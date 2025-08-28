Κλήρωση Champions League: Ο Ολυμπιακός έμαθε αντιπάλους στη League Phase

Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στα αστέρια του Champions League και θέλει να δώσει συνέχεια στις σπουδαίες ευρωπαϊκές πορείες των τελευταίων χρόνων. Η κλήρωση της League Phase από το NewsIt.gr.
Το αναλυτικό πρόγραμμα θα ανακοινωθεί το προσεχές διάστημα
Ρεάλ, εντός Μπαρτσελόνα, εκτός Λεβερκούζεν, εντός Άρσεναλ, εκτός Αϊντχόφεν εντός Άγιαξ εκτός Πάφος εντός Καϊράτ εκτός
Πολύ δύσκολα τα πράγματα για την κυπριακή ομάδα
Νο1 Ρεάλ Μαδρίτης - 143.500 (ΕΝΤΟΣ)
Νο10 Μπαρτσελόνα - 103.250 (ΕΚΤΟΣ)
Νο12 Άρσεναλ - 98.000 (ΕΚΤΟΣ)
Νο13 Μπάγερ Λεβερκούζεν- 95.250 (ΕΝΤΟΣ)
Νο28 Αϊντχόφεν - 69.250 (ΕΝΤΟΣ)
Νο30 Άγιαξ 67.250 (ΕΚΤΟΣ)
Νο37 Ολυμπιακός - 56.500
Νο145 Πάφος - 11.125 (ΕΝΤΟΣ)
No266 Καϊράτ - 5.550 (ΕΚΤΟΣ)
Ο Ολυμπιακός δεν θα συναντήσει ούτε τη Σπόρτινγκ του Βαγιαννίδη και λογικά Ιωαννίδη
Δεν κληρώνεται ούτε με τη Μπόντο
Απέφυγε και την Τότεναμ
Απέφυγε τη Μαρσέιγ ο Ολυμπιακός
Σε ελάχιστα λεπτά θα μάθουμε και τις υπόλοιπες τέσσερις ομάδες, οι οποίες θα είναι σίγουρα πιο βατές...
1ο γκρουπ δυναμικότητας: Παρί Σεν Ζερμέν, Ρεάλ, Σίτι, Μπάγερν, Λίβερπουλ, Ίντερ, Τσέλσι, Ντόρτμουντ, Μπαρτσελόνα
Το ανακάτεμα στην κληρωτίδα με τα μπαλάκια ανήκει πλέον στο παρελθόν, με τη διαδικασία να είναι ψηφιακή και πλήρως αυτοματοποιημένη
Υπάρχει ενημέρωση για τους περιορισμούς της κλήρωσης και στη συνέχεια θα βγαίνουν σιγά σιγά οι αντίπαλοι κάθε ομάδας
Όπως σε κάθε κλήρωση, έτσι και σήμερα η διαδικασία αργεί κάπως, καθώς προηγούνται ορισμένες βραβεύσεις και συνεντεύξεις παλιών σταρ της διοργάνωσης
Βραβεύτηκε για την ποδοσφαιρική του καριέρα ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς
Η "Πούσκας Αρένα" της Βουδαπέστης θα φιλοξενήσει τον φετινό τελικό του Champions League που είναι προγραμματισμένος να διεξαχθεί στις 30 Μαΐου 2026
Θα δώσει συνολικά 8 παιχνίδια, τέσσερα εντός και τέσσερα εκτός
Φέτος, το έργο του θα είναι ακόμα δύσκολο, μιας και θα συγκρουστεί με τις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης
1ο γκρουπ: Παρί Σεν Ζερμέν, Ρεάλ, Σίτι, Μπάγερν, Λίβερπουλ, Ίντερ, Τσέλσι, Ντόρτμουντ, Μπαρτσελόνα
2ο γκρουπ: Άρσεναλ, Λεβερκούζεν, Ατλέτικο, Αταλάντα, Βιγιαρεάλ, Γιουβέντους, Άιντραχτ, Μπενφίκα, Μπριζ
3ο γκρουπ: Τότεναμ, Αϊντχόφεν, Άγιαξ, Νάπολι, Ολυμπιακός, Σπόρτινγκ, Σλάβια Πράγας, Μπόντο Γκλιμτ, Μαρσέιγ
4ο γκρουπ: Κοπεγχάγη, Μονακό, Γαλατασαράι, Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ, Καραμπάγκ, Αθλέτικ, Νιουκάστλ, Καϊράτ, Πάφος
Η διαδικασία θα ξεκινήσει από το 1ο γκρουπ, όπου η επιλογή των ομάδων θα γίνει με τον παραδοσιακό τρόπο, χρησιμοποιώντας τα μπαλάκια, με στόχο να δημιουργηθούν οι πρώτοι όμιλοι.
Στη συνέχεια, τον λόγο θα πάρει η τεχνολογία. Το ειδικό λογισμικό της UEFA, που είχε χρησιμοποιηθεί και την περσινή σεζόν, θα αναλάβει αυτόματα να δημιουργήσει τα ζευγάρια, επιλέγοντας οκτώ αντιπάλους για κάθε ομάδα με βάση συγκεκριμένα κριτήρια
Από τις 36 ομάδες που θα βρεθούν στην League Phase, οι πρώτοι οκτώ της βαθμολογίας προκρίνονται απευθείας στους «16», ενώ όσοι τερματίσουν από την 9η έως και την 24η θέση θα δώσουν αγώνες πλέι οφ, με φόντο τα νοκ – άουτ
Με το νέο φορμάτ στο Champions League δεν υπάρχουν όμιλοι, αλλά ένα ενιαίο πρωτάθλημα με μια βαθμολογία και αντί για έξι παιχνίδια όλες οι ομάδες θα δώσουν από οκτώ
Ο Ολυμπιακός βρίσκεται στο 3ο από τα 4 γκρουπ δυναμικότητας, με τους «ερυθρόλευκους» να βρίσκουν απέναντί τους δυο ομάδες από κάθε γκρουπ
Μαζί θα παρακολουθήσουμε την κλήρωση της League Phase του Champions League
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ