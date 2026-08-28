Ο ΟΦΗ έλαμψε στη Σόφια και έκλεισε επιβλητικά θέση στη League Phase του Europa League

Ο ΟΦΗ νίκησε 2-0 την ΤΣΣΚΑ στη Σόφια και προκρίθηκε στη League Phase του Europa League με συνολικό σκορ 5-0 αποδεικνύοντας ότι η δουλειά και το πλάνο οδηγούν στην επιτυχία, χωρίς να χρειάζεται πλούσιο ρόστερ.

Ο Χρήστος Κόντης ως άλλος Ευγένιος Γκέραρντ έχει μπει για τα καλά στις καρδιές των φίλων του ΟΦΗ και θα συνεχίσει να βρίσκεται εκεί, καθώς οι Κρητικοί θα παίξουν στο Europa League, μετά και τη δεύτερη επιβλητική νίκη επί της ΤΣΣΚΑ Σόφιας.

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Ο ΟΦΗ θα μάθεις τους αντιπάλους του στο Europa League και θα καταστρώσει τα πλάνα του, πιθανότατα κάνοντας κάποιες προσθήκες που θα τον βοηθήσουν να ανταποκριθεί με αξιοπρέπεια σε μία χρονιά που θα συμμετέχει σε τρεις διαφορετικές διοργανώσεις.

Η δουλειά του Χρήστου Κόντη βάζει τα γυαλιά σε όσους τον αμφισβήτησαν

Ο Χρήστος Κόντης δεν πήρε τις ευκαιρίες που άξιζε στον Παναθηναϊκού και αποδεικνύει στον πάγκο του ΟΦΗ ότι είναι ένας προπονητής με παρόν και μέλλον στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Με ένα ρόστερ γεμάτο Έλληνες ποδοσφαιριστές ο Κόντης έχει δημιουργήσει ένα ελκυστικό σύνολο που μπορεί να πρωταγωνιστήσει και να παλέψει για μία δεύτερη διαδοχική έξοδο στην Ευρώπη τη νέα σεζόν, όμως για να γίνει αυτό θα πρέπει να μάθει να αγωνίζεται σε τρεις διοργανώσεις, ίσως και να κάνει κάποιες θυσίες κατά τη διάρκεια της σεζόν.

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Η συνύπαρξη έμπειρων και νεαρών ποδοσφαιριστών στο ρόστερ του ΟΦΗ έχει φέρει ένα πολύ ελκυστικό σύνολο που έχει κερδίσει άπαντες στο ελληνικό ποδόσφαιρο και έχει αναγκάσει φίλους και αντιπάλους να αποθεώνουν την ομάδα του Ηρακλείου.

Οι μεταγραφές που μπορεί να φέρουν αναβάθμιση στο ρόστερ

Το ρόστερ του ΟΦΗ μπορεί να μην έχει τεράστια ονόματα είναι γεμάτο όμως με ταλέντο και εμπειρία, που χρειάζονται λίγες προσθήκες για να κάνουν τη διαφορά. Η έλευση του Αϊτόρ έχει βοηθήσει τους Κρητικούς, που χρειάζονται περαιτέρω ενίσχυση για να τα βγάλουν πέρα.

Στην επίθεση δεδομένα χρειάζονται μία προσθήκη ενός ποδοσφαιριστή που θα είναι καλύτερος του Ισέκα για να μπορεί να έχει περισσότερες λύσεις και ευκολότερο γκολ από το «9».

Αυτό που χρειάζεται ο ΟΦΗ είναι και μία προσθήκη στον άξονα για να ενισχύσει τους έμπειρους Μπουχαλάκη και Καραχάλιο και να φέρει ανάσες και ποιότητα στους Κρητικούς, προκειμένου να ανταποκριθούν σε μία πολύ δύσκολη και γεμάτη σεζόν που ακολουθεί, η οποία όμως δεν μπορεί ήδη να θεωρείται κάτι λιγότερο από επιτυχημένη.