Κόκε: «Δεν είμαι ο Εσκομπάρ, δεν έχω κρατήσει όπλο – Δεύτερο σπίτι μου ο Άρης»

Ο Σέρχιο Κόκε που έχει μείνει στην καρδιά των φίλων του Άρη για την παρουσία του στο σύλλογ σε συνέντευξη που έδωσε στο «Deportes COPE Malaga» μίλησε για την εμπλοκή στην υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών, που τον οδήγησε στη φυλακή.

«Δεύτερο σπίτι μου ο Άρης», δήλωσε ο Σέρχιο Κόκε για την ομάδα της Θεσσαλονίκης που χαρακτήρισε και τον Έκτορ Ραούλ Κούπερ ως τον καλύτερο προπονητή της καριέρας του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Ισπανός πρώην ποδοσφαιριστής μίλησε για την εμπλοκή του στην υπόθεση ναρκωτικών, που τον οδήγησε πίσω από τα κάγκελα της φυλακής, ενώ αυτή τη στιγμή είναι ελεύθερος με βραχιολάκι.

Οι δηλώσεις του Κόκε για την καταδίκη του

«Δεν εκτιμάς αυτό που κάνεις μέχρι να σου έρθουν τα προβλήματα. Νομίζω ότι όλα ξεκίνησαν με λίγη απερισκεψία και είναι κάτι που δύσκολα σταματά όταν ζεις άνετα έτσι. Και, όπως είπα, πριν το καταλάβεις βρίσκεσαι μπλεγμένος σε μια κατάσταση που σου στερεί την ελευθερία και, δυστυχώς, παρασύρεις και πολλούς γύρω σου, όπως την οικογένεια και τους φίλους μου, που ίσως δεν άξιζαν να περάσουν όσα πέρασαν ούτε έπρεπε να τα περάσουν. Έχω καταδικαστεί, πληρώνω για αυτό, αλλά δεν είμαι ο Πάμπλο Εσκομπάρ.

Δεν είμαι επικίνδυνος άνθρωπος, δεν είμαι επιθετικός, δεν έχω κρατήσει ποτέ όπλο στη ζωή μου. Απλώς έκανα πράγματα που δεν ήταν σωστά, αλλά, όπως λένε, σαν επιχειρηματίας – χωρίς να προκαλέσω καμία μορφή βίας. Αν και η διακίνηση ναρκωτικών συνδέεται προφανώς με τη βία, δεν είναι η δική μου περίπτωση. Δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Απλώς έκανα ένα λάθος, προσπαθώντας να βγάλω τα προς το ζην με μη νόμιμο τρόπο. Προφανώς το μετανιώνω, γιατί κανείς δεν αξίζει να πάει φυλακή. Θα ήθελα να το σβήσω αυτό από τη ζωή μου. Το είχα δει σαν παιχνίδι και δεν του έδωσα τη σημασία που του δίνω τώρα, έχοντας περάσει από τη φυλακή. Το μετανιώνω γιατί δεν είναι κάτι που αξίζαμε ούτε εγώ ούτε η οικογένειά μου.

Έχω βραχιολάκι στον αστράγαλο. Δεν μπορώ να κάνω ούτε το παραμικρό λάθος. Αντιμετώπισα την καθημερινότητά μου στη φυλακή σαν προσωπική προπόνηση, σαν ενδυνάμωση του μυαλού. Μπήκα υπέρβαρος, εντελώς εκτός φόρμας, και το είδα ως ένα μέρος για να αλλάξω νοοτροπία. Οι άνθρωποι κοιτούν το πρόσωπό σου και αμέσως κοιτάζουν το πόδι σου. Η κοινωνία, δυστυχώς, δείχνει με το δάχτυλο».