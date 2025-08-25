Κλήρωση Champions League: Ο Ολυμπιακός μαθαίνει αντιπάλους – Live σε MEGA News και Cosmote TV

Ο Ολυμπιακός περιμένει με αγωνία να μάθει τους αντιπάλους του στη League Phase του Champions League, οι οποίοι θα προκύψουν από την κλήρωση που θα γίνει στο Μόντε Κάρλο το βράδυ της Πέμπτης 28 Αυγούστου.

Την Πέμπτη 28 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί στο Μονακό η κλήρωση της League Phase του Champions League, με την Ελλάδα να εκπροσωπείται από τον Ολυμπιακό.

Οι Πειραιώτες θα μάθουν τους αντιπάλους τους στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, με τους φίλους της ομάδας να έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την κλήρωση από δύο κανάλια.

Συγκεκριμένα, το COSMOTE SPORT 1 HD θα μεταδώσει live την κλήρωση στις 19:00, ενώ παράλληλα και το MEGA NEWS (το υβριδικό του MEGA) από τις 18:55 θα συνδεθεί με το Μόντε Κάρλο.

Αμέσως μετά την κλήρωση, η βραδιά θα συνεχιστεί με εκπομπή, όπου θα παρουσιαστούν αναλυτικά τα προφίλ των ομάδων σε σχολιασμό του απεσταλμένου, στο Μόντε Κάρλο, Γιώργου Μαζιά και των Παναγιώτη Περπερίδη και Αντώνη Καρπετόπουλου από το στούντιο.