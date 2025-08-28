Κλήρωση Champions League: Ο Ολυμπιακός έμαθε αντιπάλους στη League Phase

Ολοκληρώθηκε η κλήρωση, με τον Ολυμπιακό να μαθαίνει τους οκτώ αντιπάλους του στην League Phase. Αυτοί είναι:

Ρεάλ, εντός Μπαρτσελόνα, εκτός Λεβερκούζεν, εντός Άρσεναλ, εκτός Αϊντχόφεν εντός Άγιαξ εκτός Πάφος εντός Καϊράτ εκτός