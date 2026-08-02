Κριστιάνο Ρονάλντο και Τζορτζίνα Ροντρίγκες θα παντρευτούν την επόμενη εβδομάδα – Το δημοσίευμα της Sun

Από τη στιγμή που ο Κριστιάνο Ρονάλντο έδωσε στην Τζορτζίνα Ροντρίγκες ένα δαχτυλίδι με ένα διαμαντένιο… βραχάκι πάνω του και οι δυο τους αρραβωνιάστηκαν, το μεγάλο ερώτημα που απασχολούσε τους fans τους ήταν ένα! Πότε το διάσημο ζευγάρι θα ανέβαινε τα… σκαλιά της εκκλησίας, για να παντρευτεί.

Η Sun έχει το σχετικό ρεπορτάζ και ισχυρίζεται πως αυτή η ώρα έφτασε. Σύμφωνα με το αγγλικό Μέσο, Κριστιάνο Ρονάλντο και Τζορτζίνα Ροντρίγκες θα παντρευτούν την επόμενη εβδομάδα, παρά τον αρχικό τους σχεδιασμό, που ήθελε ήθελε το λαμπερό ζευγάρι να παντρεύεται αυτό το Σαββατοκύριακο στη Μαδέρα της Πορτογαλίας.

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Σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα, αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι το ιστορικό κτήμα Quinta da Regaleira, στη Σίντρα της Πορτογαλίας όπου φέρεται ότι θα παντρευόταν το ζευγάρι, τελικά παρέμεινε κανονικά ανοικτό για το κοινό.

Όπως αναφέρει η Sun, η γαμήλια τελετή θα πραγματοποιηθεί στον καθεδρικό ναό της Φουνσάλ, στην πρωτεύουσα της Μαδέρα , με τη δεξίωση να ακολουθεί στο Savoy Palace. Όπως τονίζεται, οι πελάτες του ξενοδοχείου ενημερώθηκαν ότι δύο ολόκληροι όροφοι, καθώς και αρκετοί χώροι των μπαρ, δεν θα είναι διαθέσιμοι λόγω ιδιωτικής εκδήλωσης.

Μέχρι στιγμής, πάντως, ούτε ο Κριστιάνο Ρονάλντο ούτε η Τζορτζίνα Ροντρίγκες έχουν επιβεβαιώσει επισήμως τις πληροφορίες περί γάμου.

Σημειώνεται ότι το ζευγάρι αρραβωνιάστηκε τον Αύγουστο του 2022 μετά από 8 χρόνια σχέσης. Ο 42χρονος Πορτογάλος σούπερ σταρ του ποδοσφαίρου είναι πατέρας έξι παιδιών, ενώ μαζί με την 32χρονη έχουν τρία παιδιά.