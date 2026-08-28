Αθλητικά

ΟΦΗ: Χαμός στο Ηράκλειο στην επιστροφή των Κρητικών μετά την πρόκριση στο Europa League

Οι παίκτες του Χρήστου Κόντη γνώρισαν την αποθέωση από τους «Ομιλήτες» για την επιβλητική τους πρόκριση κόντρα στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας
Η υποδοχή των παικτών του ΟΦΗ
Η υποδοχή των παικτών του ΟΦΗ από τους φίλους της ομάδας στο Ηράκλειο/ (ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ / EUROKINISSI)
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Ο ΟΦΗ συνεχίζει να ζει απίθανες στιγμές, καθώς μετά την κατάκτηση του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας και του Superbet Super Cup, θα βρεθεί στη League Phase του Europa League, μετά την πρόκριση επί της ΤΣΣΚΑ Σόφιας.

Οι παίκτες του ΟΦΗ γνώρισαν αποθεωτική υποδοχή στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου, μετά και τη δεύτερη νίκη επί της ομάδας από τη Βουλγαρία, που τους χάρισε μία τρομερή πρόκριση στο Europa League.

Εκατοντάδες «Ομιλήτες» βρέθηκαν τα ξημερώματα της Παρασκευής (28/08/26) στο «Ν. Καζαντζάκης» για να υποδεχθούν τους θριαμβευτές του Χρήστου Κόντη.

Ο Χρήστος Κόντης στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου μετά την πρόκριση του ΟΦΗ/ (ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ / EUROKINISSI)
Ο ενθουσιασμός του Αθανασίου με την υποδοχή στο Ηράκλειο/ (ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ / EUROKINISSI)
Ο Καραχάλιος περιχαρής για την πρόκριση του ΟΦΗ/ (ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ / EUROKINISSI)

Η κλήρωση του Europa League θα διεξαχθεί στο Μονακό σήμερα (28/08/26) και η ομάδα του Χρήστου Κόντη θα μάθει τα εμπόδια που θα κληθεί να αντιμετωπίσει για να συνεχίσει στη διοργάνωση.

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