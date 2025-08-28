Αθλητικά

Κλήρωση Champions League: Ο Ολυμπιακός έμαθε αντιπάλους στη League Phase

Οι πρωταθλητές Ελλάδας έμαθαν τους 8 αντιπάλους τους στη League Phase του Champions League
REUTERS
REUTERS/Stephane Mahe

Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στα αστέρια του Champions League και θέλει να δώσει συνέχεια στις σπουδαίες ευρωπαϊκές πορείες των τελευταίων χρόνων. Η κλήρωση της League Phase από το NewsIt.gr.

20:11 | 28.08.2025
Καλή συνέχεια από το newsit.gr

Το αναλυτικό πρόγραμμα θα ανακοινωθεί το προσεχές διάστημα

20:09 | 28.08.2025
Ολοκληρώθηκε η κλήρωση, με τον Ολυμπιακό να μαθαίνει τους οκτώ αντιπάλους του στην League Phase. Αυτοί είναι:

Ρεάλ, εντός Μπαρτσελόνα, εκτός Λεβερκούζεν, εντός Άρσεναλ, εκτός Αϊντχόφεν εντός Άγιαξ εκτός Πάφος εντός Καϊράτ εκτός

20:04 | 28.08.2025
Η Πάφος θα αντιμετωπίσει τις: Μπάγερν, Τσέλσι, Βιγιαρεάλ, Γιουβέντους, Σλάβια Πράγας, Ολυμπιακός, Μονακό και Καϊράτ

Πολύ δύσκολα τα πράγματα για την κυπριακή ομάδα

20:01 | 28.08.2025
Το UEFA Ranking των αντιπάλων του Ολυμπιακού 

Νο1 Ρεάλ Μαδρίτης - 143.500 (ΕΝΤΟΣ)

Νο10 Μπαρτσελόνα - 103.250 (ΕΚΤΟΣ)

Νο12 Άρσεναλ - 98.000 (ΕΚΤΟΣ)

Νο13 Μπάγερ Λεβερκούζεν- 95.250 (ΕΝΤΟΣ)

Νο28 Αϊντχόφεν - 69.250 (ΕΝΤΟΣ)

Νο30 Άγιαξ 67.250 (ΕΚΤΟΣ)

Νο37 Ολυμπιακός - 56.500

Νο145 Πάφος - 11.125 (ΕΝΤΟΣ)

No266 Καϊράτ - 5.550 (ΕΚΤΟΣ)

19:58 | 28.08.2025
Οι αντίπαλοι της Σπόρτινγκ των Βαγιαννίδη και Ιωαννίδη: Παρί Σεν Ζερμέν, Μπάγερν, Μπριζ, Γιουβέντους, Μαρσέιγ, Νάπολι, Καϊράτ, Αθλέτικ.
19:57 | 28.08.2025
Οι αντίπαλοι του Ολυμπιακού: Ο Ολυμπιακός κόντρα σε: Ρεάλ, Μπαρτσελόνα, Λεβερκούζεν, Άρσεναλ, Αϊντχόφεν, Άγιαξ, Πάφος και Καϊράτ
19:56 | 28.08.2025
Αϊντχόφεν μέσα, Πάφος μέσα, Άγιαξ έξω και Καϊράτ έξω
19:56 | 28.08.2025
Η ώρα του Ολυμπιακού
19:55 | 28.08.2025

Ο Ολυμπιακός δεν θα συναντήσει ούτε τη Σπόρτινγκ του Βαγιαννίδη και λογικά Ιωαννίδη

19:54 | 28.08.2025

Δεν κληρώνεται ούτε με τη Μπόντο

19:53 | 28.08.2025

Απέφυγε και την Τότεναμ

19:51 | 28.08.2025

Απέφυγε τη Μαρσέιγ ο Ολυμπιακός

19:48 | 28.08.2025
Τώρα ο Ολυμπιακός μαθαίνει όλους τους αντιπάλους του
19:48 | 28.08.2025

Σε ελάχιστα λεπτά θα μάθουμε και τις υπόλοιπες τέσσερις ομάδες, οι οποίες θα είναι σίγουρα πιο βατές...

19:44 | 28.08.2025
Ρεάλ εκτός, Μπαρτσελόνα εντός, Λεβερκούζεν εκτός και Άρσεναλ εντός μέχρι στιγμής ο Ολυμπιακός
19:43 | 28.08.2025
Άρσεναλ μέσα! Αυτή είναι η τέταρτη αντίπαλος του Ολυμπιακού
19:41 | 28.08.2025
Με Λεβερκούζεν εκτός ο Ολυμπιακός! Αυτή είναι η τρίτη ομάδα που κληρώθηκαν οι Πειραιώτες
19:40 | 28.08.2025
Οι αντίπαλοι της Παρί Σεν Ζερμέν: Μπάγερν, Μπαρτσελόνα, Αταλάντα, Λεβερκούζεν, Τότεναμ, Σπόρτινγκ, Νιούκαστλ και Αθλέτικ
19:38 | 28.08.2025
Οι αντίπαλοι της Μάντσεστερ Σίτι: Ντόρτμουντ, Ρεάλ, Λεβερκούζεν, Βιγιαρεάλ, Νάπολι, Μπόντο, Γαλατάσαραϊ, Μονακό
19:38 | 28.08.2025
Οι αντίπαλοι της Μπαρτσελόνα: Παρί Σεν Ζερμέν, Τσέλσι, Άιντραχτ, Μπριζ, Ολυμπιακός, Σλάβια Πράγας, Κοπεγχάγη και Νιούκαστλ
19:37 | 28.08.2025
Ρεάλ έξω και Μπαρτσελόνα μέσα μέχρι στιγμής για τον Ολυμπιακό
19:37 | 28.08.2025
Με Μπαρτσελόνα μέσα ο Ολυμπιακός!
19:36 | 28.08.2025
Η Λίβερπουλ κόντρα σε Ρεάλ, Ίντερ, Ατλέτικο, Άιντραχτ, Αϊντχόφεν, Μαρσέιγ, Καραμπάγκ και Γαλατάσαραϊ
19:35 | 28.08.2025
Η Ντόρτμουντ κόντρα σε Ίντερ, Μάντσεστερ Σίτι, Βιγιαρεάλ, Γιουβέντους, Μπόντο, Τότεναμ, Αθλέτικ και Κοπεγχάγη
19:34 | 28.08.2025
Η Ίντερ θα αντιμετωπίσει τις: Λίβερπουλ, Ντόρτμουντ, Άρσεναλ Ατλέτικο, Σλάβια, Άγιαξ, Καϊράτ και Ουνιόν
19:33 | 28.08.2025
Ο Ολυμπιακός θα παίξει με τη Ρεάλ εκτός! Να η πρώτη αντίπαλος των Πειραιωτών
19:32 | 28.08.2025
Η Ρεάλ θα παίξει με Σίτι, Λίβερπουλ, Γιουβέντους, Μπενφίκα, Μαρσέιγ, Ολυμπιακός, Μονακό και Καϊράτ
19:31 | 28.08.2025
Η Τσέλσι θα παίξει με Μπάγερν Μονάχου, Μπαρτσελόνα, Μπενφίκα, Αταλάντα, Άγιαξ, Νάπολι, Πάφο και Καραμπάγκ
19:30 | 28.08.2025
Η Μπάγερν Μονάχου θα παίξει με Τσέλσι, Παρί, Μπριζ, Άρσεναλ, Σπόρτινγκ, Αϊντχόφεν, Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ και Πάφο
19:28 | 28.08.2025

1ο γκρουπ δυναμικότητας: Παρί Σεν Ζερμέν, Ρεάλ, Σίτι, Μπάγερν, Λίβερπουλ, Ίντερ, Τσέλσι, Ντόρτμουντ, Μπαρτσελόνα

19:26 | 28.08.2025

Το ανακάτεμα στην κληρωτίδα με τα μπαλάκια ανήκει πλέον στο παρελθόν, με τη διαδικασία να είναι ψηφιακή και πλήρως αυτοματοποιημένη

19:22 | 28.08.2025

Υπάρχει ενημέρωση για τους περιορισμούς της κλήρωσης και στη συνέχεια θα βγαίνουν σιγά σιγά οι αντίπαλοι κάθε ομάδας

19:22 | 28.08.2025
Επιτέλους, έφτασε η ώρα! Μπήκαμε στη διαδικασία της κλήρωσης
19:21 | 28.08.2025
Στο βήμα είναι τώρα ο Ρικάρντο Κακά
19:21 | 28.08.2025

Όπως σε κάθε κλήρωση, έτσι και σήμερα η διαδικασία αργεί κάπως, καθώς προηγούνται ορισμένες βραβεύσεις και συνεντεύξεις παλιών σταρ της διοργάνωσης

19:17 | 28.08.2025
19:16 | 28.08.2025

Βραβεύτηκε για την ποδοσφαιρική του καριέρα ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς

19:15 | 28.08.2025
Ο Κριστιάν Καρεμπέ έχει φτάσει από νωρίς στην αίθουσα της κλήρωσης
19:11 | 28.08.2025
Η Τσέλσι έγινε η πρώτη ομάδα που κατέκτησε όλους τους τίτλους της UEFA
19:06 | 28.08.2025
Παρών στην κλήρωση και ο Κακά, πρωταθλητής Ευρώπης με την Μίλαν
19:02 | 28.08.2025
Ξεκινάει η διαδικασία
19:01 | 28.08.2025

Η "Πούσκας Αρένα" της Βουδαπέστης θα φιλοξενήσει τον φετινό τελικό του Champions League που είναι προγραμματισμένος να διεξαχθεί στις 30 Μαΐου 2026

19:01 | 28.08.2025
18:57 | 28.08.2025
Υπενθυμίζεται ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει δύο ομάδες από κάθε γκρουπ γκρουπ

Θα δώσει συνολικά 8 παιχνίδια, τέσσερα εντός και τέσσερα εκτός

18:57 | 28.08.2025
18:53 | 28.08.2025
Ο Ολυμπιακός θέλει να δώσει συνέχεια στις εντυπωσιακές ευρωπαϊκές πορείες του

Φέτος, το έργο του θα είναι ακόμα δύσκολο, μιας και θα συγκρουστεί με τις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης

18:51 | 28.08.2025
Στις 19:00 είναι προγραμματισμένη η έναρξη της τηλεοπτικής κάλυψης από την Cosmote Sport 1 και το MEGA News
18:46 | 28.08.2025
Τα γκρουπ δυναμικότητας στη League Phase του Champions League

1ο γκρουπ: Παρί Σεν Ζερμέν, Ρεάλ, Σίτι, Μπάγερν, Λίβερπουλ, Ίντερ, Τσέλσι, Ντόρτμουντ, Μπαρτσελόνα

2ο γκρουπ: Άρσεναλ, Λεβερκούζεν, Ατλέτικο, Αταλάντα, Βιγιαρεάλ, Γιουβέντους, Άιντραχτ, Μπενφίκα, Μπριζ

3ο γκρουπ: Τότεναμ, Αϊντχόφεν, Άγιαξ, Νάπολι, Ολυμπιακός, Σπόρτινγκ, Σλάβια Πράγας, Μπόντο Γκλιμτ, Μαρσέιγ

4ο γκρουπ: Κοπεγχάγη, Μονακό, Γαλατασαράι, Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ, Καραμπάγκ, Αθλέτικ, Νιουκάστλ, Καϊράτ, Πάφος

18:45 | 28.08.2025
Πώς θα διεξαχθεί η κλήρωση του Champions League

Η διαδικασία θα ξεκινήσει από το 1ο γκρουπ, όπου η επιλογή των ομάδων θα γίνει με τον παραδοσιακό τρόπο, χρησιμοποιώντας τα μπαλάκια, με στόχο να δημιουργηθούν οι πρώτοι όμιλοι.  

Στη συνέχεια, τον λόγο θα πάρει η τεχνολογία. Το ειδικό λογισμικό της UEFA, που είχε χρησιμοποιηθεί και την περσινή σεζόν, θα αναλάβει αυτόματα να δημιουργήσει τα ζευγάρια, επιλέγοντας οκτώ αντιπάλους για κάθε ομάδα με βάση συγκεκριμένα κριτήρια

18:45 | 28.08.2025

Από τις 36 ομάδες που θα βρεθούν στην League Phase, οι πρώτοι οκτώ της βαθμολογίας προκρίνονται απευθείας στους «16», ενώ όσοι τερματίσουν από την 9η έως και την 24η θέση θα δώσουν αγώνες πλέι οφ, με φόντο τα νοκ – άουτ

18:44 | 28.08.2025

Με το νέο φορμάτ στο Champions League δεν υπάρχουν όμιλοι, αλλά ένα ενιαίο πρωτάθλημα με μια βαθμολογία και αντί για έξι παιχνίδια όλες οι ομάδες θα δώσουν από οκτώ

18:43 | 28.08.2025

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται στο 3ο από τα 4 γκρουπ δυναμικότητας, με τους «ερυθρόλευκους» να βρίσκουν απέναντί τους δυο ομάδες από κάθε γκρουπ

18:40 | 28.08.2025
Ο Ολυμπιακός θα μάθει σε λίγη ώρα τους 8 αντιπάλους του στη League Phase του Champions League
18:39 | 28.08.2025
Καλησπέρα από το newsit.gr

Μαζί θα παρακολουθήσουμε την κλήρωση της League Phase του Champions League

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo