Η UEFA κυνηγάει τον Τζιάνι Ινφαντίνο – Ζητά όλα τα έγγραφα για να κινηθεί νομικά κατά του προέδρου της FIFA

Η UEFA πήρε την πρώτη της νίκη κόντρα στο Τζιάνι Ινφαντίνο αλλά δείχνει ξεκάθαρα τις προθέσεις της, να ρίξει τον πρόεδρο της FIFA από το “θρόνο” του, μετά από όσα έγιναν την περασμένη εβδομάδα στο χώρο του ποδοσφαίρου.

Λίγες ώρες μετά την επίσημη δήλωση του Τζιάνι Ινφαντίνο πως «αποσύρει» το σχέδιο που περιελάμβανε την πώληση μεριδίου των εμπορικών δικαιωμάτων του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η UEFA έκανε ολομέτωπη επίθεση προς τον ισχυρό άνδρα της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής συνομοσπονδίας.

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Η UEFA, που εξαρχής αντιτάχθηκε πλήρως στα σχέδια Ινφαντίνο, έχοντας την στήριξη και των 55 χωρών-μελών της, τόνισε πως δεν εμπιστεύεται πλέον στο ελάχιστο τον πρόεδρο της FIFA, ο οποίος «απέτυχε να ανταποκριθεί στις δεσμεύσεις του για διαφάνεια» και τόνισε πως μαζί με τις άλλες συνομοσπονδίες, αλλά και με διαφορετικές ομοσπονδίες απ’ όλο τον κόσμο, θα συνεργαστεί άμεσα «για να προτείνει έναν νέο τρόπο κατανομής των πόρων μέσω του υφιστάμενου προγράμματος FIFA Forward».

Η UEFA όμως δείχνει ξεκάθαρα πως θέλει να ρίξει τον Ινφαντίνο από την προεδρία της FIFA. Η Telegraph αναφέρει ότι η Ευρωπαϊκή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία με επίσημη επιστολή της προς τον ισχυρό άνδρα της FIFA, ζητά να μη διαγραφεί κανένα σχέδιο, κανένα e-mail και να μην καταστραφεί κανένα από τα αρχεία βάσει των οποίων ο Ινφαντίνο κινήθηκε υπογείως για το πλάνο του νέου Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Με αυτό τον τρόπο, η UEFA επιδιώκει η υπόθεση να πάρει τον δρόμο των δικαστηρίων και δια της νομικής οδού να «εξουδετερωθεί» ο Ινφαντίνο.

Ο πρόεδρος της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας έχει βρεθεί σε φοβερά δύσκολη θέση και τη δεδομένη χρονική στιγμή η διατήρησή του στον προεδρικό θώκο δείχνει να ζορίζει.