδραιώνεται στην πρώτη τριάδα του ομίλου.

Οι Δημήτρης Μωραΐτης και Νίκος Περσίδης έμειναν εκτός 12άδας από τον Βασίλη Σπανούλη, που επέλεξε τους Νάσο Μπαζίνα και Όμηρο Ντεζήπογλου να συμπληρώσουν το ελληνικό ρόστερ για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση.

Η 12άδα της Εθνικής: Κώστας Παπανικολάου, Νικ Καλάθης, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Ντίνος Μήτογλου, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Κώστας Αντετοκούνμπο, Βασίλης Τολιόπουλος, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Νάσος Μπαζίνας, Όμηρος Νετζήπογλου και Αντώνης Καραγιαννίδης.

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Η 12άδα της Ουκρανίας: Ολεξάντρ Κόβλιαρ (Μπουντούτσνοστ), Ντένις Λουκάσοφ (Ρίγας Ζέλι), Γεχόρ Σούσκιν (Κίεβ), Μακσίμ Σούλγκα (Ρεάλ Μαδρίτης), Σβι Μιχάιλιουκ (Γιούτα Τζαζ), Ιβάν Τκατσένκο (Ζαντάρ), Ολεξάντρ Κομπζίστι (Oregon/NCA), Αντρέι Βοϊνάλοβιτς (Ταουραγκέ), Ντανιίλ Σέλιστ (Οβιέδο), Βιάτσεβλαβ Μπομπρόφ (Σταλ Όστροβ), Ρόστισλαβ Νοβίτσκι (Ντινάμο Βουκουρεστίου), Ντμίτρο Σκαπίντσεφ (Λέιμα Κορούνια).

Η Ελλάδα θα δώσει και δεύτερο ματς στο παράθυρο του Αυγούστου ενάντια στην Ισπανία στο T- Center τη Δευτέρα (31/08/26, 19:00), με τον κόσμο να είναι στο πλευρό της.

Το πρόγραμμα του ομίλου (28/08/26)

18:30 Γεωργία-Μαυροβούνιο

19:00 Ουκρανία-Ελλάδα

22:00 Ισπανία-Πορτογαλία

Η βαθμολογία του ομίλου