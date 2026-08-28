ΟΦΗ: Χαμός στο Ηράκλειο στην επιστροφή των Κρητικών μετά την πρόκριση στο Europa League

Ο ΟΦΗ συνεχίζει να ζει απίθανες στιγμές, καθώς μετά την κατάκτηση του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας και του Superbet Super Cup, θα βρεθεί στη League Phase του Europa League, μετά την πρόκριση επί της ΤΣΣΚΑ Σόφιας.

Οι παίκτες του ΟΦΗ γνώρισαν αποθεωτική υποδοχή στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου, μετά και τη δεύτερη νίκη επί της ομάδας από τη Βουλγαρία, που τους χάρισε μία τρομερή πρόκριση στο Europa League.

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Εκατοντάδες «Ομιλήτες» βρέθηκαν τα ξημερώματα της Παρασκευής (28/08/26) στο «Ν. Καζαντζάκης» για να υποδεχθούν τους θριαμβευτές του Χρήστου Κόντη.