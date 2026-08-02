Ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης έκανε την πρώτη του προπόνηση στη Ρόμα

Ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης έκλεισε το κεφάλαιο “Βόλφσμπουργκ” στην καριέρα του και εδώ και ένα 24ωρο είναι με κάθε επισημότητα ποδοσφαιριστής της Ρόμα.

Ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης υπέγραψε συμβόλαιο πενταετούς διάρκειας με τη Ρόμα, με τους “τζιαλορόσι” να βγάζουν από τα ταμεία τους 15+3 εκατομμύρια για να τον αποκτήσουν από τη Βόλφσμπουργκ.

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Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωσή του από τη Ρόμα, ο 22χρονος κεντρικός αμυντικός έκανε την πρώτη του προπόνηση στους “τζιαλορόσι”. Ο Κουλιεράκης προσπάθησε να δώσει τον καλύτερο εαυτό του από την πρώτη μέρα της παρουσίας του στο γήπεδο με τη νέα του ομάδα.

Οι παρεμβάσεις του ήταν αρκετά δυναμικές, με τους συμπαίκτες του να χαμογελούν βλέποντας το πόσο aggressive είναι ο Έλληνας αμυντικός στο παιχνίδι του.

Il primo allenamento di Kōnstantinos Koulierakīs con la Roma.



#ASRoma pic.twitter.com/vfKB3mkVM9 — RomaLeaks (@RLeaks_) August 2, 2026

Φυσικά, η κάμερα των “τζιαλορόσι” ήταν στραμμένη πάνω του, για να καταγράψει τις κινήσεις του στην κυριακάτικη (02.08.2026) προπόνηση της ομάδας.